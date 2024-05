Guerre Israël-Hamas : la police et les manifestants s’affrontent alors que des milliers de personnes se rassemblent pour exiger le retour des otages israéliens

JERUSALEM (AP) — Des échauffourées entre la police israélienne et des manifestants ont éclaté samedi à Tel Aviv après que des milliers de personnes se sont rassemblées pour manifester contre le gouvernement et exiger qu’il ramène les otages détenus par le Hamas à Gaza.

Pendant ce temps, un petit navire militaire américain et ce qui semblait être une zone d’amarrage se sont échoués sur une plage près de la ville d’Ashdod, dans le sud d’Israël, non loin de la jetée construite par les États-Unis sur laquelle l’armée israélienne a déclaré que l’aide humanitaire était acheminée vers le pays. Territoire Palestinien.

Samedi également, des bombardements israéliens ont été signalés dans le nord et le centre de Gaza.

Certains manifestants à Tel Aviv portaient des photos des femmes soldats qui sont apparues dans une vidéo plus tôt dans la semaine les montrant peu après leur enlèvement lors de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a déclenché la guerre entre Israël et le Hamas. Certains brandissaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Arrêtez la guerre » et « Au secours ». Ils ont appelé le gouvernement à parvenir à un accord pour libérer les dizaines d’otages toujours en captivité.

Les manifestants ont également appelé à la démission du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et exigé de nouvelles élections.

« Nous avons tous vu la vidéo, nous ne pouvions pas rester chez nous après que le gouvernement ait abandonné tous ces gens », a déclaré Hilit Sagi, du groupe « Les femmes protestent pour le retour de tous les otages ».

Les divisions entre Israéliens se sont approfondies sur la manière dont Netanyahu a géré la guerre contre le Hamas après l’attaque qui a tué environ 1 200 personnes et pris 250 autres en otages. Israël affirme qu’une centaine d’otages sont toujours détenus à Gaza, ainsi que les corps d’une trentaine d’autres.

«En principe, ils ne font pas assez pour que les otages reviennent, ni par la force militaire, ni par des négociations. Rien n’est fait », a déclaré Snir Dahan, oncle de l’otage Carmel Gat, toujours en captivité à Gaza.

Plus tôt dans la semaine, les corps de trois otages tués ont été retrouvés à Gaza, a annoncé vendredi l’armée israélienne. L’armée a déclaré qu’ils avaient été tués le jour de l’attaque et que leurs corps avaient été transportés à Gaza. Cette annonce intervient moins d’une semaine après que l’armée a déclaré avoir retrouvé les corps de trois autres otages israéliens tués le 7 octobre.

Environ la moitié des 250 otages pris par le Hamas et d’autres militants ont été libérés, la plupart contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël lors d’un cessez-le-feu d’une semaine en novembre.

Le gouvernement de Netanyahu fait face à des pressions croissantes, tant dans le pays qu’à l’étranger, pour arrêter la guerre et autoriser l’aide humanitaire à entrer dans l’enclave qui abrite 2,3 millions de Palestiniens, dont près de 80 % ont été déplacés.

Cette semaine également, trois pays européens ont annoncé qu’ils reconnaîtraient un État palestinien, et le procureur en chef de la Cour pénale internationale a demandé des mandats d’arrêt contre les dirigeants israéliens, ainsi que contre les responsables du Hamas.

Vendredi, le Cour internationale de Justice a ordonné à Israël de mettre fin à son offensive militaire dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, et d’ouvrir le poste frontière voisin à l’aide humanitaire cruciale. Le plus haut tribunal des Nations Unies a également déclaré qu’Israël devait permettre aux enquêteurs sur les crimes de guerre d’accéder à Gaza.

Cependant, les juges n’ont pas ordonné un cessez-le-feu complet sur l’ensemble du territoire palestinien, et il est peu probable qu’Israël se conforme à la décision du tribunal. L’Afrique du Sud accuse Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens pendant la guerre à Gaza, ce qu’Israël nie avec véhémence.

« Nous espérions que la guerre prendrait fin », a déclaré Islam Abu Kamar, qui a quitté la ville de Gaza pour s’installer à Rafah suite à l’opération terrestre lancée par Israël après l’attaque du Hamas en octobre.

Au cours des deux dernières semaines, plus d’un million de Palestiniens ont fui Rafah alors que les forces israéliennes s’enfonçaient plus profondément dans la ville. La prise par Israël ce mois-ci du poste frontière de Rafah, un point de transit clé pour le carburant et les fournitures destinées à Gaza, a contribué à conduire les opérations d’aide au quasi-effondrement, affirment l’ONU et les organisations humanitaires.

Israël affirme qu’il doit envahir Rafah pour détruire le dernier bastion du Hamas. L’Egypte a déclaré qu’elle acceptait d’envoyer des camions d’aide humanitaire de l’ONU via le poste frontière de Kerem Shalom, le principal point d’entrée d’Israël dans le sud de Gaza. Mais on ne sait pas si les camions pourront entrer car les combats font toujours rage à Rafah.

Israël a déclaré que l’aide arrivait dans le territoire palestinien via le nord de Gaza et via la jetée construite par les États-Unis. Samedi, un petit bateau militaire américain et ce qui semblait être une zone d’amarrage se sont échoués sur une plage près de la ville d’Ashdod, dans le sud d’Israël.

Le commandement central américain a déclaré que quatre de ses navires soutenant la mission d’aide humanitaire avaient été touchés par une mer agitée, deux d’entre eux mouillant près de la jetée au large de la côte de Gaza et deux autres en Israël.

Les responsables américains ont déclaré qu’aucun blessé n’avait été signalé et que les États-Unis travaillaient avec l’armée israélienne pour récupérer les navires, a indiqué le commandement central.

Les responsables américains espèrent que la jetée, à sa capacité maximale, pourra acheminer quotidiennement l’équivalent de 150 camions d’aide à Gaza. Cela ne représente qu’une fraction des 600 camions de nourriture, de traitements nutritionnels d’urgence et d’autres fournitures qui, selon l’USAID, sont nécessaires chaque jour pour ramener les habitants de Gaza au bord de la famine et faire face à la crise humanitaire provoquée par la crise israélienne de 7 mois. Guerre du Hamas.

Les bombardements israéliens se sont poursuivis samedi dans l’enclave avec des informations faisant état de frappes au nord et au centre de Gaza. Des témoins ont déclaré que des personnes avaient été tuées lors de frappes contre les villes de Jabaliya et Nuseirat.

Plus de 35 000 Palestiniens ont été tués pendant la guerre, selon le ministère de la Santéqui ne fait pas de distinction entre combattants et civils.