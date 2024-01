Guerre Israël-Hamas : le bilan des morts palestiniens à Gaza dépasse les 25 000

RAFAH, Bande de Gaza — Le bilan des morts palestiniens du guerre entre Israël et le Hamas Le nombre a dépassé les 25 000, a déclaré dimanche le ministère de la Santé de la bande de Gaza, tandis que le gouvernement israélien semble loin d’avoir atteint ses objectifs d’écraser le groupe militant et de libérer plus de 100 otages.

La mort, la destruction et le déplacement dus à la guerre sont sans précédent dans le conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies. Les responsables israéliens affirment que les combats devraient se poursuivre encore plusieurs mois.

Le conflit divise les Israéliens ordinaires et leurs dirigeants alors que l’offensive menace de déclencher une guerre plus large impliquant des groupes soutenus par l’Iran au Liban, Syrie, l’Irak et le Yémen qui soutiennent les Palestiniens. Au Liban, Forces du Hezbollah se sont engagés dans des affrontements quasi quotidiens avec les troupes israéliennes le long de la frontière.

Une frappe aérienne israélienne a touché dimanche une voiture près d’un poste de contrôle de l’armée libanaise dans la ville de Kafra, dans le sud du pays, tuant au moins une personne et en blessant plusieurs autres, ont rapporté les médias officiels libanais. Leurs identités n’étaient pas immédiatement claires. L’armée israélienne a déclaré que ses avions et ses chars avaient frappé un certain nombre de cibles du Hezbollah dans le sud. Liban.

Les États-Unis, qui ont fourni des services diplomatiques et soutien militaire en faveur de l’offensive israélienne, a eu un succès limité en réussissant à persuader Israël de faire courir moins de risques aux civils et de faciliter la livraison d’une aide humanitaire accrue.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appels américains et internationaux rejetés pour des plans d’après-guerre qui incluraient un chemin vers un État palestinien. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a qualifié le refus d’accepter une solution à deux États de « totalement inacceptable ».

« Le Moyen-Orient est une poudrière. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour empêcher un conflit de éclater dans la région”, a ajouté António Guterres dimanche. “Et cela commence par un cessez-le-feu humanitaire immédiat pour soulager les souffrances à Gaza”.

LE PÉAGE DES MORTS À GAZA AUGMENTÉ

La guerre a commencé avec l’attaque du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre. Des militants palestiniens ont tué quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et ramené environ 250 otages à Gaza.

Israël a répondu par une campagne de bombardements et une invasion terrestre qui dévasté des quartiers entiers dans le nord de Gaza et s’est propagée au sud. Les opérations terrestres se concentrent désormais sur la ville méridionale de Khan Younis et sur les camps de réfugiés construits dans le centre de Gaza depuis la guerre de 1948 entourant la création d’Israël.

Israël continue de mener des frappes aériennes sur tout le territoire assiégé, y compris dans les zones du sud où il a demandé aux civils de se réfugier. De nombreux Palestiniens ont ignoré les ordres d’évacuation, affirmant qu’ils ne se sentaient nulle part en sécurité.

Dimanche, l’armée israélienne a déclaré que la démolition, la semaine dernière, d’un bâtiment clé de l’université Israa à Gaza était en cours d’examen. Il a affirmé que les conclusions préliminaires indiquaient que le Hamas avait utilisé le complexe à des fins militaires. L’université avait déclaré plus tôt que « l’attaque » avait eu lieu quelques semaines après que les forces israéliennes aient occupé le bâtiment.

Depuis le début de la guerre, 25 105 Palestiniens ont été tués à Gaza, tandis que 62 681 autres ont été blessés, le ministère de la Santé a déclaré. Ce bilan comprend les 178 corps transportés dans les hôpitaux de Gaza depuis samedi, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Ashraf al-Qidra. 300 autres personnes ont été blessées au cours de la dernière journée, a-t-il indiqué.

Le bilan global serait plus élevé car de nombreuses victimes restent ensevelies sous les décombres ou dans des zones où les médecins ne peuvent pas les atteindre, a expliqué Al-Qidra.

Le ministère de la Santé ne fait pas de différence entre civils et combattants dans ses chiffres, mais affirme qu’environ deux tiers des personnes tuées à Gaza l’étaient. femmes et mineurs. Le ministère fait partie du gouvernement dirigé par le Hamas, mais le bilan des victimes des guerres précédentes étaient largement conformes à ceux des agences de l’ONU et même de l’armée israélienne.

L’armée israélienne affirme avoir tué environ 9 000 militants, sans fournir de preuves, et impute le lourd bilan civil au Hamas parce qu’il positionne ses combattants, ses tunnels et autres infrastructures militantes dans des quartiers denses, souvent à proximité des maisons, des écoles ou des mosquées.

L’armée affirme que 195 soldats ont été tués.

La guerre a déplacé environ 85 % des habitants de Gaza, et des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans des abris et des camps gérés par l’ONU dans la partie sud de la petite enclave côtière. Les responsables de l’ONU affirment qu’un quart des 2,3 millions d’habitants meurent de faim alors qu’une aide humanitaire leur parvient au compte-goutte en raison des combats et des restrictions israéliennes.

« Le pain ne suffit pas pour une heure », a déclaré Ahmad Al-Nashawi, qui a accepté un don de nourriture dans un camp de tentes en plastique dans la ville de Rafah, dans le sud du pays. « Vous pouvez voir combien d’enfants nous avons autres que les femmes et les hommes. Ce qui compte le plus pour un enfant, c’est de manger.

Crédit : AP Ela Bahat touche une photo de son fils Dror, 30 ans, tué le 7 octobre lors d’une attaque transfrontalière du Hamas. (Photo AP/Léo Correa)



LES ISRAÉLIENS DE PLUS EN PLUS DIVISÉS

Netanyahou a s’est engagé à poursuivre l’offensive jusqu’à ce qu’Israël obtienne une « victoire complète » sur le Hamas et revienne tous les otages restants. Mais même certains hauts responsables israéliens ont commencé à reconnaître que ces objectifs pourraient s’exclure mutuellement.

On pense que le Hamas détient les prisonniers dans des tunnels et les utilise comme boucliers pour ses principaux dirigeants. Israël a sauvé un otage et le Hamas affirme plusieurs ont été tués lors de frappes aériennes israéliennes ou lors d’opérations de sauvetage ratées.

Un membre du cabinet de guerre israélien, l’ancien chef de l’armée Gadi Eizenkot, a déclaré la semaine dernière que le seul moyen de libérer les otages était un cessez-le-feu. Dans une critique implicite de Netanyahuil a déclaré que les affirmations contraires équivalaient à des « illusions ».

Le Hamas a déclaré qu’il ne libérerait pas d’autres otages tant qu’Israël ne mettrait pas fin à son offensive. Le groupe devrait conditionner toute nouvelle libération à la garantie de la liberté pour des milliers de Palestiniens emprisonnés en Israël, y compris des militants de haut niveau impliqués dans des attaques qui ont tué des Israéliens.

Le gouvernement israélien a exclu cette possibilité pour l’instant, mais il fait face à une pression croissante de la part des familles des otages, qui souhaitent un échange comme celui qui a eu lieu lors d’un cessez-le-feu d’une semaine en novembre.

Certains Israéliens sont frustrés par les échecs en matière de sécurité qui ont précédé l’attaque du 7 octobre et par la gestion de la guerre par Netanyahu. Des milliers de personnes se sont rassemblées à Tel-Aviv ce week-end pour réclamer de nouvelles élections.

Mais les partenaires de la coalition d’extrême droite de Netanyahu le poussent à intensifier l’offensive, certains appelant à l’émigration « volontaire » de centaines de milliers de Palestiniens de Gaza et au rétablissement des colonies juives là-bas. Israël a retiré ses soldats et ses colons du territoire en 2005, deux ans avant que le Hamas ne prenne le pouvoir aux mains des forces palestiniennes rivales.

Près du site du massacre du 7 octobre un festival de musiqueles familles des victimes israéliennes ont planté des arbres dimanche.

« Que s’est-il passé après 109 jours ? Rien. Nous attendons toujours », a déclaré un père, Idan Bahat.