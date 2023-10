Guerre Israël-Hamas : la spirale de la crise humanitaire à Gaza, expliquée

Vendredi, une frappe aérienne a touché un convoi de Palestiniens, tuant au moins 12 personnes, dont des femmes et de jeunes enfants, alors qu’ils tentaient de fuir le nord de Gaza sous la direction des Forces de défense israéliennes, avant une opération terrestre présumée dans la région. Le Hamas a imputé la frappe à Tsahal, qui a eu lieu sur une route d’évacuation que l’armée a jugée sûre.

Cette frappe a eu lieu quelques heures après que Tsahal ait donné 24 heures aux quelque 1,1 million d’habitants du nord de Gaza pour évacuer la région. Les Nations Unies ont déclaré que l’opération aurait des conséquences humanitaires désastreuses dans une partie du monde qui était déjà confrontée à un désastre humanitaire avant qu’Israël n’annonce qu’il riposterait aux attaques du Hamas le 7 octobre.

La situation sur le terrain à Gaza « devient rapidement intenable », a déclaré samedi Martin Griffiths, chef de l’aide humanitaire de l’ONU. Lundi, le gouvernement israélien a fermé l’accès de Gaza à l’eau, à l’électricité et au carburant dans le cadre de son siège déclaré de la région. Gaza est sous blocus par Israël et l’Égypte depuis 2007, et l’accès aux produits de base, notamment à la nourriture et aux médicaments, n’est disponible que via l’ONU et les organisations non gouvernementales.

« Je crains que le pire soit encore à venir », a ajouté Griffiths.

Depuis que le Hamas, le groupe islamique militant qui contrôle Gaza depuis 2007, a lancé une attaque brutale et sans précédent contre Israël qui a tué au moins 1 300 personnes il y a une semaine, l’armée de l’air israélienne (IAF) a effectué de multiples sorties au-dessus de Gaza, larguant au moins 6 000 personnes. munitions. Ces opérations ont jusqu’à présent tué plus de 1 500 Palestiniens, dont des civils.

Même si les responsables américains auraient commencé à avertir Israël de minimiser les morts civiles lors des opérations à venir, les habitants de Gaza sont déjà vulnérables ; les routes endommagées par les frappes aériennes actuelles et précédentes rendent l’évacuation lente et dangereuse, et de nombreux bâtiments ne peuvent pas résister à de tels bombardements parce qu’ils ont été touchés par les frappes aériennes précédentes et qu’il n’y a aucune capacité pour les réparer.

Les approvisionnements comme la nourriture, le carburant, les médicaments et l’eau potable sont déjà très bas dans la région, et pour l’instant il n’existe aucun couloir humanitaire pour acheminer les fournitures vers Gaza – ou faire sortir les gens. Les responsables américains travaillent avec les autorités égyptiennes pour ouvrir une telle route afin que l’ONU puisse acheminer des fournitures vers Gaza.

Une décennie et demie de conflit a déjà mis Gaza à genoux

L’Égypte et Israël ont fermé leurs frontières avec Gaza après que le Hamas a pris le contrôle du territoire en 2007, à la suite d’une brève guerre civile entre les forces du Hamas et les factions fidèles au chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qui supervise la Cisjordanie. L’Égypte et Israël ont imposé le blocus parce qu’ils craignaient que le Hamas n’apporte davantage d’instabilité dans leur pays en raison des liens du groupe avec l’Iran et avec les Frères musulmans égyptiens.

En 2017, le taux de pauvreté à Gaza était de 53 pour cent et un tiers de la population vivait dans une pauvreté extrême, selon le Bureau palestinien des statistiques centrales ; 63 pour cent des habitants de Gaza souffrent d’insécurité alimentaire, selon les statistiques actuelles du Programme alimentaire mondial. Depuis 2017, le prix des produits de première nécessité a augmenté précipitamment, en partie à cause de l’inflation mondiale consécutive à la crise. la pandémie de Covid-19.

La majeure partie de l’eau de Gaza est imbuvable et de légères épidémies de choléra sont fréquentes ; Une partie importante des infrastructures de la région a été décimée par les frappes aériennes précédentes, ce qui rend les blessures par écrasement et les décès fréquents pendant les conflits, a déclaré Helen Ottens-Patterson, ancienne chef de mission de Médecins Sans Frontières à Gaza, dans une interview à Vox.

Plus de 2 millions de Gazaouis vivent sur une bande de terre de la taille de Philadelphie, ce qui en fait l’un des endroits les plus densément peuplés de la planète, ce qui augmente le risque de frapper des civils lors d’opérations militaires. Et environ 42,5 pour cent de la population a moins de 14 ans, ce qui fait que les victimes infantiles sont courantes en période de conflit.

« Aujourd’hui, tous les patients que nous avons reçus dans notre clinique de la ville de Gaza étaient des enfants âgés de 10 à 14 ans », a déclaré Ayman Al-Djaroucha, coordinateur adjoint du projet MSF à Gaza, dans un communiqué envoyé mercredi par courrier électronique. « En effet, la majorité des blessés à Gaza sont des femmes et des enfants, car ce sont eux qui se trouvent le plus souvent dans les maisons détruites lors des frappes aériennes. »

Bien que la politique militaire israélienne consiste à recourir à une force disproportionnée à Gaza comme stratégie de dissuasion, cette politique n’a jusqu’à présent pas réussi à garantir une sécurité durable, à limiter la capacité du Hamas à frapper Israël ou à laisser un espace dans la politique israélienne pour toute sorte de négociation politique qui pourrait conduire à un conflit. un avenir plus paisible.

Cela a également entraîné des pertes civiles dévastatrices du côté palestinien ; en 2014, le conflit latent à Gaza a explosé en une offensive majeure de roquettes du Hamas sur Israël, qui a répondu par une invasion terrestre de 19 jours. Bien qu’un cessez-le-feu ait été conclu sous l’égide de l’Égypte en août de la même année, 2 251 Palestiniens – dont 1 462 civils – et 73 Israéliens, pour la plupart des soldats, ont été tués dans les combats, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.

Les habitants de Gaza manquent de provisions – et de temps

Mardi, un hôpital MSF dans le nord de Gaza avait utilisé l’équivalent de trois semaines de fournitures, a déclaré Ottens-Patterson à Vox. L’approvisionnement tampon en carburant, nourriture, médicaments et fournitures médicales dont disposaient les hôpitaux avant le 7 octobre diminue rapidement. « Vous pouvez imaginer que d’ici un mois, ils fonctionneront à vide – ou dans un laps de temps encore plus court », a-t-elle déclaré.

Aujourd’hui, avec l’évacuation des populations vers le sud, ces problèmes s’aggravent. Il n’existe aucun moyen d’évacuer en toute sécurité les patients des hôpitaux vers le sud ; les routes endommagées par ce conflit et par les conflits précédents rendent cette tâche difficile. Plusieurs ambulances et médecins ont également été touchés par des frappes aériennes la semaine dernière.

Le sud de Gaza ne compte également qu’environ la moitié du nombre d’hôpitaux que le nord, de sorte que même les patients évacués ne peuvent pas trouver de lit, a déclaré Zaher Sahloul, directeur de MedGlobal, une ONG médicale qui opère dans les zones de crise, à Vox. entretien.

« Le sud de Gaza n’a pas l’infrastructure, la nourriture, la capacité nécessaire pour accueillir tous ces gens », a-t-il déclaré. « Cela va donc créer une énorme crise humanitaire dans le sud de Gaza, où des gens mourront de déshydratation. [disease] des épidémies — l’eau n’est pas propre — la malnutrition, sans compter, bien sûr, les blessures causées par les bombardements. C’est une situation presque impossible.

Mais déplacer des personnes vers l’Égypte pour y être soignés est également compliqué – en partie parce que l’Égypte ne l’autorise pas pour le moment. En outre, Sahloul a déclaré : « Nous sommes contre cela en tant qu’organisation internationale. Nous sommes contre l’évacuation des gens de leur pays d’origine [so they become] réfugiés. »

L’Égypte n’est pas disposée à accueillir des réfugiés palestiniens pour l’instant en raison de pressions internes et parce qu’elle ne souhaite pas se laisser entraîner dans la guerre. Mais il y a aussi le fait que de nombreux Palestiniens ont été expulsés de leurs foyers depuis la Nakba en 1948. Aujourd’hui comme à l’époque, partir pourrait signifier ne jamais revenir.

À mesure que la guerre progresse, les experts de l’ONU, ainsi que d’autres défenseurs et certains hommes politiques, ont indiqué que les actions d’Israël équivalaient à une punition collective de tous les habitants de Gaza pour les actes du groupe militant qui le contrôle.

Les habitants de Gaza « vivent sous un blocus illégal depuis 16 ans et ont déjà traversé cinq guerres brutales majeures, dont on n’a toujours pas eu connaissance », ont déclaré jeudi des experts de l’ONU dans un communiqué. « Cela équivaut à une punition collective. Rien ne justifie la violence qui cible aveuglément des civils innocents, que ce soit par le Hamas ou par les forces israéliennes. Ceci est absolument interdit par le droit international et constitue un crime de guerre. »

Pendant ce temps, une invasion terrestre de Tsahal semble imminente ; Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rendu visite samedi aux troupes de Tsahal à la frontière avec Gaza, a rapporté Reuters, leur demandant si elles étaient « prêtes pour la prochaine étape ». Sans donner plus de détails, Netanyahu a déclaré aux soldats que « la prochaine étape arrive ».