Guerre Israël-Hamas : les espoirs de Biden d’un Moyen-Orient tranquille brisés

À la suite de ce que certains ont qualifié de 11 septembre en Israël, beaucoup de choses sont en ruines. Le nombre de morts s'alourdit après une étonnante attaque lancée samedi matin par le Hamas, le principal groupe militant islamiste palestinien, qui a impliqué de multiples raids sur des villages israéliens et des milliers de roquettes lancées depuis la bande de Gaza. Plus de 700 Israéliens ont été tués, tandis que le Hamas a capturé un nombre incertain d'Israéliens et les a emmenés en otages dans la bande de Gaza assiégée et sous blocus. Au moins 370 Palestiniens ont également été tués alors qu'Israël a officiellement déclaré la guerre au Hamas dimanche, promettant une longue campagne alors que les affrontements et les frappes s'étendent jusqu'à la frontière entre Israël et le Liban.

L’attaque, comparée à l’invasion arabe surprise qui a déclenché la guerre du Kippour il y a un demi-siècle, a marqué le jour le plus sanglant de l’histoire tumultueuse d’Israël moderne. Cela bouleverse les hypothèses durcies sur la portée du conflit entre Israël et les Palestiniens et jette encore plus de saletés sur la tombe de la solution à deux États, la vision politique d’États israéliens et palestiniens séparés coexistant.

La nature effrontée du raid du Hamas a également révélé la fragilité de l’une des armées les plus avancées technologiquement au monde. Les experts restent perplexes quant à l’ampleur de l’échec du renseignement d’un appareil de sécurité israélien qui dispose de certains des outils de surveillance les plus avancés au monde – des drones dans le ciel aux capteurs détectant les tunnels souterrains – et formés sur la bande de Gaza surpeuplée, où le Hamas a règne depuis 2007.

À Washington, la Maison Blanche est également aux prises avec une crise qu’elle n’avait pas prévue. Depuis que le président Biden est arrivé au pouvoir, son administration a tenté de garder à distance les conflits épineux du Moyen-Orient, donnant plutôt la priorité au défi historique posé par l’ascendant de la Chine, tout en dirigeant la réponse occidentale à l’invasion russe de l’Ukraine.

Que se cache-t-il derrière la violence en Israël et à Gaza ? Voici ce qu’il faut savoir.

De nombreux responsables de l’administration Biden désapprouvent l’adhésion de facto de l’administration précédente de Donald Trump au Premier ministre israélien de droite Benjamin Netanyahu. et le projet de colonisation israélien plus large. Mais de leur propre aveu, ils n’ont consacré qu’une attention limitée à redresser l’héritage de Trump dans ce pays et ont profité de ses tentatives de normaliser les relations israéliennes avec un groupe de monarchies et d’États arabes à travers des pactes grandiosement surnommés les Accords d’Abraham. Lors d’un événement organisé par le magazine Atlantic à la fin du mois dernier, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a suggéré que la région, du moins pour l’instant, était « plus calme aujourd’hui qu’elle ne l’a été depuis deux décennies ».

« Des défis demeurent », a-t-il expliqué. « Le programme d’armes nucléaires de l’Iran, les tensions entre Israéliens et Palestiniens. Mais le temps que je consacre aujourd’hui aux crises et aux conflits au Moyen-Orient, par rapport à n’importe lequel de mes prédécesseurs depuis le 11 septembre, est considérablement réduit.»

La crise israélienne révèle les illusions de Washington

On peut affirmer sans se tromper que Sullivan et ses collègues consacreront beaucoup de temps à la région au cours des prochaines semaines. Tout en promettant à Israël un « soutien indéfectible », Biden s’est montré plus circonspect ce week-end quant à l’ampleur des représailles israéliennes et aux efforts que Washington pourrait déployer pour assurer la paix. Avant la nouvelle guerre, la Maison Blanche s’était concentrée sur les perspectives de normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite, un accord diplomatique qui pourrait impliquer que Washington offre au royaume une alliance de sécurité majoritaire.

Mais les espoirs d’une percée s’estompent à mesure que le conflit israélo-palestinien se réaffirme. « Riyad, en tant que leader autoproclamé du monde arabe, souhaite que le gouvernement de Netanyahu améliore la vie des Palestiniens, notamment en s’engageant à ne pas annexer le territoire palestinien de Cisjordanie et en faisant des concessions majeures en faveur du démantèlement des colonies juives », a expliqué mon collègue. Karen DeYoung. « Même si les Saoudiens seraient disposés à accepter des exigences moindres, l’explosion actuelle de violence et les promesses d’Israël de nouvelles représailles diminuent la probabilité que l’opinion publique du monde arabe acquiesce. »

« L’optique est vraiment mauvaise pour nous en ce moment », a déclaré anonymement un responsable saoudien au Wall Street Journal. « Les choses vont rester sur la glace pendant un moment. »

La violence en Israël met en lumière la réalité d’un « État unique »

Le conflit de longue date entre Israël et les Palestiniens est façonné par de sombres certitudes. Nous suivons les cycles misérables de provocation et de représailles, les asymétries de pouvoir entre la plus grande armée du Moyen-Orient et une population largement occupée, le fanatisme et le nihilisme de ceux poussés à la violence, ainsi que la misère et la tragédie vécues par les gens ordinaires des deux côtés.

Les Israéliens et les observateurs du reste du monde sont stupéfaits par l’ampleur et l’horreur de l’invasion du Hamas, qui a vu une myriade de civils innocents tués et des enfants pris en otages. Les Palestiniens répondent que de telles actions hideuses ne se produisent pas dans le vide, soulignant les injustices quotidiennes et la brutalité de l’occupation militaire de la Cisjordanie par Israël, la terreur vigilante des colons juifs enhardis et le blocus économique de Gaza qui s’étend sur plusieurs générations. vie misérable pour les 2 millions d’habitants de la bande.

Aujourd’hui, à la suite des atrocités du Hamas et des frappes aériennes d’Israël sur Gaza, toute perspective de compromis diplomatique semble lointaine. « Quelle que soit l’influence que l’administration américaine pensait avoir sur Netanyahu pour l’amener à faire des concessions aux Palestiniens dans le cadre d’un accord israélo-saoudien, elle a été réduite à un zéro optique », m’a déclaré Aaron David Miller, un ancien diplomate américain chevronné, dans un email. « En effet, toute attaque israélienne massive à Gaza entraînera probablement des centaines, voire des milliers de victimes palestiniennes, ce qui refroidira encore davantage les espoirs de normalisation. »

Ce moment souligne à quel point il était absurde de lier toute véritable notion de paix aux accords d’Abraham, qui étaient en réalité des accords commerciaux pragmatiques entre Israël et de riches États autocratiques, dont les Émirats arabes unis, et qui avaient peu d’impact sur les Palestiniens. « Ce qui est clair pour l’instant, c’est que la normalisation israélo-saoudienne n’est, comme toujours, qu’un spectacle secondaire », m’a dit Daniel Levy, ancien négociateur de paix israélien et président du projet États-Unis/Moyen-Orient. « Israël et l’Arabie Saoudite [Arabia] ne sont pas en guerre. Les événements d’aujourd’hui nous rappellent brutalement que le problème réside dans l’absence de paix israélo-palestinienne, dans l’occupation israélienne et dans le déni des droits des Palestiniens.»

Les États-Unis souhaitent une normalisation entre l’Arabie saoudite et Israël. D’autres n’en sont pas si sûrs.

Pour certains partisans du sort des Palestiniens, le fait qu’il ait fallu la violence des militants extrémistes pour attirer l’attention mondiale sur le conflit fait en soi partie du problème. Khaled Elgindy de l’Institut du Moyen-Orient noté sur X (anciennement Twitter) qu’il s’agit d’une « campagne politique massive » [and] échec moral » des États-Unis, de l’Union européenne et de la communauté internationale, qui « se sont pour l’essentiel contentés de maintenir le statu quo tant que ce sont principalement les Palestiniens qui en ont payé le prix ».