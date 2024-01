Guerre Israël-Hamas : le Qatar et la France envoient des médicaments aux otages de Gaza

RAFAH, Bande de Gaza (AP) — Une cargaison de médicaments pour des dizaines d’otages détenu par le Hamas était en route vers Gaza mercredi après la France et le Qatar a négocié le premier accord entre Israël et le groupe militant depuis un cessez-le-feu d’une semaine en novembre.

Les médicaments sont arrivés en Egypte et étaient en route vers la frontière. Un haut responsable du Hamas a déclaré que pour chaque boîte fournie aux otages, 1 000 boîtes de médicaments seraient envoyées aux Palestiniens. L’accord comprend également la livraison d’une aide humanitaire aux habitants de l’enclave côtière assiégée.

L’accord est intervenu plus de 100 jours après le début d’un conflit qui ne montre aucun signe de fin et qui a déclenché des tensions à travers le Moyen-Orient, avec une série vertigineuse de frappes et de contre-attaques ces derniers jours, du nord de l’Irak à la mer Rouge et du sud du Liban au Pakistan.

Les militants palestiniens continuent d’opposer une résistance à travers Gaza face à l’une des campagnes militaires les plus meurtrières dans l’histoire récente. Quelque 85 % des 2,3 millions d’habitants de ce territoire côtier étroit ont fui leurs foyers, selon les Nations Unies. un quart de la population meurt de faim.

Israël s’est engagé à démanteler le Hamas pour s’assurer qu’il ne puisse plus jamais répéter une attaque comme celle perpétrée contre lui. Le 7 octobre qui a déclenché la guerre. Les militants ont fait irruption dans les défenses frontalières israéliennes et ont pris d’assaut plusieurs communautés ce jour-là, tuant quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et en capturant environ 250.

Israël a également promis d’obtenir le retour de plus de 100 otages toujours détenus à Gaza. Fin novembre, le Hamas a libéré la plupart des femmes et des enfants retenus captifs en échange de Palestiniens emprisonnés en Israël.

Le Hamas a déclaré qu’il ne libérerait plus d’otages tant qu’il n’y aurait pas un cessez-le-feu permanent, ce qu’Israël et les États-Unis, son principal allié, ont exclu.

UNE NOMBREUSE DE GRÈVES À TRAVERS LE MOYEN-ORIENT

Ces derniers jours, une coalition dirigée par les États-Unis a mené des frappes contre les rebelles Houthis soutenus par l’Iran au Yémen. L’Iran a frappé ce qu’il a décrit comme un quartier général d’espionnage israélien dans le nord de l’Irak et militants anti-iraniens au Pakistan et la Syrie. Israël et le Hezbollah libanais ont intensifié leurs combats de l’autre côté de la frontière.

Les alliés militants de l’Iran dans la région affirment qu’ils frappent des cibles américaines et israéliennes pour faire pression sur les deux pays afin qu’ils mettent fin à l’offensive sur Gaza. L’Iran lui-même a encouragé les attaques tout en évitant toute implication directe, mais il a semblé montrer ses muscles avec les frappes en Syrie et au Pakistan.

Les Houthis ont juré de continuer à attaquer la navigation internationale dans la mer Rouge dans le cadre de ce qu’ils considèrent comme un blocus d’Israël, avec des répercussions sur le commerce mondial.

Chaque parti semble chercher une certaine forme de dissuasion contre ses adversaires. Mais plus la guerre à Gaza dure longtemps, plus il est probable que l’un des deux aille trop loin, déclenchant potentiellement une autre guerre.

Le risque le plus important se situe le long de la frontière israélo-libanaise, où Israël s’est engagé à mettre un terme aux attaques du Hezbollah afin que des dizaines de milliers d’Israéliens puissent regagner leurs foyers dans les communautés évacuées en octobre. Le Hezbollah espère réduire la pression sur Gaza en immobilisant les troupes israéliennes dans le nord.

Les tensions montent également en Cisjordanie occupée, où les forces israéliennes ont mené des raids d’arrestation quasi quotidiens qui déclenchent souvent des fusillades avec des militants palestiniens.

Les forces israéliennes ont tué au moins 10 Palestiniens mercredi en Cisjordanie, dont cinq dans le camp de réfugiés urbain de Balata, au nord, a indiqué l’armée. Parmi ce groupe se trouvait un militant de haut rang qui, selon l’armée, était responsable de l’infrastructure militante et aurait été impliqué dans de récentes attaques contre des Israéliens.

Cinq Palestiniens ont également été tués lors d’une frappe israélienne à Tulkarem, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. L’armée a déclaré avoir ciblé un groupe de militants qui avaient ouvert le feu et lancé des explosifs sur les soldats israéliens.

Plus de 360 ​​Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis le 7 octobre.

VIEUX COMBATS À GAZA

Israël a déclaré au début de l’année qu’il avait largement vaincu le Hamas dans le nord de Gaza et qu’il y réduirait ses opérations, en se concentrant sur les zones urbaines denses du centre et du sud du territoire. Des forces israéliennes supplémentaires se sont retirées de Gaza lundi, mais il y a eu peu de ralentissement apparent des frappes, avec des dizaines de Palestiniens tués chaque jour.

Une frappe contre une maison a tué une femme et deux enfants à Rafah, la ville la plus méridionale. Un journaliste d’Associated Press a vu les corps arriver dans un hôpital voisin. Des dizaines de milliers de personnes qui ont obéi aux ordres d’évacuation israéliens ont cherché refuge dans la ville, qui abrite le poste frontière avec l’Égypte où les expéditions médicales devraient entrer à Gaza.

Ministère de la Santé de Gaza a déclaré mercredi que 163 corps avaient été transportés vers les hôpitaux encore fonctionnels du territoire au cours des dernières 24 heures, ainsi que 350 blessés. Cette mise à jour porte le bilan total de la guerre à Gaza à 24 448, avec plus de 60 000 blessés. Le ministère a déclaré que de nombreux autres morts et blessés sont coincés sous les décombres ou inaccessibles à cause des combats.

Le ministère ne fait pas de différence entre les décès de civils et de combattants, mais affirme qu’environ deux tiers des personnes tuées étaient des femmes et des enfants.

Israël impute le nombre élevé de morts civiles au Hamas parce qu’il combat dans des zones résidentielles denses. Israël affirme que ses forces ont tué environ 9 000 militants, sans fournir de preuves, et que 192 de ses propres soldats ont été tués depuis le début de l’offensive terrestre à Gaza.

Les militants se battent toujours dans toutes les parties du territoire, et Israël ne semble pas plus près de libérer le territoire. otages restants. La mort de deux autres otages a été confirmée mardi après que le Hamas a déclaré qu’ils avaient été tués dans des frappes aériennes israéliennes.

AIDE LIÉE AUX OTAGES ET AUX CIVILS PALESTINIENS

La France a déclaré qu’il avait fallu des mois pour organiser l’expédition des médicaments. Le Qatar, qui a a longtemps servi de médiateur auprès du Hamas, a contribué à la conclusion d’un accord qui fournira à 45 des otages pour trois mois de médicaments contre les maladies chroniques, ainsi que d’autres médicaments et vitamines. Plusieurs hommes âgés comptent parmi les otages restants détenus à Gaza.

Moussa Abu Marzouk, un haut responsable du Hamas, a déclaré dans un message sur X que le Comité international de la Croix-Rouge livrerait tous les médicaments, y compris ceux destinés aux otages, aux hôpitaux desservant toutes les régions de Gaza.

Un responsable égyptien a confirmé que la cargaison était arrivée à l’aéroport d’El-Arish et a déclaré que les services de secours du Croissant-Rouge égyptien la transportaient jusqu’au poste frontière de Rafah avec Gaza. Le responsable n’était pas autorisé à informer les médias et s’est donc exprimé sous couvert d’anonymat.

Plus tard mercredi, le COGAT, un organisme de défense israélien chargé des affaires civiles palestiniennes, a déclaré que les cinq camions transportant la cargaison seraient inspectés par les autorités israéliennes avant d’entrer à Gaza.

De hauts responsables de l’ONU ont averti que Gaza fait face à une famine et à des maladies généralisées si davantage d’aide n’est pas autorisée.

Israël a complètement bouclé Gaza après l’attaque du Hamas du 7 octobre et n’a cédé que sous la pression américaine. Il affirme qu’il n’y a désormais aucune limite à l’entrée de l’aide humanitaire et que les agences des Nations Unies pourraient réduire les retards en fournissant davantage de travailleurs et de camions.

Mais les responsables de l’ONU affirment que l’acheminement de l’aide est entravé par l’ouverture d’un nombre trop restreint de postes frontaliers, par la lenteur du processus de contrôle et par la poursuite des combats sur tout le territoire, qui sont tous largement sous le contrôle d’Israël.

Magdy a rapporté du Caire et Lidman de Jérusalem.

