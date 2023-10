Le chef de la police du Met a déclaré qu’il était possible d’adopter des lois « plus sévères » pour lutter contre l’extrémisme, dans un contexte de vague de protestations dans la capitale contre la guerre entre Israël et le Hamas.

Sir Mark Rowley a déclaré à Sunday Morning With Trevor Phillips que ses officiers travaillaient « sans pitié » pour arrêter toute personne qui « franchissait la ligne » en commettant un crime de haine.

Mais il a ajouté que même si le Royaume-Uni dispose de lois solides pour lutter contre ce phénomène, il existe une « lacune » en matière d’extrémisme.

Il a déclaré : « Je pense qu’il est possible d’être beaucoup plus strict dans la manière dont nous traitons l’extrémisme dans ce pays. La loi n’a jamais été conçue pour lutter contre l’extrémisme.

“Il y a beaucoup à voir avec le terrorisme et les crimes haineux, mais nous n’avons pas de législation traitant de l’extrémisme, ce qui crée un fossé.”

Le gouvernement britannique aurait l’intention de reconsidérer sa définition de l’extrémisme, craignant que la police du Met ne soit pas assez dure à l’égard des manifestants qui, selon elle, incitent à la haine.

Sir Mark Rowley a déclaré qu’il y avait eu des scènes « déplaisantes » lors des récentes manifestations pro-palestiniennes, mais que certaines de ces actions n’étaient pas d’un niveau suffisant pour donner lieu à des poursuites.

“Nous avons ces grandes manifestations et certaines de ce qui s’y passe, les gens trouvent cela bouleversant et de mauvais goût et parfois les gens donnent une vision instinctive qui ne doit pas être légale.

“Mais cela ne sert à rien d’arrêter des centaines de personnes si cela ne donne pas lieu à des poursuites, cela ne fait qu’enflammer les choses.”

Il a ajouté : « Nous appliquerons vigoureusement les règles conformément à la loi.

“Nous allons être absolument impitoyables et nous l’avons été et vous verrez de nombreuses autres arrestations au cours de la semaine prochaine.”

Certains ministres du gouvernement ont critiqué le contrôle des rassemblements pro-palestiniens – qui ont lieu dans un contexte d’aggravation du conflit au Moyen-Orient.

La secrétaire d’État à la Science, Michelle Donelan, a déclaré à Trevor Philips que le gouvernement “veut voir une répression plus stricte” des manifestations, affirmant que certaines avaient “dépassé les limites”.

Cependant, elle a déclaré qu’elle pensait que la loi existante était « adaptée à son objectif » lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement pourrait revoir la définition de l’extrémisme.