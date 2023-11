Guerre Israël-Hamas : la moitié des Britanniques pensent que les marches pro-palestiniennes devraient être interdites le jour de l’armistice, selon un sondage | Nouvelles du Royaume-Uni

La moitié des Britanniques pensent que les marches pro-palestiniennes ne devraient pas être autorisées à Londres le jour de l’armistice, même si les sympathisants des Palestiniens sont plus nombreux que ceux d’Israël, selon un sondage exclusif réalisé pour Sky News.

Un tiers des personnes interrogées pensaient les manifestations prévues devrait être autorisé, selon un sondage YouGov auprès de 2 080 adultes, réalisé pour Sky News les 7 et 8 novembre.

Le chef de la police métropolitaine, Monsieur Mark Rowleya déclaré la manifestation de Londres appelant à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza aura lieu comme prévu Samedi.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a critiqué la décision publiquement, alors que le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré qu’il tenir Sir Mark “responsable” de l’avoir autoriséet le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a déclaré à Sky News que le 11 novembre n’était pas le “mauvais jour” pour une action de protestation à Londres.

Mais Sir Mark a déclaré que le « seuil légal » pour arrêter la marche pour des raisons de sécurité « n’avait pas été atteint », et bien qu’il n’y ait « aucun mécanisme pour interdire un rassemblement, une manifestation statique », les gens « devraient être très rassurés sur le fait que nous sommes je vais garder cela à l’écart des événements de commémoration et d’armistice”.

Comment les sympathies ont-elles changé depuis les attentats du 7 octobre ?

La sympathie du public britannique est partagée à parts égales entre les côtés israélien et palestinien depuis la Le dernier conflit a éclaté.

Le soutien aux Palestiniens a connu sa plus grande croissance depuis les lendemains immédiats des attentats du 7 octobre. Hamas attaques contre Israël.

Le nombre de personnes disant « ne pas savoir » s’ils ont le plus de sympathie pour l’un ou l’autre camp a presque diminué de moitié au cours du mois dernier, un tiers des personnes déclarant désormais avoir la même sympathie pour les deux côtés.

Divisions par génération et politique

Il existe des divergences d’opinion importantes selon l’âge et le soutien politique.

Les personnes âgées et les conservateurs sont trois fois plus susceptibles d’avoir de la sympathie pour Israël que les jeunes et les électeurs travaillistes, qui ont tendance à avoir plus de soutien pour les Palestiniens, selon le sondage.

La fracture politique est particulièrement intéressante dans le contexte où le gouvernement et l’opposition officielle ont des politiques similaires, en ce qui concerne la manière dont la Grande-Bretagne devrait réagir à la guerre et à l’escalade du conflit.

Dirigeant syndical Sir Keir Starmercomme Rishi Sunak, a soutenu les appels à une « pause humanitaire » dans l’action militaire israélienne, pour permettre à l’aide d’entrer dans le pays. Gazamais n’est pas allé jusqu’à appeler à un cessez-le-feu pur et simple.

Alors que les conservateurs semblent relativement unis sur leur position, une partie des membres travaillistes, des conseillers et même des députés ont exprimé ouvertement leur opposition à la position de direction du parti.

Le type de cessez-le-feu affecte le soutien du public

Le sondage révèle également que plus de la moitié des personnes ayant voté travailliste aux élections générales de 2019 pensent que le Royaume-Uni devrait s’opposer à l’action militaire israélienne et appeler à un cessez-le-feu pur et simple, tandis que moins d’un sur cinq est d’accord avec la politique actuelle.

Plus d’un tiers des électeurs conservateurs de 2019 pensaient qu’un cessez-le-feu temporaire était la meilleure option, soit deux fois plus que ceux qui s’opposeraient totalement à l’action militaire d’Israël.

Un tiers des personnes – l’option la plus populaire – pensent que les récentes manifestations similaires à celle prévue samedi visaient principalement à exprimer leur soutien aux Palestiniens et leur opposition à la guerre, selon le sondage.

C’est presque deux fois plus que ceux qui pensent qu’il s’agit principalement d’exprimer la haine d’Israël et du peuple juif, comme suggéré par Suella Braverman lundi.

Près des trois quarts des personnes interrogées ont déclaré que les événements en Israël et à Gaza les avaient bouleversés, tandis que les deux tiers ont déclaré que cela les avait mis en colère.

Consultez les données complètes de YouGov ici.

