Guerre Israël-Hamas : l’équipe Sunak minimise ce qui peut être réalisé grâce à la visite du Premier ministre en Israël | Beth Rigby | Actualités politiques

Immédiatement après l’attaque terroriste du Hamas contre Israël, son Premier ministre Benjamin Netanyahu a décrit les États-Unis et le Royaume-Uni comme « les deux pays en première ligne du soutien ».

Et c’est dans cet esprit que Rishi Sunak suivra jeudi le président Biden dans une course diplomatique dans la région.

Cette visite se veut une démonstration de solidarité avec Israël.

Israël-Gaza : l’Egypte accepte d’ouvrir la frontière de Rafah à l’aide humanitaire

M. Sunak l’utilisera également pour tenter de s’appuyer sur le travail des États-Unis en faveur d’une aide humanitaire pour les civils palestiniens, empêcher l’escalade de la guerre entre Israël et le Hamas vers un conflit régional plus large et montrer son soutien aux ressortissants britanniques à Gaza, tout en soulevant les cas des neuf Britanniques disparus.

« Le message principal du Premier ministre sera d’appeler au calme et à garder la tête froide », déclare un responsable gouvernemental.

« Personne, et surtout pas Israël, ne souhaite que cela dégénère en conflit régional. Nous entretenons de bonnes relations diplomatiques dans la région et nous pensons pouvoir aider. »

Mais, à une époque aussi fébrile et tendue de cette guerre, la visite de M. Sunak comporte des risques évidents.

Il suffit de voir comment la visite soigneusement chorégraphiée du président Biden s’est déroulée en plein vol après le explosion dévastatrice à l’hôpital al Ahli dans la ville de Gazaqui a tué des centaines de personnes et incité les dirigeants arabes à annuler un sommet prévu avec le dirigeant américain.

Après un « timing malheureux » pour le président Biden, l’équipe du Premier ministre tient à minimiser les attentes quant à ce qu’il peut réaliser, le cas échéant, dans les prochains jours.

Son équipe garde secrets les autres pays qu’il pourrait visiter au-delà d’Israël, avec un œil sur les problèmes de sécurité et l’autre sur ce qui est arrivé aux plans soigneusement élaborés par les États-Unis à la lumière des bombardements.

À cette fin, les responsables gouvernementaux minimisent les attentes, avertissant qu’ils ne s’attendent pas à un « lapin sorti d’un chapeau » ou à un accord sur certaines des questions les plus brûlantes autour de cette guerre, notamment la ouverture du terminal de Rafah de laisser les civils palestiniens fuir Gaza, malgré l’optimisme des alliés en début de semaine quant à l’ouverture de ce couloir humanitaire.

À un moment aussi crucial et imprévisible de cette guerre, avec tant d’incertitude sur le déroulement des prochains jours, ce que le Premier ministre espère faire – aux côtés de ses alliés, le président Biden et le chancelier allemand Scholz qui se sont également rendus en Israël cette semaine – c’est faire preuve de solidarité publique. avec Israël, tout en travaillant avec acharnement à la désescalade à huis clos.

Comme l’a dit le Premier ministre lui-même, « trop de vies ont été perdues suite à l’horrible acte de terreur du Hamas », tandis que l’attaque de l’hôpital d’Al Ahli devrait être un « moment décisif » pour les dirigeants de la région et du monde entier afin de contenir et de limiter cette guerre.

Mais M. Sunak n’a qu’à se tourner vers le leader mondial en chef, le président Biden, pour comprendre à quel point des missions diplomatiques délicates comme celle-ci comportent de réels risques ; et même si le numéro 10 tentera de réduire les attentes quant à ce qui peut être réalisé, M. Sunak voudra sortir de sa visite avec des progrès concrets autour de ses objectifs.