Guerre Israël-Hamas : le Chili se joint à l’affaire sud-africaine contre Israël pour le génocide de Gaza devant la CIJ

SANTIAGO, Chili (AP) — Le Chili a rejoint un groupe de pays soutenant une affaire de génocide contre Israël déposée l’année dernière devant la Cour internationale de Justice.

Le président Gabriel Boric a déclaré samedi dans un discours devant les législateurs qu’il était consterné par la dévastation humanitaire à Gaza, en particulier contre les femmes et les enfants. Il a accusé l’armée israélienne d’utiliser une force « aveugle et disproportionnée ».

« Ces actes exigent une réponse ferme et permanente de la communauté internationale », a déclaré le président.

Afrique du Sud l’année dernière accusé Israël devant la Cour internationale de Justice de La Haye, aux Pays-Bas, pour violation de ses obligations au titre de la convention sur le génocide. Israël a fermement rejeté cette affirmation et a soutenu que le guerre à Gaza est une légitime défense contre les militants du Hamas suite à leur attaque du 7 octobre dans le sud d’Israël qui a tué environ 1 200 personnes et pris 250 otages.

Le Chili abrite la plus grande communauté palestinienne en dehors du Moyen-Orient, avec une population d’environ 500 000 habitants, dont beaucoup sont des descendants d’immigrants arabes chrétiens des XIXe et XXe siècles. Ils ont pris racine dans ce pays d’Amérique du Sud en tant que petits commerçants de détail, mais ont depuis gagné en importance dans les affaires et en politique. L’une des équipes de football les plus populaires du pays est Palestino, dont les uniformes blancs, noirs, verts et rouges correspondent aux couleurs du drapeau palestinien.

Le Chili rejoint un groupe de pays essentiellement en développement, dont le Mexique, le Brésil et l’Indonésie, qui se sont ralliés à la pétition de l’Afrique du Sud.

Boric, un ancien leader étudiant de gauche, a équilibré la condamnation de l’attaque du Hamas avec une critique féroce de l’offensive militaire israélienne, qui a tué plus de 35 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre civils et combattants dans son décompte.