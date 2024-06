Guerre Israël-Hamas : l’agence de l’ONU suspend l’acheminement de l’aide à Gaza en raison de problèmes de sécurité depuis la jetée américaine

WASHINGTON (AP) — Le directeur du Programme alimentaire mondial des Nations Unies a déclaré dimanche que le programme avait « suspendu » sa distribution d’aide humanitaire depuis une jetée de construction américaine au large de Gaza, se disant « préoccupée par la sécurité de notre peuple » après ce qui avait été l’un des les jours les plus meurtriers de la guerre là-bas.

Samedi a été le théâtre d’une attaque militaire israélienne qui libéré quatre otages mais a fait 274 morts parmi les Palestiniens et un commando israélien et, a déclaré Cindy McCain, deux des entrepôts du PAM à Gaza ont été « tirés par des roquettes » et un membre du personnel a été blessé.

L’annonce de la pause par l’ONU dimanche semble être le dernier revers en date pour la route maritime américaine, mise en place pour tenter d’apporter davantage d’aide. au peuple affamé de Gaza.

L’Agence américaine pour le développement international a décrit cette pause comme une étape permettant un examen de la sécurité par la communauté humanitaire à Gaza. L’USAID travaille avec le Programme alimentaire mondial et ses partenaires humanitaires à Gaza pour distribuer de la nourriture et d’autres aides provenant de la jetée exploitée par les États-Unis.

Achevée à la mi-mai, la jetée américaine n’a été opérationnelle qu’une semaine environ avant d’être mise hors service à cause des dégâts causés par la tempête pendant deux semaines. Après réparations, il a repris ses activités samedi, apportant 1,1 million de livres (492 tonnes) de nourriture et d’autres aides, avant que McCain n’annonce que son agence suspendait son travail humanitaire là-bas.

L’agence des Nations Unies n’a donné aucun autre détail, notamment sur la durée de la pause. Les porte-parole du PAM n’ont pas répondu aux demandes de détails supplémentaires.

Interrogé sur l’exploitation de la jetée lors d’une apparition dans l’émission « Face the Nation » de CBS, McCain a déclaré : « Pour le moment, nous sommes en pause. »

« Je suis préoccupé par la sécurité de nos collaborateurs après l’incident d’hier », a déclaré McCain, sans plus de précisions. « Nous aussi, deux de nos entrepôts, le complexe d’entrepôts, avons été explosés hier. »

« Nous avons pris du recul pour le moment », a-t-elle déclaré, et voulons « nous assurer que nous sommes dans des conditions sûres et sur un terrain sûr avant de redémarrer. Mais le reste du pays est opérationnel. Nous faisons… tout ce que nous pouvons dans le nord et le sud.»

L’USAID a déclaré dans une déclaration à l’Associated Press qu’elle travaillait avec d’autres responsables du gouvernement américain et avec des groupes humanitaires à Gaza « pour garantir que l’aide puisse reprendre ses mouvements de manière sûre et efficace après l’achèvement de l’examen de sécurité que la communauté humanitaire entreprend actuellement ».

Président Joe Biden a annoncé en mars dans son discours sur l’état de l’Union, il avait ordonné à l’armée américaine d’installer la jetée temporaire. Le projet américain était censé apporter une quantité limitée d’aide à Gaza, où les restrictions israéliennes sur les passages terrestres et les combats ont amené plus d’un million des 2,3 millions d’habitants de Gaza au bord de la famine.

La remise en service samedi du projet de jetée américain est intervenue le jour même où Israël a monté un avion lourd aérien et terrestre. assaut qui a sauvé quatre otagesqui avait été capturé par le Hamas lors de l’attaque du 7 octobre qui a déclenché la guerre à Gaza.

Réaction aux affirmations des médias sociaux après l’opération militaire israélienne, Commandement central américain dit dans un tweet Samedi, ni la jetée ni aucun de ses équipements, personnel ou autres biens n’ont été utilisés dans l’opération israélienne. Il a noté qu’Israël a utilisé une zone au sud de la jetée « pour rapatrier les otages en toute sécurité ».

Un principe fondamental des groupes humanitaires est que leur travail doit être indépendant de la mission des combattants dans une zone de conflit, afin d’éviter que les opérations humanitaires et les travailleurs humanitaires ne deviennent des cibles.

L’USAID a déclaré samedi dans un communiqué distinct qu’aucun travailleur humanitaire n’était impliqué dans l’opération israélienne.

Parlant de la « fusée » dans les entrepôts du PAM, McCain a déclaré dimanche qu’un membre du personnel avait été blessé mais que « tout le monde allait bien ».

« C’est pourquoi un cessez-le-feu est nécessaire. C’est pourquoi nous devons arrêter cela », afin que l’aide de son programme et d’autres organisations puisse affluer vers Gaza « à grande échelle ».

Sara Burnett a contribué.