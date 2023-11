Guerre Israël-Hamas : le principal hôpital de Gaza tombe dans l’obscurité alors que les dirigeants exhortent Netanyahu à mettre fin à « l’agression »

Les derniers développements de la guerre Israël-Hamas.

Les dirigeants arabes et musulmans rejettent l’argument israélien de « légitime défense »

PUBLICITÉ

Les dirigeants des pays arabes et musulmans ont rejeté l’argument israélien de « légitime défense » dans la bande de Gaza et ont exigé la fin immédiate des opérations militaires israéliennes sur ce territoire.

La déclaration finale du sommet tenu dans la capitale saoudienne indique que les membres de la Ligue arabe et les pays musulmans “refusent de qualifier cette guerre d’autodéfense ou de la justifier sous quelque prétexte que ce soit”.

Les dirigeants ont également appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à adopter « une résolution décisive et contraignante » pour mettre fin à « l’agression » israélienne dans la bande de Gaza.

Ils ont averti que ne pas le faire « encouragerait Israël à poursuivre son agression brutale qui tue des innocents… et réduit Gaza en ruines ».

L’agence alimentaire de l’ONU prévient que les habitants de Gaza pourraient mourir de faim

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies a une fois de plus appelé à un accès humanitaire durable à Gaza, avertissant que les stocks alimentaires dans la région assiégée s’épuisent.

“Chaque jour qui passe rapproche de plus en plus de personnes de la famine”, a déclaré Corinne Fleischer, directrice régionale du PAM pour le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Europe de l’Est, sur X – anciennement Twitter.

Le PAM affirme disposer de suffisamment de nourriture pour environ 244 000 personnes près de la frontière avec Gaza et ajoute également que de plus en plus de fournitures arrivent constamment dans le nord-est de l’Égypte, où un centre d’assistance sera bientôt ouvert.

Le Hezbollah a intensifié ses attaques contre Israël, affirme son leader

Le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, a déclaré que le groupe avait commencé à utiliser de nouvelles armes dans les attaques qu’il menait quotidiennement contre Israël depuis le début de la guerre à Gaza.

“Au cours de la semaine écoulée (…), on a assisté à un renforcement de l’action de la résistance sur le front libanais, en raison du nombre d’opérations, du nombre d’objectifs visés mais aussi des armes utilisées”, a déclaré le chef de la formation pro-iranienne.

“Pour la première fois dans l’histoire de la résistance au Liban, nous utilisons des drones suicides” pour attaquer des cibles en Israël, a déclaré Hassan Nasrallah dans un discours télévisé.

Il a également indiqué que le Hezbollah avait également utilisé ces derniers jours, pour la première fois, “des missiles Burkan, pouvant transporter des charges explosives de 300 à 500 kilos”.

Le chef du Hezbollah a révélé que sa formation envoie désormais « quotidiennement » des drones de reconnaissance au-dessus d’Israël, « dont certains atteignent Haïfa, Acre et Safed » au nord.

Depuis le début de la guerre, des échanges de tirs ont lieu quotidiennement entre le Hezbollah et Israël dans la zone frontalière entre les deux pays.

Hassan Nasrallah a ajouté que le Hezbollah avait également utilisé des roquettes Katioucha pour bombarder en profondeur le territoire israélien, notamment en réponse à la mort de civils – une femme et ses trois petites-filles – lors d’une frappe israélienne le 5 novembre au sud du Liban.

Au moins 90 personnes ont été tuées côté libanais lors d’affrontements transfrontaliers, selon un décompte de l’AFP, pour la plupart des combattants du Hezbollah. Six soldats et deux civils ont été tués côté israélien.

Le principal hôpital de Gaza tombe dans l’obscurité alors que les combats intenses se poursuivent

Le Premier ministre israélien a repoussé les appels des alliés occidentaux à faire davantage pour protéger les civils palestiniens, alors que les troupes ont encerclé le plus grand hôpital de Gaza où les médecins ont déclaré qu’au moins cinq patients étaient morts, après que le dernier générateur soit tombé en panne de carburant.

Israël a présenté l’hôpital al-Shifa comme le principal poste de commandement du Hamas, affirmant que les militants y utilisaient des civils comme boucliers humains et avaient installé des bunkers élaborés en dessous.

Ces affirmations ont été démenties par le personnel du Hamas et d’al-Shifa. Ces derniers jours, les combats près d’al-Shifa et d’autres hôpitaux dans la zone de combat du nord de Gaza se sont intensifiés et les fournitures se sont épuisées.

PUBLICITÉ

« Il n’y a pas d’électricité. Les appareils médicaux ont été arrêtés. Les patients, en particulier ceux en soins intensifs, ont commencé à mourir », a déclaré Mohammed Abu Selmia, directeur d’al-Shifa, s’exprimant par téléphone malgré le bruit des coups de feu et des explosions.

Abu Selmia a déclaré que les troupes israéliennes « tiraient sur toute personne à l’extérieur ou à l’intérieur de l’hôpital » et empêchaient les mouvements entre les bâtiments de l’enceinte.

L’affirmation selon laquelle les troupes israéliennes étaient la seule source de tirs ne peut pas encore être vérifiée de manière indépendante.

Interrogée sur les informations faisant état de tirs de troupes dans la cour d’al-Shifa, l’armée israélienne a simplement répondu que ses troupes combattaient le Hamas dans les environs et qu’elles prenaient toutes les mesures possibles pour éviter de nuire aux civils. Il indique que les soldats ont rencontré des centaines de combattants du Hamas dans des installations souterraines, des écoles, des mosquées et des cliniques lors des combats à Gaza.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a constamment déclaré que la responsabilité de tout préjudice causé aux civils incombait au Hamas, répétant les allégations de longue date selon lesquelles le groupe militant utilise les civils de Gaza comme boucliers humains. Il a déclaré que même si Israël a exhorté les civils à quitter les zones de combat, « le Hamas fait tout ce qu’il peut pour les empêcher de partir ».

PUBLICITÉ

La dernière déclaration de Netanyahu intervient après que le président français Emmanuel Macron a poussé en faveur d’un cessez-le-feu et a exhorté les autres dirigeants à se joindre à son appel, déclarant à la BBC qu’il n’y avait « aucune justification » aux bombardements israéliens en cours.

L’inquiétude s’est accrue ces derniers jours à mesure que les combats dans les quartiers denses de la ville de Gaza se rapprochent des hôpitaux.

Des milliers de civils s’étaient réfugiés dans le complexe d’al-Shifa ces dernières semaines, mais beaucoup ont fui vendredi après plusieurs frappes à proximité au cours desquelles une personne a été tuée et plusieurs blessées.

On estime qu’il y a environ 1 500 patients à al-Shifa, ainsi que 1 500 membres du personnel médical et entre 15 000 et 20 000 personnes cherchant refuge.

Depuis que les combats se sont intensifiés, des milliers d’autres ont fui al-Shifa et d’autres hôpitaux attaqués, mais les médecins ont déclaré qu’il était impossible pour tout le monde de sortir.

PUBLICITÉ

La police de Londres affronte des contre-manifestants alors que les tensions montent suite à la marche pour la paix pro-palestinienne

Des partisans palestiniens ont défilé pacifiquement dans le centre de Londres samedi, alors même que des contre-manifestants de droite affrontaient la police, après une semaine de débats houleux sur la question de savoir s’il fallait autoriser la manifestation un jour où la Grande-Bretagne honorait ses morts de guerre.

La journée s’est déroulée dans un contexte de tensions alimentées par la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, qui a qualifié plus tôt cette semaine les manifestations pro-palestiniennes de « marches de la haine » et a demandé que l’événement de samedi soit bloqué par respect pour les événements du jour de l’Armistice marquant la fin de la Première Guerre mondiale. .

Les escarmouches entre la police et les contre-manifestants portant le drapeau de l’Union britannique et le drapeau rouge et blanc de l’Angleterre semblent confirmer les craintes que les commentaires de Braverman n’attirent des éléments de droite à la recherche d’un prétexte pour affronter les manifestants pro-palestiniens. .

La marche était apparemment la plus importante à Londres depuis le début du conflit, avec des centaines de milliers de personnes serpentant à travers la ville depuis Hyde Park jusqu’à l’ambassade américaine située à environ 5 kilomètres.

La police de Londres a arrêté au moins 82 personnes pour empêcher une « violation de l’ordre public ». Les forces de l’ordre ont déclaré qu’elles faisaient partie d’un groupe de contre-manifestants qui tentaient d’atteindre la principale marche de protestation.

PUBLICITÉ

Braverman, qui supervise l’application des lois en Grande-Bretagne, doit maintenant démissionner, a déclaré Humza Yousaf, le premier ministre écossais.

« L’extrême droite a été enhardie par le ministre de l’Intérieur », a déclaré Yousaf sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Elle a passé sa semaine à attiser les flammes de la division. Ils attaquent désormais la police le jour de l’armistice. La position du ministre de l’Intérieur est intenable.»

Plus de 2 000 policiers, dont certains ont été appelés par les forces environnantes, seront dans les rues de la capitale ce week-end pour garantir que les manifestants respectent la loi et éviter d’éventuelles confrontations avec des contre-manifestants, a indiqué la police métropolitaine.

Deux bébés prématurés meurent dans le plus grand hôpital assiégé de Gaza

L’ONG israélienne Médecin pour les droits de l’homme-Israël a annoncé que “deux bébés prématurés (étaient) décédés” après l’arrêt forcé des soins intensifs néonatals en raison du manque d’électricité à l’hôpital al-Shifa, le plus grand de la bande.

Il existe également “un risque réel pour la vie des 37 autres bébés prématurés” à l’hôpital, souligne l’ONG, alors que d’intenses combats opposent les troupes israéliennes et les combattants du Hamas aux partisans proches de l’établissement dans la ville de Gaza.

PUBLICITÉ

Médecins sans frontières (MSF), dont le personnel opère toujours à l’hôpital, rapporte qu’« au cours des dernières 24 heures… l’hôpital d’al-Shifa a été touché à plusieurs reprises, notamment la maternité ».

Le docteur Marwa Abou Saada, chef du service de chirurgie de l’hôpital, cité par l’ONG Aide médicale aux Palestiniens (MAP), a ajouté que “personne ne peut quitter l’hôpital al-Chifa”.

« Les gens qui tentaient de sortir ont été abattus. Certains ont été tués, d’autres blessés”, a-t-il poursuivi.

“Notre personnel sur place rapporte que les personnes qui tentent de quitter l’hôpital sont la cible de tirs”, a déclaré MSF.

En revanche, l’armée israélienne affirme qu’il n’y a eu « aucune fusillade contre l’hôpital ni aucun siège » de l’établissement. “Il y a des combats entre l’armée israélienne et le Hamas autour de l’hôpital”, a déclaré le colonel israélien Moshe Tetro, mais a affirmé : “Même maintenant, si quelqu’un veut partir, il le peut… l’armée peut se coordonner pour quiconque veut quitter l’hôpital”. l’hôpital en toute sécurité ».

PUBLICITÉ

MSF dit « condamner fermement l’arrêt de mort signé par l’armée israélienne contre les civils actuellement coincés dans l’hôpital al-Shifa », exigeant « un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel ».

L’Iran demande aux pays musulmans de qualifier l’armée israélienne d’« organisation terroriste »

Le président iranien Ebrahim Raïssi a appelé les pays musulmans à qualifier l’armée israélienne d’« organisation terroriste » en raison de ses opérations armées dans la bande de Gaza.

Dans un discours prononcé devant les dirigeants arabes et musulmans réunis dans la capitale saoudienne, Raïssi a également demandé aux pays musulmans d'”armer les Palestiniens” si “les attaques continuent” à Gaza.

Manifestation pro-palestinienne sous haute surveillance à Londres

Des centaines de personnes ont commencé à se rassembler…