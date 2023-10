Guerre Israël-Hamas : le Turc de l’ONU évoque une potentielle violation du droit international

Il y aura des conséquences si tous les acteurs de la guerre entre Israël et le Hamas ne respectent pas le droit international des droits de l’homme, prévient le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Turk, au milieu des inquiétudes concernant la situation humanitaire désastreuse à Gaza.

Dans une interview avec Omar Sachedina, présentateur en chef des informations de CTV News, alors que la nouvelle d’une attaque aérienne qui aurait tué des centaines de personnes dans un hôpital de la ville de Gaza tombait, Turk a déclaré que la distinction entre les cibles militaires et civiles devait être « primordiale ».

« Le message est adressé à toutes les parties : respectez le droit international humanitaire, car si vous ne le faites pas, cela aura des conséquences », a-t-il déclaré. « Et cela doit avoir des conséquences, du point de vue de la responsabilité, pour toutes les parties au conflit. »

Lorsqu’on lui a demandé directement s’il pensait que les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution étaient respectés – en ce qui concerne l’ordre donné par Israël à des millions de personnes d’évacuer le nord de Gaza et le blocage des approvisionnements essentiels – Turk a répondu qu’il était « très inquiet que ce ne soit pas le cas ».

« Je veux dire, regardez ce que le Hamas a fait, ils ont enlevé, d’après ce que nous comprenons, 199 personnes… Il y a même eu des discussions sur la monnaie d’échange. Les gens ne devraient jamais être une monnaie d’échange », a-t-il déclaré. L’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre a tué plus de 1 400 personnes.

« En même temps, ce que nous constatons du côté israélien, c’est le bombardement d’infrastructures civiles, qui a conduit à la mort de personnes, dont nous ne connaissons pas le nombre exact, mais qui a certainement déjà fait près de 3 000 personnes. » Des deux côtés, des milliers d’autres ont été blessés.

Le principal responsable des droits de l’homme des Nations Unies a déclaré que lorsqu’un ordre d’évacuation temporaire est déclaré pour une certaine zone, les gens doivent avoir la possibilité de se réinstaller dans un endroit ayant accès à de la nourriture, un abri et de l’eau, et au milieu du « soi-disant siège complet de Gaza, il est impossible de garantir que cela soit fait. »

Notant que l’ONU a des fournitures qui attendent à la frontière égyptienne pour arriver à Gaza, Turk a déclaré que la situation actuelle « soulève de très sérieuses inquiétudes du point de vue du droit international humanitaire ».

Interrogé sur la manière dont l’ONU détermine si une violation réelle a eu lieu, comme le transfert forcé de civils, Turk a répondu que c’était « toujours très compliqué », selon les circonstances.

« Ce que nous avons fait aujourd’hui, c’est avertir que si les principes ne sont pas respectés, cela pourrait conduire à cette évaluation, qu’il s’agit d’un transfert forcé. Et pour nous, il est important, lorsque nous voyons apparaître certains signaux, d’être clairs sur ce que le droit international humanitaire doit le dire », a-t-il déclaré.

Turk a déclaré qu’il est clair qu’Israël a des préoccupations légitimes en matière de sécurité découlant de l’attaque surprise du Hamas, que le Canada a désigné comme organisation terroriste, mais qu’une fois qu’une conduite militaire est engagée, « la guerre a des règles ».

« Je ne peux pas comprendre » ce que ressentent les civils

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait du fait qu’Israël envisagerait un mécanisme permettant l’entrée de l’aide s’il y avait des garanties que les militants du Hamas libéreraient les otages et ne saisiraient aucune livraison, Turk a réitéré que les gens ne peuvent pas être une monnaie d’échange.

« Le droit international humanitaire est clair. Vous devez garantir que de la nourriture, du carburant, de l’eau et des fournitures médicales soient fournis à une population civile, à une population civile très assiégée et en détresse… Et il est évident pour quelle raison il existe cette obligation, parce que sinon, des gens mourront. »

Turk dit craindre que des personnes plus vulnérables meurent, c’est le pire des cas alors que cette guerre se poursuit.

Qu’il s’agisse d’enfants souffrant de malnutrition ou d’adultes dépendants de fournitures médicales en diminution, Turk a déclaré qu’il ne pouvait pas imaginer ce que cela devait être.

« Je n’arrive même pas à comprendre ce que cela signifie pour les mères qui sont là-bas sans savoir où elles vont dormir la nuit suivante, ni où trouver l’eau potable dont elles ont besoin pour leurs bébés. Il y a 50 000 femmes enceintes à Gaza. Je ne veux même pas imaginer ce qu’ils ressentent, c’est terrible », a-t-il déclaré.

« Ce type de situation a un impact catastrophique sur les civils, sur les personnes les plus vulnérables, et il est impératif que l’aide humanitaire parvienne à Gaza afin que les personnes puissent être protégées et assistées. »

RÉFLEXION SUR LA PREMIÈRE ANNÉE DE TURK

À l’occasion du premier anniversaire de Turk dans ses fonctions – le huitième Haut-Commissaire à diriger le Haut-Commissariat aux droits de l’homme – Sachedina a demandé s’il y avait un fil conducteur qu’il avait remarqué dans le fait de devoir faire face à de multiples points chauds au cours des 365 derniers jours.

Il a déclaré que « les inégalités suscitent des griefs ».

« Nous devons être conscients de l’endroit où commencent ces crises, et elles commencent par la négligence, la violation et l’indifférence lorsqu’il s’agit des droits humains de chacun d’entre nous », a déclaré Turk. « C’est en fait l’indifférence ou le manque d’attention envers l’autre, et la déshumanisation de l’autre, qui alimentent les conflits et la violence. »

Turk a déclaré qu’il y a 75 ans, lorsque la Déclaration universelle des droits de l’homme a été signée, le monde traversait également des temps sombres, mais ce qui en est ressorti était un sentiment de « plus jamais ça ».

« Je ne peux que demander à chacun de revenir à cette origine et de voir ce qu’elle signifie dans nos vies d’aujourd’hui, y compris par rapport aux défis présents et futurs », a déclaré Turk.

« Et il est extrêmement important que nous soyons à nouveau inspirés par les droits de l’homme qui ont été si soigneusement développés à la suite d’événements cataclysmiques. Nous traversons aujourd’hui une période très turbulente et incertaine, mais nous avons la force, et nous avons la loi qui nous aide à être le meilleur guide lorsque la crise nous frappe. »

Les médias sociaux et la désinformation et l’incitation à la violence qui peuvent en découler jouent aujourd’hui un rôle inimaginable il y a 75 ans. Pour répondre à ce nouveau facteur, Turk a souligné la nécessité de médias indépendants et de garde-fous sur les plateformes de médias sociaux.

« Nous l’avons vu pendant la pandémie de COVID, il y avait tellement de désinformation qui ont réellement nui aux gens et nous devons en tirer les leçons. Nous le voyons également dans nos processus démocratiques, où les candidats sont parfois vilipendés avec des absurdités totales, et nous Je ne réalise même pas à quel point cela érode les fondements de nos sociétés et la cohésion, la condition sociale qui existe », a déclaré Turk.

« Nous devons donc vraiment travailler très dur pour garantir que les plateformes de médias sociaux assument des responsabilités en matière de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme. »



Avec des fichiers du présentateur en chef des nouvelles et rédacteur en chef de CTV National News, Omar Sachedina