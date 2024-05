Guerre Israël-Hamas : la France et la Belgique soutiennent la demande de la CPI d’arrêter les dirigeants israéliens et du Hamas

La France, la Belgique et la Slovénie ont exprimé leur soutien au plus haut tribunal pour crimes de guerre au monde et à son procureur général. demande de mandat d’arrêt pour les dirigeants d’Israël et du Hamas, après Israël et les États-Unis durement condamné l’effort.

Les accusations portent sur crimes de guerre et crimes contre l’humanité dans la bande de Gaza et en Israël. Des mandats d’arrêt ont été demandés contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le ministre de la Défense Yoav Gallant, ainsi que trois dirigeants du Hamas : Yahya Sinwar, Mohammed Deif et Ismail Haniyeh.

Même si Netanyahu et Gallant ne risquent pas une arrestation imminente, l’annonce de lundi constitue un coup symbolique qui approfondit l’isolement d’Israël face à la guerre à Gaza. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, s’est rendu en France mardi en réponse.

L’un des principaux hôpitaux encore en activité dans le nord de Gaza a été contraint d’évacuer mardi après avoir été sous le feu des forces israéliennes, tandis qu’un deuxième a été encerclé par les troupes, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.

Et au milieu de mois de recrudescence des violences en Cisjordanie occupée, les forces israéliennes ont attaqué un bastion militant dans la ville de Jénine, tuant au moins sept personnes et en blessant plusieurs autres, a indiqué le ministère de la Santé.

Israël a lancé sa guerre à Gaza après Attaque du Hamas le 7 octobreau cours de laquelle des militants ont fait irruption dans le sud d’Israël, tuant environ 1 200 personnes – pour la plupart des civils – et en enlevant environ 250.

Au moins 35 000 Palestiniens sont morts pendant la guerre, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre combattants et civils. Environ 80 % des 2,3 millions de Palestiniens ont été déplacés à l’intérieur du territoire, souvent à plusieurs reprises.

UN HÔPITAL ÉVACUÉ DANS LE NORD DE GAZA APRÈS LE TIR DES FORCES ISRAÉLIIENNES, ET UN DEUXIÈME HÔPITAL EST ENTOURÉ PENDANT 3 JOURS

LE CAIRE — Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que l’un des principaux hôpitaux encore en activité dans le nord de Gaza a été évacué après avoir essuyé des tirs des forces israéliennes, tandis qu’un deuxième a été encerclé par les troupes.

Les deux hôpitaux, Kamal Adwan et Awda, sont situés dans ou à proximité du camp de réfugiés de Jabalia, où les troupes israéliennes mènent depuis des jours une attaque intensifiée contre les combattants du Hamas qui, selon l’armée, s’y étaient regroupés.

Le ministère a déclaré mardi que l’hôpital Kamal Adwan avait été « pris pour cible » par les troupes israéliennes, obligeant environ 150 membres du personnel et des dizaines de patients à évacuer l’établissement, y compris des patients en soins intensifs et des nourrissons placés dans des couveuses. Le ministère n’a pas donné plus de détails mais a déclaré qu’ils avaient fui « sous le feu des bombardements ».

L’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’hôpital d’Awda a publié mardi un communiqué affirmant qu’il était encerclé par les troupes israéliennes depuis trois jours et qu’un obus d’artillerie avait touché son cinquième étage. Lundi, l’organisation internationale d’aide médicale Médecins sans frontières a déclaré qu’Awda était à court d’eau potable et était encerclée par les chars israéliens.

Les hôpitaux d’Awda et de Kamal Adwan ont été assiégés par les troupes israéliennes pendant plusieurs jours en décembre, causant de lourds dégâts aux deux hôpitaux et les obligeant à fermer leurs portes. Depuis, ils ont repris partiellement leurs activités. Israël a affirmé de manière générale que le Hamas utilisait les hôpitaux comme bases ou pour conserver des armes, une accusation démentie par le personnel hospitalier.

L’offensive israélienne à Gaza, déclenchée depuis sept mois par l’attaque du Hamas du 7 octobre, a dévasté le secteur de la santé du territoire. Environ les deux tiers des 36 hôpitaux initiaux de Gaza ont été contraints de fermer, et le reste ne fonctionne que partiellement.

L’Allemagne présente ses condoléances pour le décès du président iranien Raisi

BERLIN — Le gouvernement allemand a exprimé mardi ses condoléances pour la mort du président iranien Ebrahim Raisi dans un accident d’hélicoptère.

Le chancelier allemand Scholz a déclaré dans une lettre de condoléances au vice-président iranien que « nous avons reçu la nouvelle du crash de l’hélicoptère et de la mort du président Raïssi ».

« Nos condoléances vont au gouvernement de la République islamique d’Iran et aux familles des personnes tuées dans l’accident », a ajouté Scholz.

LE VALORISÉ D’ISRAËL CLAQUE LA DEMANDE DE MANDATS D’ARRÊT DU PROCUREUR DE LA CPI

JERUSALEM — Le ministre israélien de la Défense a critiqué mardi la demande de mandat d’arrêt du procureur de la Cour internationale contre lui-même, contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et contre les dirigeants du Hamas.

Yoav Gallant a déclaré que le procureur Karim Khan avait créé un parallèle entre le groupe militant et Israël, qualifiant cela de « méprisable et dégoûtant ». Il a souligné qu’Israël n’est pas partie à la Cour pénale internationale et ne reconnaît pas son autorité, et a souligné qu’Israël a le droit de se défendre.

« La tentative du procureur Karim Khan de refuser à l’État d’Israël le droit de se défendre et d’assurer la libération des otages détenus à Gaza doit être rejetée explicitement », a-t-il déclaré.

Khan a accusé Netanyahu, Gallant et trois dirigeants du Hamas – Yahya Sinwar, Mohammed Deif et Ismail Haniyeh – de guerrecrimes et crimes contre l’humanité dans la bande de Gaza et en Israël. Bien que Netanyahu et Gallant ne risquent pas une arrestation imminente, l’annonce de lundi a été un coup symbolique qui a approfondi l’isolement d’Israël face à la guerre à Gaza.

LES FORCES ISRAÉLIIENNES TUENT 7 PERSONNES LORS D’UN RAID SUR UN FORFAIT MILITANT EN CISJORDANIE, DÉCLARE LE MINISTÈRE PALESTINIEN DE LA SANTÉ

JERUSALEM — Les forces israéliennes ont attaqué mardi un bastion militant en Cisjordanie occupée, tuant au moins sept personnes et en blessant plusieurs, selon le ministère palestinien de la Santé.

L’armée israélienne a déclaré avoir frappé des militants lors d’une opération dans la ville. Outre les sept morts, le ministère palestinien de la Santé a déclaré que neuf personnes avaient été blessées. Parmi les personnes tuées figurait le Dr Ossayed Kamal Jabareen, spécialiste en chirurgie à l’hôpital gouvernemental de Jénine, qui a été tué alors qu’il se rendait à son travail, selon le Dr Wissam Abu Baker, directeur de l’hôpital.

Le raid se poursuit et le nombre de victimes pourrait augmenter.

Le raid sur Jénine s’inscrit dans le cadre de mois de recrudescence de la violence dans le territoire palestinien. Près de 500 Palestiniens ont été tués par les tirs israéliens en Cisjordanie depuis le début de la guerre à Gaza, dans le cadre de la répression israélienne contre le militantisme dans le territoire. Les attaques des Palestiniens contre les Israéliens se sont également multipliées.

Saraya al-Quds, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique palestinien, a déclaré que ses combattants avaient combattu les forces israéliennes qui attaquaient Jénine.

Israël a arrêté plus de 3 000 Palestiniens depuis le début de la guerre.

LA FRANCE ET LA BELGIQUE SOUTIENNENT LA DEMANDE DE MANDATS D’ARRÊT DU TRIBUNAL POUR LES CRIMES DE GUERRE

La France et la Belgique ont chacune publié des déclarations soutenant le plus haut tribunal mondial pour les crimes de guerre et son procureur en chef. demande de mandat d’arrêt pour les dirigeants d’Israël et du Hamas.

Le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le ministre de la Défense Yoav Gallant et trois dirigeants du Hamas – Yahya Sinwar, Mohammed Deif et Ismail Haniyeh – de crimes de guerre et crimes contre l’humanité dans la bande de Gaza et en Israël. Bien que Netanyahu et Gallant ne risquent pas une arrestation imminente, l’annonce de lundi a été un coup symbolique qui a approfondi l’isolement d’Israël face à la guerre à Gaza.

« La France soutient la Cour pénale internationale, son indépendance et la lutte contre l’impunité dans toutes les situations », a déclaré son ministère des Affaires étrangères dans un communiqué lundi soir, à peu près au même moment où la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib a publié sur X : « Les crimes commis en Gaza doit être poursuivie au plus haut niveau, quels que soient les auteurs », accompagné d’un communiqué.

Netanyahu et d’autres dirigeants israéliens ont condamné cette décision comme étant honteuse et antisémite. Le président américain Joe Biden a également fustigé le procureur et soutenu le droit d’Israël à se défendre contre le Hamas.

LE SRI LANKA DÉCLARE UN JOUR DE DEUILLEMENT NATIONAL POUR LE PRÉSIDENT IRANIEN

COLOMBO, Sri Lanka — Le gouvernement sri lankais a déclaré mardi jour de deuil national pour le décès du président iranien Ebrahim Raisi. Le gouvernement a également ordonné à toutes les institutions de l’État de mettre le drapeau national en berne.

Raïssi visité le Sri Lanka en avril pour inaugurer un projet d’hydroélectricité et d’irrigation longtemps retardé. Le projet, évalué à 514 millions de dollars, a débuté en 2010. Il devait s’achever en 2015 mais a été retardé par les sanctions, des problèmes techniques et la pandémie de COVID-19.

Raisi a été le premier dirigeant iranien à se rendre au Sri Lanka depuis la visite du président Mahmoud Ahmadinejad en 2008.