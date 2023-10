Guerre Israël-Hamas : les Canadiens pris entre deux feux partagent leurs histoires

Lorsque les sirènes des raids aériens ont commencé à retentir à Jérusalem samedi, Joshua Loewen n’a pas pensé à chercher le moyen le plus rapide de quitter Israël et de rentrer au Canada.

Au lieu de cela, Loewen – qui a suivi une formation en médecine paramédicale et qui commence son premier emploi comme ambulancier paramédical à Abbotsford plus tard ce mois-ci – s’est concentré sur la façon dont il pourrait aider les gens autour de lui.

« Les gens ont commencé à essayer de comprendre comment partir, et j’ai juste senti que je n’avais pas encore besoin de partir », a déclaré Loewen à CTVNews.ca sur WhatsApp mercredi. « J’avais trouvé la paix avec où j’étais et ce que je faisais. J’ai ressenti une raison croissante d’être ici, de pouvoir aider les gens quand ils en ont besoin. »

Cet homme de 27 ans fait partie des 4 249 Canadiens enregistrés en Israël. 476 Canadiens supplémentaires sont enregistrés à Gaza et en Cisjordanie. Il existe de nombreuses histoires, comme la sienne, de civils pris des deux côtés dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Loewen était à Jérusalem – cinq jours après un voyage de trois semaines pour découvrir les sites touristiques, l’histoire et la culture d’Israël – lorsque les combattants du groupe terroriste Hamas ont lancé samedi une attaque surprise contre Israël depuis Gaza.

Le gouvernement israélien a déclaré la guerre au Hamas peu de temps après. Jusqu’à présent, 2 200 personnes ont été tuées des deux côtés dans un conflit qui devrait s’intensifier. Parmi les morts figurent deux Canadiens, tandis qu’un troisième est présumé mort.

Le premier jour du conflit, le jour où il s’est réveillé au son des sirènes de raid aérien, Loewen et les autres invités de son auberge ont fait cinq ou six voyages jusqu’au bunker de sécurité de l’auberge. Entre les voyages au bunker, ils rassemblaient et partageaient autant d’informations que possible sur ce qui se passait.

Le Canadien Joshua Loewen, 27 ans, est photographié alors qu’il était en vacances en Israël en octobre 2023. Loewen se trouvait à Jérusalem lorsque les combattants du groupe terroriste Hamas ont lancé samedi une attaque surprise contre Israël depuis Gaza. (Josué Loewen)

« Nous regardions les informations et nous avons vu que le Hamas s’était infiltré et tirait des roquettes et que la guerre avait été déclarée », a-t-il déclaré.

« Et à midi, la dernière des sirènes de raid aérien de la journée s’est terminée et nous étions juste un peu sous tension le reste de la journée, essayant d’accepter ce qui se passait. Les rumeurs circulaient et les gens étaient inquiets. »

Le stress a eu de lourdes conséquences sur certains des autres clients de l’auberge. Une femme âgée est tombée en montant les marches de l’abri anti-bombes, a vomi et est devenue très angoissée. Loewen a vérifié ses signes vitaux, l’a réconfortée et s’est assurée qu’elle mangeait et buvait. Il s’est avéré qu’elle n’avait pas besoin de soins médicaux, mais il l’a surveillée pendant quelques jours.

« Elle a eu des hauts et des bas tout au long de la semaine, trouvant très difficile de manger, parfois difficile de dormir ou de boire suffisamment », a-t-il déclaré.

Une autre invitée de l’auberge souffre d’une maladie appelée trouble de conversion du stress, « donc quand elle ressent une accumulation de stress, quand il se passe beaucoup de choses, son cerveau actionne simplement un interrupteur et elle perd connaissance », a expliqué Loewen.

Lorsque cela se produit, Loewen attend avec elle jusqu’à ce qu’elle reprenne connaissance et s’assure qu’elle a tout ce dont elle a besoin. Surtout, il aide simplement à garder les gens calmes et offre une présence rassurante aux personnes qui ne se sentent pas bien mais qui n’ont pas nécessairement besoin de soins médicaux d’urgence.

Des Israéliens observent les dégâts causés par les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza à Ashkelon, dans le sud d’Israël, le mercredi 11 octobre 2023. (AP Photo/Leo Correa)

Loewen sait qu’il existe des risques associés à rester dans un pays en guerre, et il attend d’en savoir plus sur le projet du gouvernement canadien de rapatrier les Canadiens en Israël. Mais jusqu’à ce que cette information arrive, il continuera à faire ce qu’il fait.

« Ce n’est pas que je ne savais pas que j’étais en danger ici. Il y a quelques jours à peine, une roquette a frappé Jérusalem à 20 kilomètres au sud de ma position, blessant neuf personnes », a-t-il déclaré.

« Et je sais aussi que si cela devait arriver ici, je serais en mesure d’aider. Et cela ne veut pas dire que je vais rester ici pour toujours… mais dans une situation qui semble tellement incontrôlable, j’ai réalisé que la seule chose que je peux faire est d’être qui je suis, là où je suis.

« CHAQUE VIE COMPTE » : APPELS PALESTINO-CANADIENS À LA PAIX

Pour Grace Batchoun, dont la famille faisait partie des plus de 700 000 Palestiniens qui ont fui leurs foyers ou ont été expulsés pendant la guerre israélo-palestinienne de 1948, regarder les récents combats entre Israël et le Hamas a été déchirant et a été comme un rappel du passé.

«(Je me sens) très bouleversé, très en colère, vraiment bouleversé par tout ce carnage et tout cet bain de sang», a déclaré le Palestinien-Canadien à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi.

Batchoun, qui vit à Montréal, a des membres de sa famille en Cisjordanie et des amis à Gaza.

Cependant, depuis que la guerre a éclaté samedi, elle a déclaré qu’elle n’avait eu aucune nouvelle d’un seul d’entre eux : Israël a coupé l’approvisionnement en nourriture, carburant, médicaments et électricité à Gaza dans le cadre de ses relations avec le Hamas.

« Il n’y a pas d’électricité, pas d’internet, pas de téléphone », dit-elle. « Nous avons essayé ces derniers jours, mais nous n’avons tout simplement pas réussi à joindre qui que ce soit. »

Un Palestinien traverse les destructions causées par les bombardements israéliens dans la ville de Gaza, le mercredi 11 octobre 2023. (AP Photo/Fatima Shbair)

Batchoun observe avec anxiété le déroulement de la guerre, espérant qu’une résolution pacifique interviendra bientôt. Elle fait partie des nombreux Canadiens qui ont appelé à un cessez-le-feu immédiat pour mettre fin à la violence et aux souffrances des deux côtés.

« La violence n’apportera pas de solution. Et c’est pourquoi je suis si déçu par nos dirigeants qui n’ont pas demandé un cessez-le-feu immédiat, qui n’ont pas tenté d’intervenir, de faire sortir les otages, d’arrêter l’effusion de sang », a déclaré Batchoun.

Dans une déclaration mercredi, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a déclaré, en partie, que « le Canada est aux côtés d’Israël et soutient pleinement le droit d’Israël à se défendre » conformément au droit international, tout en soulignant que « la situation humanitaire à Gaza était désastreuse avant ce week-end ». » et que la guerre « ne fera que détériorer davantage la situation ».

« Comme je l’ai dit hier, la situation va empirer avant de s’améliorer. Mon cœur se brise face aux décès que nous avons vus et je partage l’anxiété quant à ce qui va se passer ensuite », a-t-elle déclaré.

« Le Canada continuera de répondre aux besoins humanitaires des civils palestiniens. Soyons clairs : les civils israéliens et palestiniens méritent de vivre en paix et en sécurité, avec leurs droits humains respectés et dans la dignité. Et le Canada travaillera toujours dans cet esprit.

Le feu et la fumée s’élèvent à la suite d’une frappe aérienne israélienne dans la ville de Gaza, le mercredi 11 octobre 2023. (AP Photo/Hatem Moussa)

Batchoun a comparé les Palestiniens vivant sous occupation israélienne depuis plusieurs décennies à une « cocotte-minute », ajoutant qu’elle n’approuve pas ce que le Hamas a fait, mais qu’« il est important que les gens comprennent pourquoi cette cocotte-minute a explosé ».

Depuis la fin de la guerre des Six Jours en 1967, Israël occupe la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza, imposant d’importantes restrictions à la liberté de mouvement et à d’autres droits civils des Palestiniens vivant dans ces régions.

Bien qu’Israël ait démantelé ses colonies à Gaza en 2005, l’ONU considère toujours Gaza comme étant sous occupation militaire israélienne, étant donné qu’Israël a imposé un blocus terrestre, aérien et maritime sur le territoire.

« Nous devons tirer les leçons de l’histoire », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle espère que les gens du monde entier reconnaîtront que la violence n’a pas fonctionné au cours des 75 dernières années dans la région et qu’elle ne sera pas la solution à l’avenir.

« Je voudrais mettre notre gouvernement au défi de considérer les Palestiniens comme des êtres humains égaux. Et si vous condamnez ce qui se passe en Israël, vous devez condamner ce qui se passe à Gaza. Ne soyez pas sélectif avec l’humanité. Nous sommes tous des êtres humains égaux. Et nous tous, chaque vie compte.

« NE COMME RIEN AVANT »

Dans la vallée de Hefer, en Israël, Alva Yaffe, de Thornhill, en Ontario, tente de rentrer chez elle, avec ses deux jeunes filles, au Canada le plus rapidement possible.

À chaque tentative infructueuse de joindre quelqu’un au gouvernement du Canada, sa frustration augmente.

« Le numéro ne fonctionne même pas, donc je n’ai réussi à joindre personne et j’essaie désespérément de sortir d’ici », a-t-elle déclaré à Adrian Ghobrial de CTV News. « Je ne parviens à joindre personne et je ne sais pas vraiment quoi faire parce qu’il n’y a pas de vols et je prie pour que le Canada puisse me récupérer, moi et d’autres familles qui essayons désespérément de sortir d’ici. « .

Joly a annoncé mardi que le gouvernement fédéral prévoyait d’aider les Canadiens au départ de Tel-Aviv « dans les prochains jours », à l’aide d’avions des Forces armées canadiennes.

Mercredi, elle a ajouté que des navettes transporteraient les passagers de l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv à Athènes à partir de la fin de la semaine. Depuis la Grèce, un pays tiers sûr, un avion et son équipage d’Air Canada ramèneront les Canadiens dans ce pays.

Pour Yaffe, les navettes ne peuvent pas arriver assez vite.

« C’est une véritable guerre », a-t-elle déclaré. « Cela ne ressemble à rien d’autre et nous voulons être en sécurité et nous ne nous sentons pas en sécurité ici et nous nous sentons en sécurité au Canada. »