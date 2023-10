Guerre Israël-Hamas : la mère d’une femme vue dans une vidéo de prise d’otage appelle à l’aide en disant « ramenez mon bébé à la maison » | Nouvelles du monde

La mère d’une jeune femme kidnappée par le Hamas et vue dans une vidéo de prise d’otage diffusée par le groupe a appelé à l’aide en disant : « Ramenez mon bébé à la maison ».

Mia Shem a été enlevée par les militants le 7 octobre alors qu’elle participait à une rave en Israël.

Une vidéo de la jeune femme de 21 ans a été publiée lundi par le Hamas, la montrant apparemment en train de recevoir des soins médicaux pour une blessure au haut du bras droit.

Dans la séquence, Mia a déclaré: « Tout va bien. Tout ce que je veux, c’est rentrer chez moi le plus tôt possible. »

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Tel Aviv, sa mère Keren Sharf Shem a déclaré aux journalistes : « Jusqu’à hier, je ne savais pas si elle était morte ou vivante, tout ce que je savais, c’est qu’elle pourrait être kidnappée.

« Hier, j’ai vu mon bébé à la télévision. J’ai vu qu’elle était vivante… Je vois qu’elle a reçu une balle dans l’épaule. »

Mme Shem a déclaré que sa fille « avait l’air terrifiée » dans les images, ajoutant: « On dirait qu’elle souffre énormément ».

On ne sait pas exactement quand la vidéo a été tournée.

Tenant une photo de sa fille et retenant ses larmes, elle a ajouté : « Je supplie le monde de ramener mon bébé à la maison.

« Elle est allée à une fête, à un festival seulement pour s’amuser. Et maintenant elle est à Gaza. »

Lorsque Sky News lui a demandé si elle avait un message pour sa fille, Mme Shem a répondu : « Mon message à ma fille est que je l’aime tellement et qu’elle me manque tellement.

« Et tous ces jours, j’ai juste pensé à la façon dont je [will be] je la serre dans mes bras quand elle rentre à la maison et c’est ce qui m’a permis de rester fort et concentré. »

Elle a ajouté : « C’est peut-être pour ça qu’elle va bien, je veux dire à tous les autres parents, pensez positif. »

