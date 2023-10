Faisant face à des appels pour clarifier ses commentaires précédents, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré jeudi que le gouvernement canadien travaillait « rapidement » avec ses alliés pour déterminer exactement ce qui s’est passé lors de l’explosion de l’hôpital de Gaza, qui est devenue un point de discorde dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas.

Qualifiant cela de « destruction de l’hôpital », Trudeau a déclaré que le Canada prenait le temps nécessaire pour enquêter « soigneusement » au-delà des « preuves préliminaires » avant de tirer des conclusions finales.

« Nous prenons cela extrêmement au sérieux en raison de toute l’intensité avec laquelle les gens vivent ces horribles pertes de vies humaines », a-t-il déclaré.

Évitant de se demander qui le Canada considère comme responsable, le premier ministre a réitéré la ligne qu’il répète depuis le début du conflit le 7 octobre sur la nécessité de toujours protéger les vies civiles et de toujours respecter le droit international humanitaire.

Ses commentaires interviennent alors que trois importantes organisations juives canadiennes demandent au Premier ministre de se rétracter et de clarifier ce qu’il a dit plus tôt cette semaine, car à leur avis, cela « ne peut être interprété que comme donnant du crédit au faux récit du groupe terroriste du Hamas ». « .

« Les élus canadiens, les médias et autres influenceurs ont la responsabilité de vérifier les faits avant de commenter, particulièrement en temps de guerre », ont déclaré le B’nai Brith, le Centre pour Israël et les Affaires juives et les Amis du Centre Simon Wiesenthal dans une conférence de presse. déclaration.

Après que le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, ait rapporté que des centaines de personnes avaient été tuées dans une explosion dans un hôpital de la ville de Gaza mardi, Trudeau n’a pas tardé à dire que les nouvelles venant de Gaza étaient « horribles et absolument inacceptables ».

On a demandé à Trudeau dans le contexte des informations de l’époque selon lesquelles une frappe aérienne israélienne était à blâmer, et il a répondu que bombarder un hôpital n’était pas légal.

Peu de temps après, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré que les renseignements indiquaient que le Jihad islamique palestinien, un autre groupe militant distinct du Hamas et considéré comme une entité terroriste par le Canada, était responsable de l’échec du tir de roquette. Ce groupe a ensuite nié les affirmations de Tsahal, les qualifiant de « mensonge et fabrication ».

Alors que des affirmations contradictoires faisaient surface, les tensions se sont accrues à la fois dans la région et entre les communautés israéliennes et palestiniennes du monde entier, provoquant des manifestations dans les grandes villes, notamment à Ottawa, où une conférence sur l’antisémitisme a été prise pour cible.

« Ces déclarations fausses et peu judicieuses ont alimenté une rhétorique haineuse ciblant les Juifs en ligne et dans nos rues », peut-on lire dans la déclaration commune des groupes juifs. « Il est urgent que le gouvernement du Canada remette les pendules à l’heure. »

Interrogée sur ces appels à plus de clarté et sur les raisons pour lesquelles le Canada ne s’est pas encore prononcé sur le responsable de l’explosion de l’hôpital, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a déclaré qu’elle comprenait que les Canadiens voulaient des réponses, mais que le gouvernement « veillera d’abord à savoir ce qui s’est passé exactement ». .

Au milieu d’une vague de désinformation sur les réseaux sociaux, lors d’une visite en Israël mercredi, le président américain Joe Biden a indiqué que, d’après ce qu’il avait vu, il semble que la frappe « ait été menée par l’autre équipe ».

Dans une interview accordée mercredi à l’émission Power Play de CTV avec Vassy Kapelos, le porte-parole de Tsahal Jonathan Conricus a été invité à commenter certaines des questions posées sur les renseignements qui ont conduit Israël à rejeter sans équivoque la responsabilité des bombardements ailleurs, étant donné les défis de la force militaire en matière de renseignement. au début de la guerre.

Il a ajouté que même si Tsahal n’a pas pu empêcher le massacre initial d’hommes, de femmes et d’enfants israéliens par le Hamas, cela « ne signifie pas que nous ne disposons pas d’une formidable machine de collecte de renseignements qui fait des heures supplémentaires ».

Lorsqu’on lui a demandé jeudi si elle avait vu des preuves israéliennes concernant l’explosion, Joly n’a pas répondu, se contentant de noter que la question était en discussion et que « le Canada a le droit à une réponse ».

Comme l’ont souligné de nombreux députés lors d’un débat exploratoire spécial lundi, avec désormais des milliers de morts des deux côtés, dont six Canadiens, et des centaines de personnes qui demandent toujours l’aide fédérale pour évacuer la zone de conflit, les événements des 13 derniers jours ont eu de profondes répercussions à travers le pays. pays.

Trudeau a déclaré que « la situation horrible au Moyen-Orient » a un « impact personnel profond et direct » sur les familles et les communautés du Canada, mais tous sont d’accord sur le fait que « la mort d’innocents dans cet hôpital de Gaza n’aurait jamais dû se produire ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait de se rendre dans la région, Trudeau a répondu qu’il l’avait fait à plusieurs reprises et que « nous verrons ce qui se passera ensuite ».