13h47, le 31 octobre 2023

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a annoncé mardi qu’une personne d’intérêt liée aux menaces de fusillade de masse et de violences antisémites à l’Université Cornell avait été identifiée par les forces de l’ordre.

“Cet individu est actuellement détenu par la police de l’État de New York pour interrogatoire”, a écrit Hochul sur X, anciennement Twitter.

“Lorsque j’ai rencontré les étudiants de Cornell hier, je leur ai promis que nous ferions tout notre possible pour retrouver l’auteur du crime. La sécurité publique est ma priorité absolue et je m’engage à combattre la haine et les préjugés partout où ils pointent leur vilaine tête”, a ajouté le gouverneur.

Plus tôt mardi, Hochul avait délivré un message de « solidarité » aux New-Yorkais un jour après avoir rendu visite à des étudiants juifs du Center for Jewish Living de l’Université Cornell qui ont reçu des menaces de mort en ligne dans le cadre de la guerre entre Israël et le Hamas, insistant sur le fait qu’il existe une « tolérance zéro » pour l’antisémitisme, l’islamophobie ou la « haine ou toute sorte ».

Dans une vidéo, la démocrate a annoncé qu’elle avait fait appel au juge Jonathan Lippman, ancien juge en chef de la Cour d’appel de l’État de New York, pour mener un examen par un tiers indépendant de CUNY. [City University of New York] politiques et procédures liées à l’antisémitisme et à la discrimination.

“Nous allons nous attaquer à l’antisémitisme que nous avons constaté sur les campus universitaires. Le problème n’a pas commencé dans les semaines qui ont suivi les attentats du 7 octobre. Il s’est développé sur un certain nombre de campus”, a-t-elle déclaré. “Même si son évaluation se concentrera sur CUNY, ses recommandations constitueront une feuille de route pour les institutions de l’État et du pays. Mon engagement envers votre sécurité est inébranlable, mais nous ne pouvons pas le faire seuls.”

Danielle Wallace de Fox News Digital a contribué à cette mise à jour.