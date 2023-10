Depuis trois semaines, Israël bombarde la bande de Gaza dans le cadre de sa guerre contre le Hamas.

Les deux parties ont publié des versions contradictoires du bilan des frappes aériennes. Les données satellitaires nous donnent une vision indépendante.

Tous les 12 jours, le satellite Sentinel-1 de la NASA passe trois fois au-dessus de la bande de Gaza, émettant des ondes radar et écoutant leur écho. Les bâtiments renvoient généralement les signaux, mais les décombres les dispersent dans toutes les directions.

En comparant les signaux d’avant-guerre avec ceux reçus plus récemment, nous pouvons estimer l’ampleur et l’ampleur des destructions.

Cette carte montre à quoi ressemblait Gaza avant la guerre, sa population densément regroupée dans la ville de Gaza, à l’extrême nord, et dans les villes du sud de Rafah et Khan Younis.

Image:

Carte des bâtiments de la bande de Gaza, avec les principales villes mises en évidence. SOURCE : Plan des rues ouvert





Le 13 octobre, six jours après le lancement des attaques du Hamas dans le sud d’Israël, une grande partie de la ville de Gaza avait été touchée par des frappes aériennes.

Les données satellitaires suggèrent que 15 % des bâtiments du nord de Gaza ont été endommagés ou détruits en moins d’une semaine, ainsi que 2 % dans le sud de Gaza.

Le même jour, Israël a ordonné aux 1,1 million d’habitants du nord de Gaza de fuir vers le sud vers une sécurité relative.

Mais depuis lors, Israël a intensifié ses bombardements dans le sud.

La carte ci-dessous montre les dégâts estimés causés aux bâtiments à Gaza les 13 et 25 octobre, les zones les plus endommagées étant surlignées en jaune.

Près de la moitié de tous les nouveaux dégâts détectés entre le 14 et le 25 octobre se sont produits dans le sud de Gaza (47 %), contre 14 % avant l’ordre d’évacuation.

Alors que les nouveaux dégâts ont diminué dans la bande de Gaza au cours de ces deux semaines, le niveau de destruction dans le sud de Gaza a augmenté de 85 %.

Les Forces de défense israéliennes n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Beaucoup de ceux qui ont fui le nord après le 13 octobre se sont retrouvés dans la deuxième ville la plus peuplée de la bande de Gaza, Khan Younis.

Depuis lors, les données satellitaires montrent que des quartiers de la ville ont subi des dégâts.

La vidéo ci-dessous, mise en ligne sur Snapchat le 24 octobre, montre de la fumée s’élevant derrière une école à Khan Younis.

Sky News a vérifié l’emplacement des images et l’analyse satellite montre qu’une rangée de bâtiments immédiatement derrière l’école a été endommagée entre le 14 et le 25 octobre.

La bande de Gaza est la cible de bombardements aériens depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre, au cours de laquelle le gouvernement israélien affirme que plus de 1 400 personnes ont été tuées.

Israël affirme que le Hamas détient toujours en otage plus de 200 personnes à l’intérieur de l’enclave. Cinq citoyens britanniques restent portés disparus.

Les frappes aériennes surviennent alors qu’Israël se prépare à lancer une invasion terrestre anticipée de la bande de Gaza.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, plus de 6 500 personnes ont été tuées dans les frappes aériennes, dont deux tiers de femmes et d’enfants.

Les données satellitaires de Sky suggèrent qu’un bâtiment sur quatre dans le nord de Gaza (25 %) a été endommagé ou détruit au cours des trois dernières semaines, ainsi que 8 % de ceux du sud.

Le quartier Rimal de la ville de Gaza a été particulièrement durement touché.

Cette vidéo ci-dessous, mise en ligne sur Snapchat le 20 octobre et vérifiée par Sky News, montre la rue principale locale en ruines.

D’après l’analyse satellite, nous pouvons voir que la vidéo ne montre qu’une petite partie des destructions à Rimal.

Image:

Carte des dommages estimés aux bâtiments de Rimal, bande de Gaza, 25 octobre. SOURCE : NASA/Open Street Maps





L’analyse des données satellite par Sky a suivi une méthode développée par des universitaires et promue par la NASA.

Il s’agit d’une estimation prudente : Sky News n’a classé une zone comme endommagée que si le satellite enregistre une diminution d’au moins 30 % de la douceur de la surface sur une zone de 1 600 mètres carrés.

Il est peu probable que les dommages causés à un seul bâtiment, voire sa destruction totale, atteignent ce seuil. Les dommages sur les côtés des bâtiments peuvent ne pas être détectés du tout.

Le ministère des Travaux publics de Gaza affirme que 27 781 logements, soit environ 7 % du total, ont été détruits ou rendus inhabitables depuis le 7 octobre.

Reportage supplémentaire de Sanya Burgess

Le Données et criminalistique L’équipe est une unité polyvalente dédiée à fournir un journalisme transparent de Sky News. Nous rassemblons, analysons et visualisons des données pour raconter des histoires basées sur les données. Nous combinons des compétences de reporting traditionnelles avec une analyse avancée des images satellite, des réseaux sociaux et d’autres informations open source. Grâce à la narration multimédia, nous visons à mieux expliquer le monde tout en montrant comment notre journalisme est fait.