Guerre Israël-Hamas : les combats s’intensifient alors que Tsahal s’efforce d’éradiquer les cachettes du Hamas près des hôpitaux

11 h 17, le 11 novembre 2023

L’animateur de “Real Time”, Bill Maher, a pris vendredi un moment pour critiquer l’ancien président Obama pour les commentaires qu’il a faits cette semaine sur la guerre entre Israël et le Hamas, se disant “déçu” par l’éminent démocrate.

Lors d’une discussion avec Pod Save America, le 44e président a insisté sur le fait que « nous sommes tous complices » de l’escalade de la violence qui a éclaté au Moyen-Orient à la suite de l’attaque du 7 octobre contre Israël.

“Ce que le Hamas a fait est horrible, et rien ne le justifie. Et ce qui est également vrai, c’est que l’occupation et ce qui arrive aux Palestiniens sont insupportables”, a déclaré Obama. “Si vous voulez résoudre le problème, alors vous devez accepter toute la vérité. Et puis vous devez admettre que personne n’a les mains propres, que nous sommes tous complices dans une certaine mesure.”

Vendredi, Maher a accusé Obama de promouvoir une « équivalence morale » entre l’État juif et le groupe terroriste palestinien.

“Je dois dire que j’ai encore du mal avec l’équivalence morale des gens”, a déclaré Maher lors d’une table ronde. “Je veux dire, Barack Obama, qui m’a rarement déçu, l’a fait cette semaine… Sa déclaration, je veux dire, ce n’est pas une déclaration horrible, mais il a dit : ‘Si vous voulez résoudre le problème, alors vous devez prendre en compte le toute la vérité et puis il faut admettre que personne n’a les mains propres. C’est littéralement vrai, bien sûr. Mais donner simplement deux exemples de cela, je ne pense pas que ce soit une déclaration utile pour le moment. Tout d’abord, l’attaque a eu lieu il y a seulement un mois. Une attaque plus sauvage que nous ayons jamais vue dans ” Il y a une grande différence entre les dommages collatéraux et ce que le Hamas a fait. “

Il a poursuivi : « Deuxièmement, les Israéliens font maintenant une pause de quatre heures pour que les gens puissent sortir. Alors les gens disent ‘oh, wow, ils sont grands.’ Ok, mais c’est une guerre que l’autre camp a commencé ! C’est tellement intéressant. Quand ils ont tiré [at] Israël. C’est une guerre. Lorsqu’Israël riposte, c’est un crime de guerre. Un peu fou… Et le Hamas ferait-il ça ? Accorderaient-ils des pauses de quatre heures ? Non, pas de pause.”

“Et puis, dans une interview, le ministre israélien du Patrimoine a été interrogé sur l’utilisation d’une arme nucléaire sur Gaza. Et il a répondu ‘c’est l’une des possibilités’. Il a été licencié, interdit d’assister aux réunions du Cabinet, désavoué par le Premier ministre. Est-ce que cela se produirait à l’inverse ? Alors assez d’équivalences morales, s’il vous plaît”, a-t-il ajouté.

