Une femme avec de la famille dans la bande de Gaza dit qu’elle ne sait pas si elle reverra l’un de ses proches, car les communications sont limitées en raison d’une panne d’électricité dans ce pays, au milieu de la guerre de trois semaines entre Israël et le Hamas.

“J’ai perdu 18 membres de ma famille jusqu’à présent et ce nombre ne fait qu’augmenter”, a déclaré samedi Riham Balousha, un résident de Mississauga, en Ontario, à CTV News Channel.

Elle a déclaré que les deux dernières semaines avaient été très difficiles, notamment en raison du manque de communication avec ses proches.

Il y a quelques jours, Balousha a déclaré que son grand-père avait pu appeler brièvement sa mère pour lui dire qu’il était toujours en vie. Depuis, il n’a plus eu de telles nouvelles.

“C’est donc une situation très dévastatrice et ce qui la rend encore pire, c’est que nous ne savons tout simplement pas quand elle va se terminer ou si je pourrai un jour voir l’un des membres de ma famille”, a-t-elle déclaré.

Les bombardements israéliens ont détruit la plupart des communications à Gaza, rapporte l’Associated Press. La bande de Gaza, avec une population de 2,3 millions d’habitants, est assiégée depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Un porte-parole du ministère de la Santé de Gaza a déclaré aux journalistes que les perturbations des communications ont « totalement paralysé » le réseau de santé.

L’Union internationale des télécommunications des Nations Unies a déclaré samedi qu’elle “condamne la panne de communication à Gaza et appelle au rétablissement de l’accès vital aux réseaux”.

“Les civils et les infrastructures civiles doivent être protégés à tout moment”, l’agence des Nations Unies a ajouté dans un post sur Xanciennement Twitter.

Balousha, qui a décrit la situation à Gaza comme « essentiellement un génocide », a déclaré que « ne pas avoir d’eau, ne pas avoir de nourriture, c’est un crime de guerre ».

Plus de 1 400 personnes, dont la plupart étaient des civils, ont été tuées en Israël lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre, selon le gouvernement israélien. L’armée israélienne affirme que le bilan comprend au moins 311 soldats tués.

Au moins 229 otages ont été emmenés à Gaza, selon le gouvernement israélien, et quatre otages ont depuis été libérés.

Le ministère de la Santé de Gaza a rapporté samedi que plus de 7 700 personnes, pour la plupart des femmes et des mineurs, sont mortes au cours des trois semaines écoulées depuis le début de la guerre. Le ministère affirme qu’environ 1 700 personnes sont coincées sous les décombres.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi soir que l’armée avait ouvert une “deuxième étape” dans la guerre contre le Hamas en envoyant des forces terrestres à Gaza et en multipliant les attaques depuis le sol, les airs et la mer.

Il a déclaré que ce chiffre augmenterait avant une vaste invasion terrestre.

Les Canadiens sont pris aux prises des deux côtés du conflit. Le gouvernement fédéral a confirmé jeudi la mort d’un septième Canadien anonyme pendant la guerre, tandis que deux autres Canadiens sont toujours portés disparus.

Les personnes identifiées comme ayant été tuées sont Shir Georgy, 22 ans ; Ben Mizrachi, 22 ans ; Netta Epstein, 21 ans ; Tiferet Lapidot, qui allait avoir 23 ans la semaine de sa mort ; Alexandre Look, 33 ans ; et Adi Vital-Kaploun, 33 ans.

La plupart sont morts suite à l’attaque du Hamas contre un festival de musique près de la frontière entre Israël et Gaza, qui a tué 260 personnes.

SITUATION HUMANITAIRE

Tommaso Della Longa, porte-parole de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a qualifié la situation à Gaza de « catastrophique » lors d’une apparition sur la chaîne d’information CTV jeudi.

“Ce que nous entendons de la part de nos collègues à Gaza, c’est qu’il n’y a pas de véritable espace sûr où rester”, a-t-il déclaré. “Et bien sûr, cela nous préoccupe tous.”

En plus des pénuries de nourriture et d’eau, la capacité des hôpitaux à fournir des services vitaux pourrait cesser si le carburant vient à manquer, a-t-il déclaré. La consommation continue d’eau potable insalubre entraînera également des épidémies au sein de la population.

Alors que les camions transportant de l’aide humanitaire ont été autorisés à entrer à Gaza, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisis a déclaré samedi que ce nombre était bien inférieur aux besoins de la population.

“C’est pourquoi nous demandons – nous appelons – à toutes les parties d’acheminer l’aide humanitaire, d’assurer un accès sûr aux travailleurs humanitaires”, a déclaré Della Longa.

LE CANADA À L’ONU

Vendredi, lors d’une session d’urgence de l’Assemblée générale des Nations Unies, les membres ont voté en faveur d’une résolution non contraignante parrainée par la Jordanie qui, en partie, appelait à une « trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue conduisant à une cessation des hostilités » dans le pays. la guerre entre Israël et le Hamas.

Bob Rae, l’ambassadeur du Canada auprès de l’ONU, a tenté en vain de modifier la résolution pour condamner explicitement le Hamas, ce qui n’a pas réussi à obtenir le un soutien des deux tiers est nécessaire.

Le gouvernement canadien a désigné le Hamas, qui dirige la bande de Gaza, comme entité terroriste depuis 2002.

Bien que la résolution de l’ONU ne mentionne pas le Hamas, le texte comprend une section « Condamnant tous les actes de violence visant les civils palestiniens et israéliens, y compris tous les actes de terrorisme et les attaques aveugles, ainsi que tous les actes de provocation, d’incitation et de destruction ». “

La résolution a finalement été adoptée par 120 voix contre 14. Le Canada était l’un des 45 pays qui s’est abstenu lors du vote.

Cette semaine, le gouvernement canadien a appelé à des « pauses humanitaires », qui pourraient permettre l’acheminement de l’aide, mais n’est pas allé jusqu’à appeler à un cessez-le-feu.

L’armée israélienne a rejeté la possibilité d’un accord de cessez-le-feu proposé par le Hamas en échange de la libération des otages, un porte-parole le qualifiant d’« exploitation cynique » de l’anxiété de leurs familles. Un représentant des familles des otages détenus par le Hamas se dit favorable à un échange de prisonniers.

Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterresainsi qu’un certain nombre d’organisations internationales telles que UNICEF et Médecins sans frontièresont appelé à un cessez-le-feu.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a déclaré vendredi que 53 de ses collègues avaient été tué à Gaza depuis le 7 octobre.

L’organisation Humanitarian Coalition, qui recevra jusqu’à 10 millions de dollars de dons de contrepartie du gouvernement canadien dans le cadre d’une campagne visant à aider les civils palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, exige également un cessez-le-feu.



Avec des fichiers de La Presse canadienne et de l’Associated Press