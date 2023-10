Guerre Israël-Hamas : le ministre des Affaires étrangères James Cleverly appelle les manifestants pro-palestiniens à rester chez eux | Actualités politiques

Le ministre des Affaires étrangères a appelé les partisans des Palestiniens à rester chez eux après les manifestations contre le conflit entre Israël et le Hamas à Londres.

James Cleverly a déclaré que les manifestations suscitaient l’inquiétude de la communauté juive, « qui a souvent été la cible de préjugés et de menaces de violence ».

« Il n’est pas nécessaire que les gens sortent. Cela provoque de la détresse », a-t-il déclaré à Sky News.

« C’est une situation difficile et délicate… Je les encouragerais à faire une pause. »

Des partisans des Palestiniens et des Israéliens sont descendus dans les rues de Londres lundi pour assister à des veillées et à des manifestations après que le conflit s’est intensifié ce week-end lorsque le Hamas a lancé une attaque sans précédent contre Israël.

Manifestants rassemblés devant Downing Street et l’ambassade d’Israël à l’ouest de Londres.

La police métropolitaine a déclaré que trois personnes avaient été arrêtées et que les agents continueraient d’avoir une « présence visible renforcée » dans la capitale, avec une attention particulière accordée aux communautés juives.

M. Cleverly a déclaré que bien qu’il soutienne le droit de manifester, le Hamas « est une organisation terroriste reconnue et c’est donc un délit de brandir ses bannières ».

Il a soutenu qu’il n’y avait pas d’« équivalence » entre l’attaque du Hamas et la réponse d’Israël.

Lorsqu’on lui a demandé s’il souhaitait offrir un soutien aux habitants de Gaza, qui sont confrontés à un siège de la part du gouvernement israélien, il s’est opposé à la prémisse de la question.

« La vérité est que la raison pour laquelle nous exprimons notre solidarité avec le peuple d’Israël est parce que les terroristes ont pris des mesures pour assassiner, kidnapper, et nous voyons maintenant des rapports selon lesquels ils menacent d’exécuter les personnes qu’ils ont kidnappées.

Image:

Manifestation pro-palestinienne à Londres





« L’idée selon laquelle il existe d’une manière ou d’une autre une équivalence, une sorte d’équilibre entre les actions du gouvernement israélien et sa légitime défense, et les actions du Hamas et de ses terroristes, est totalement inappropriée.

« Je ne voudrais rien faire qui impliquerait que ce soit le cas. Bien sûr, nous voulons voir une minimisation des pertes en vies humaines. »

Le groupe militant palestinien Hamas – qui est interdit en tant que groupe terroriste par le gouvernement britannique – a envoyé des combattants à travers la frontière avec Israël et a tiré des milliers de roquettes lors d’une attaque sans précédent samedi, qui a également pris pour cible un festival de musique.

Quelque 900 Israéliens ont été tués, selon l’armée israélienne, les autorités de Gaza affirmant qu’environ 700 personnes ont été tuées sur le territoire et en Cisjordanie.

Depuis les atrocités du week-end, Israël a fermé la bande de Gaza à l’accès à la nourriture, au carburant, aux médicaments et à d’autres fournitures, tout en lançant des frappes aériennes en représailles sur le territoire dirigé par le Hamas, qui abrite 2,3 millions de personnes.

Le Hamas s’est engagé à tuer les otages israéliens capturés si des attaques ciblaient des civils à Gaza sans avertissement.