Guerre Israël-Hamas : les manifestants manifestent leur soutien à Gaza – et blâment presque universellement Israël pour l’explosion d’un hôpital et les États-Unis pour son soutien | Nouvelles du monde

Le contraste avec le voyage fortement chorégraphié du président américain pour serrer la main et manifester sa solidarité avec son principal allié Israël n’aurait pas pu être plus frappant.

Dans les rues menant à l’ambassade américaine à Beyrouth, fermée derrière des rangées de barbelés, les manifestants bouillonnaient de colère.

Munis de drapeaux et de pierres – qui ont été lancées sur l’ambassade – ils ont tenté de prendre d’assaut le bâtiment, mais ont été repoussés par des volées de gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc.

Le groupe militant chiite Hezbollah a appelé à une journée de « colère sans précédent ». après le bombardement de l’hôpital.

Le visage couvert d’un kaffiyeh – un foulard arabe – Wissam m’a dit qu’il était venu soutenir la population de Gaza et faire comprendre au monde ce qui s’y passait.

Manifestants à Beyrouth, la capitale libanaise





« En raison des massacres perpétrés par les ennemis sionistes avec le plein soutien des États-Unis, les manifestations pourraient s’intensifier en raison des massacres perpétrés par Israël, dont le dernier en date est le bombardement d’enfants et de femmes à l’hôpital Maamadani.

« Le soutien de l’Amérique à Israël est clair après que le président américain Joe Biden a adopté le scénario israélien selon lequel le Hamas était celui qui a bombardé l’hôpital. »

Et c’est un refrain presque universel dans le monde arabe et islamique.

Les explications israéliennes suscitent l’incrédulité : personne n’accepte que le carnage à l’hôpital soit autre chose qu’une frappe aérienne de Tsahal.

Des manifestants ciblent l’ambassade américaine au Liban





Affrontements avec les forces de sécurité près de l’ambassade américaine





Et plus les bombardements de Gaza se prolongent, plus il y a de chances que cette réaction furieuse dégénère en quelque chose de bien pire.

Dans la capitale jordanienne, Amman, des milliers de personnes se sont rassemblées pour soutenir la cause palestinienne et exprimer leur colère contre Israël et l’Amérique.

Les manifestations en Égypte ont été tout aussi bruyantes, les manifestants appelant le monde à ouvrir les yeux sur ce qu’ils prétendent être le terrorisme israélien.

Le président américain espère empêcher la propagation du conflit, mais l’Amérique dans cette région n’est pas considérée comme un intermédiaire honnête.

Au contraire, sa solidarité inébranlable avec Israël pourrait aggraver cette crise.