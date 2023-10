Guerre Israël-Hamas : la suite pourrait être bien pire

Israël a subi samedi son attaque la plus dévastatrice depuis des décennies lorsque des militants du Hamas ont lancé des milliers de roquettes depuis Gaza et infiltré plusieurs villes israéliennes, tuant des centaines de personnes et prenant un nombre encore inconnu d’otages, militaires et civils.

Compte tenu de l’ampleur et de la brutalité de l’attaque, Israël pourrait lancer une invasion terrestre à Gaza, en plus des frappes aériennes que l’armée mène déjà dans la région. Cela pourrait signifier une bataille longue et sanglante, avec des morts importantes des deux côtés, mais avec les Palestiniens qui supporteraient le plus gros des pertes et des destructions.

Le bilan des morts des deux côtés se compte déjà par centaines, les blessés dus aux frappes aériennes à Gaza et aux tirs de roquettes et aux échanges de tirs dans le sud d’Israël se chiffrant par milliers. Les Forces de défense israéliennes, ou FDI, ont commencé à lancer des frappes de représailles peu après l’invasion de choc initiale samedi ; Dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a officiellement déclaré la guerre au Hamas. Même si la prochaine phase de l’opération israélienne à Gaza n’a pas encore eu lieu, elle risque d’être catastrophique compte tenu des précédents conflits entre Israël et Gaza, ainsi que de la rhétorique exacerbée de Netanyahu.

« D’une certaine manière, c’est notre 11 septembre », a déclaré le porte-parole de Tsahal, le lieutenant-colonel Richard Hecht. a déclaré dans une déclaration vidéo publiée sur le réseau social X le dimanche. Des vidéos ont circulé montrant des Israéliens morts, ainsi que des civils israéliens capturés par des militants du Hamas, vraisemblablement détenus à Gaza. Bien que certains otages dans les villes israéliennes proches de la frontière avec Gaza aient été libérés et leurs ravisseurs tués, beaucoup restent en captivité et certains sont présumés morts.

Netanyahu, quant à lui, a demandé aux habitants de Gaza de quitter le territoire et a menacé de le transformer en « une île déserte », a rapporté dimanche Al Jazeera ; de nombreux civils se réfugient dans des écoles construites par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, dont certaines ont été endommagées par les frappes aériennes israéliennes, rapporte l’Associated Press.

Israël a mené plusieurs guerres contre les Palestiniens et les pays arabes, notamment la Syrie et l’Égypte ; il a également lancé des opérations terrestres à Gaza, la plus récente en 2014. Bien que la politique militaire israélienne consiste à utiliser une force disproportionnée à Gaza comme stratégie de dissuasion, cette politique n’a jusqu’à présent pas réussi à assurer une sécurité durable, à limiter la capacité du Hamas à frapper Israël ou à lui permettre de libérer de l’espace. dans la politique israélienne pour toute sorte de négociation politique susceptible de conduire à un avenir plus pacifique.

Selon le New York Times, les civils auraient quitté la ville de Gaza et les zones proches de la frontière en prévision d’une invasion terrestre, et Netanyahu a appelé les réservistes de Tsahal et a ordonné l’évacuation de 24 villages et villes proches de la frontière. Le gouvernement a également a coupé l’électricité dans la région et interrompu le flux de carburant et de marchandises vers Gazaqui est sous blocus par Israël et l’Égypte depuis 16 ans.

Quelles sont les chances d’une invasion terrestre de Gaza ?

« Je ne connais pas la probabilité d’une invasion terrestre. Je dirais que si je calculais les probabilités, les chances d’une invasion terrestre sont plus grandes qu’elles ne l’étaient lors des précédentes vagues de violence à Gaza », Khaled Elgindy, directeur du Middle Programme de l’East Institute sur la Palestine et les affaires palestino-israéliennes, a déclaré à Vox. « Dans le passé, nous avons vu des rapports faisant état d’invasions terrestres imminentes et ils se sont révélés être des informations inexactes, voire délibérées, diffusées par l’armée israélienne. »

Le gouvernement Netanyahu a généralement préféré les frappes aériennes pour riposter aux tirs de roquettes du Hamas, car elles minimisent les pertes israéliennes et infligent de graves dégâts à Gaza. Lors de la dernière attaque majeure contre Gaza, en mai 2021, les frappes aériennes israéliennes ciblaient ostensiblement les dirigeants du Hamas et des cibles ont également touché des sites civils, notamment des bureaux de médias, des immeubles résidentiels et des établissements de santé. Plus de 250 Palestiniens et 13 Israéliens ont été tués au cours du conflit qui a duré 11 jours.

« Netanyahu… il a toujours été très prudent quant à l’usage généralisé de la force militaire », a déclaré à Vox Daniel Byman, chercheur principal au Centre d’études stratégiques et internationales. « Il n’a pas mené de grandes guerres comme celles que nous avons vues au Liban en 2006, donc il a tendance à être prudent. Mais il peut être difficile d’être prudent dans ces circonstances.

Israël a déjà déployé des troupes sur le terrain à Gaza et a occupé le territoire de 1967 à 2005, date à laquelle il s’est retiré unilatéralement de la région.

Lorsqu’elles sont ordonnées, les incursions terrestres ont tendance à être horribles, causant des dégâts dévastateurs aux infrastructures et de lourdes pertes civiles du côté palestinien. En 2014, le conflit latent à Gaza a explosé en une offensive majeure de roquettes du Hamas sur Israël, qui a répondu par une invasion terrestre de 19 jours. Bien qu’un cessez-le-feu ait été conclu sous l’égide de l’Égypte en août de la même année, 2 251 Palestiniens – dont 1 462 civils – et 73 Israéliens ont été tués dans les combats, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.

Natan Sachs, directeur du Centre pour la politique au Moyen-Orient à la Brookings Institution, a déclaré à Vox que, compte tenu de la nature de l’attaque et du sentiment public et politique actuel en Israël, une invasion terrestre était « très probable ».

« L’état d’esprit en Israël est tel qu’une nouvelle série de frappes aériennes ou quelque chose du genre semble dérisoire en comparaison de la tâche », a-t-il déclaré, « non seulement au regard de l’ambiance générale de vengeance dans le pays – qui est certainement présente – mais aussi la question de savoir comment les capacités du Hamas peuvent réellement être dégradées et empêcher une répétition d’une manière ou d’une autre.

L’Opération Plomb Durci en 2008 et 2009 a fait des ravages dans la bande de Gaza ; le premier jour de frappes aériennes a tué à lui seul 230 Palestiniens. Après une semaine de bombardements aériens intensifs, les forces israéliennes ont lancé une invasion de deux semaines depuis le nord et l’est tandis que la marine israélienne bombardait la zone depuis la mer. Dans l’ensemble, même si les sources varient dans les détails, environ 1 400 Palestiniens et neuf Israéliens ont été tués au cours de cette opération.

La réponse asymétrique d’Israël est censée avoir un objectif dissuasif, a déclaré Byman à Vox, mais le pays a également, au moins dans le passé, eu un intérêt direct à maintenir le Hamas au pouvoir. Selon une étude de 2017 de la société RAND, Israël a la capacité militaire d’anéantir le Hamas, mais cela pourrait peut-être être encore plus risqué qu’autrement, étant donné qu’une organisation encore plus extrémiste pourrait prendre le pouvoir – ou qu’Israël pourrait être mis au pouvoir. en position de gouverner le territoire lui-même. « En tant que telle, la grande stratégie d’Israël a consisté à « tondre l’herbe » – en acceptant son incapacité à résoudre le problème de manière permanente et en ciblant à plusieurs reprises les dirigeants des organisations militantes palestiniennes pour maintenir la violence sous contrôle. »

« Nous voulons leur briser les os sans les mettre à l’hôpital », a déclaré un analyste de la défense israélienne aux auteurs du document de recherche.

Voici à quoi pourrait ressembler une guerre terrestre, compte tenu de ce que nous savons

À peine deux jours après le début de la guerre, il est impossible de prédire ce qui va suivre. Mais compte tenu de ce que l’on sait des conflits précédents et des capacités des deux parties, les semaines à venir risquent d’être sanglantes. Les agences des Nations Unies ont exhorté les deux parties à éviter les pertes civiles, même si les rapports faisant état de morts civiles dans les deux camps sont déjà nombreux.

« La phase immédiate consistera pour Israël à balayer ses propres villages et villes, en s’assurant qu’il n’y reste plus de combattants du Hamas », a déclaré Sachs. L’armée israélienne a confirmé cette évaluation dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Vox.

Israël devra ensuite rassembler des renseignements sur l’endroit où se trouvent les dirigeants du Hamas et déterminer le nombre d’otages portés disparus et leur emplacement, ce qui sera une tâche difficile, a déclaré Sachs.

Les dirigeants internationaux ont affirmé leur soutien indéfectible à Israël et les États-Unis se sont engagés à envoyer du matériel militaire supplémentaire, « y compris des munitions », selon un communiqué de presse du ministère de la Défense, la première tranche d’aide à la sécurité étant envoyée aujourd’hui à Israël.

En plus du soutien matériel, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré dimanche après-midi que le groupe aéronaval USS Gerald R. Ford, qui comprend un porte-avions et plusieurs destroyers lance-missiles, a été déployé en Méditerranée orientale.

« Nous avons également pris des mesures pour augmenter les escadrons d’avions de combat F-35, F-15, F-16 et A-10 de l’US Air Force dans la région », indique le communiqué. Le ministère de la Défense n’a pas répondu aux questions supplémentaires de Vox sur ce changement de posture de force avant la publication dimanche, mais une telle démonstration de force est probablement destinée à dissuader d’autres acteurs comme le Hezbollah ou l’Iran.

Malgré la puissance militaire écrasante d’Israël et des États-Unis à laquelle il est confronté, le Hamas n’a pas encore montré de signes de recul.

« Le Hamas a perdu l’élément de surprise, mais il s’est probablement préparé à rester sur le long terme et dispose probablement de beaucoup de matériel », a déclaré Colin Clarke, directeur de recherche au groupe Soufan, à Vox dans un courrier électronique. « Je pense que le Hamas dispose toujours d’un solide arsenal de roquettes et pourrait planifier davantage d’embuscades. Je ne serais pas surpris de voir des attentats suicides, si le Hamas parvient à infiltrer davantage d’agents sur le sol israélien. Mais une fois qu’Israël se préparera et se mobilisera, son armée sera susceptible de s’attaquer rapidement au Hamas, en tuant et en capturant ses dirigeants et en décimant ses infrastructures. »

Et malgré la possibilité – voire la probabilité – de pertes graves dans les jours et les semaines à venir, Sachs a déclaré : « Israël n’est pas près de désamorcer maintenant ».