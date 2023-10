Guerre Israël-Hamas : les familles parlent de peur après la prise d’enfants en otages par des militants du Hamas | Nouvelles du monde

Les familles des otages du Hamas ne peuvent pratiquement rien faire d’autre que rester assises et attendre un appel téléphonique.

Nous avons rencontré deux familles, elles dorment à peine et ne sortent pas, elles attendent juste des heures et des heures douloureuses des nouvelles.

Le sort de tous les otages des pays du monde entier est inconnu.

Suivez en direct : L’ONU déclare que son opération à Gaza est « sur le point de s’effondrer »

Pour les familles israéliennes, il existe un sentiment supplémentaire de crainte que le Hamas puisse tout simplement refuser de conclure un accord impliquant leurs proches, même s’il laisse partir les ressortissants étrangers – et cela non plus n’est pas assuré.

Omer, le fils de Shai Wenkert, fait partie des personnes détenues à Gaza.

Il le sait parce que le Hamas a posté une vidéo de son fils de l’autre côté de la frontière. Elle a été partagée sur leur chaîne Telegram et est rapidement devenue virale.

On y voit le jeune homme de 22 ans ligoté, battu et allongé à l’arrière d’une camionnette, regardant la caméra.

Image:

Omer Wenkert dans le clip du Hamas





Image:

Omer Wenkert et son amie Kim au festival





Cette vidéo a été l’une des premières à alerter le monde sur ce qui se passait dans le sud d’Israël.

Shai l’a sur son téléphone. Il me l’a montré, accompagné d’une photo de son fils retenu captif à Gaza.

Sur son téléphone se trouvent également les dernières photos qu’Omer a envoyées à la famille : une de lui avec son amie d’enfance Kim Damti au festival Supernova, une autre avec elle dans un abri anti-bombes.

Kim a été tué peu de temps après.

Shai et sa femme veulent récupérer leur fils, mais comme toutes les familles des otages, il sait que le temps est compté pour la diplomatie et qu’une invasion terrestre israélienne pourrait rendre difficile une issue positive.

Image:

Shai Wenkert montre à Stuart Ramsay une photo de son fils Omer





Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





8h43

Dans son intégralité : Mark Austin interroge un responsable du Hamas



Shai, ainsi que d’autres familles, ont rencontré Benjamin Netanyahu, qui lui a assuré que ramener les otages chez eux était une priorité.

« Nous sommes convaincus qu’ils feront ce qu’il faut. Nous avons rencontré le Premier ministre israélien, il y a eu une réunion, ils nous ont dit que c’était l’une des missions. »

Mais Shai souhaite qu’ils avancent lentement et donnent également une chance à la diplomatie.

« J’espère qu’ils le feront étape par étape, car j’espère, d’accord, éliminez-les d’abord. Si vous voulez envahir et lancer une attaque massive, vous voulez isoler le Hamas parce que vous le comparez à l’EI, donc c’est difficile. »

Il a poursuivi : « Il y a beaucoup de citoyens là-bas. Il ne s’agit pas seulement de les bombarder et – c’est une étape par étape. J’espère que le Premier ministre et l’armée, l’armée israélienne, feront, d’abord l’humanitaire – prendront les citoyens. dehors. »

Shai espère également que si un accord est conclu, il inclura les otages israéliens.

« Nous sommes tous des humains, nous sommes tous des humains. Omer a été kidnappé parce qu’il est israélien, parce qu’il est juif, et des Américains ont été kidnappés et je connais 16 pays, des citoyens étrangers qui ont été kidnappés. Mais nous sommes tous humains. Je ne le sais pas. Peu importe si c’est chrétien, musulman ou juif. Ils sont tous humains.

En savoir plus:

Les hommes armés du Hamas « ont pris du temps face à la torture »

À l’intérieur de la base militaire où s’entraînent les troupes israéliennes

Les derniers messages désespérés d’un couple avant le massacre du Hamas

« Il nous tue, papa, il nous tue »

Le manque de nouvelles, le manque d’informations mettent à rude épreuve toutes les familles dont les proches sont détenus.

Ilan et Mirit Regev dorment à peine depuis que leurs enfants, Maya et Itay, ont été enlevés.

Image:

Maya et Itay Regev





Image:

Ilan et Mirat Regev





Ils revenaient tout juste de vacances au Mexique avec leur mère, fêtant ses 50 ans.

À leur retour de l’aéroport à l’appartement familial, les frères et sœurs ont déposé leurs valises, ont pris quelques affaires et se sont dirigés directement vers le festival dans le sud d’Israël.

Maya a envoyé une vidéo au début de l’attaque.

Cela la montre recroquevillée dans une voiture, clairement en détresse, les seuls mots que nous pouvons distinguer sont son murmure « sauvez-moi ».

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

La jeune femme de 21 ans a également appelé son père au téléphone : elle est paniquée et terriblement effrayée.

« Où es-tu? » demande son père Ilan.

« Je ne sais pas… il nous tue, papa, il nous tue », crie-t-elle.

Il lui demande d’envoyer leur position et leur dit de se cacher.

Elle répond : « Papa, je t’aime, on est dans la voiture, on ne peut pas sortir. »

Image:

Photos de famille de Maya et Itay Regev





C’était la dernière fois qu’ils avaient de ses nouvelles, mais les forces de sécurité israéliennes ont depuis confirmé que Maya et son frère de 18 ans avaient été pris en otage et se trouvaient à Gaza.

Leurs parents se disent soulagés que leurs enfants soient au moins encore en vie – cela leur donne de l’espoir.

« Pour moi, c’était un désastre, un désastre, parce qu’après le téléphone, quand je parle de ma vie avec ma fille, c’est comme l’enfer, l’enfer », m’a dit leur père.

« Et quand j’entends le même jour dans la nuit, j’entends que mon fils a été kidnappé, c’était tellement absurde que j’étais un peu heureux d’apprendre que mon fils a été kidnappé, mais ensuite toutes mes pensées, tout le pouvoir, tout est allé à ma fille, que faire et où la trouver, et j’espérais sérieusement recevoir un appel pour me dire que ma fille avait également été kidnappée.

Leur mère Mirit décrit Maya et Itay comme des enfants aimant s’amuser et épris de paix, qui célébraient la vie.

« Ce ne sont pas des soldats, ils voulaient juste aller à une fête, s’amuser », a-t-elle expliqué.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:02

Chaos à l’hôpital de Gaza après une frappe aérienne



La famille espère que la diplomatie fonctionnera, et elle aussi s’inquiète de l’invasion terrestre.

Je leur ai demandé ce qu’ils voulaient, et ils ont répondu que tout ce qu’ils voulaient, c’était savoir que leurs enfants étaient toujours en vie.

« Peu importe que ce soit le gouvernement, l’Egypte ou le Qatar, je m’en fiche. Apportez-moi un signe de vie, peu importe – c’est ce que je veux savoir maintenant, c’est ce qui est important pour moi maintenant. «

Les prochaines heures, voire les prochains jours, pourraient être cruciales pour mettre un terme pacifique à cette crise des otages.

Tout ce que ces familles peuvent faire, c’est attendre – et espérer.