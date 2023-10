Guerre Israël-Hamas : la Fédération juive d’Ottawa affirme qu’un Canadien a été tué par le Hamas

Un citoyen canadien vivant en Israël et ayant des liens profonds avec la capitale a été tué par le Hamas, affirme la Fédération juive d’Ottawa.

La PDG Andrea Freedman a parlé au nom de la famille d’Adi Vital-Kaploun.

« Notre famille a perdu une mère, une épouse, une sœur, une fille, une petite-fille, une nièce, une cousine », a déclaré Freedman. « Ses enfants sont miraculeusement à la maison et en sécurité, mais elle ne l’est pas. Elle a été assassinée par des terroristes chez elle simplement parce qu’elle était juive. »

Adi Vital-Kaploun avait 33 ans.

« Son amour était comme des rayons de soleil réchauffant le monde autour d’elle avec son sourire », a déclaré Freedman.

Freedman a décrit Vital-Kaploun comme une mère extraordinaire et une femme extraordinaire dotée de nombreux talents, de la danse au saxophone en passant par le basket-ball. Elle avait récemment complété sa maîtrise en génie chimique. Elle a travaillé dans la cybersécurité.

Freedman a déclaré que sa famille voulait raconter son histoire.

« Nous voulons que le monde se souvienne d’Adi pour qui elle était, et non pour la façon dont elle a été brutalement enlevée à sa famille, à ses amis et comment la société ne bénéficiera jamais de la myriade de contributions qu’elle devait encore apporter », a déclaré Freedman. « Elle a une très grande famille élargie à Ottawa et ils sont profondément en deuil en ce moment. »

Freedman, l’ampleur de la guerre peut parfois obscurcir les histoires individuelles des personnes impliquées.

Le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, a déclaré aux journalistes après la réunion du conseil municipal de mercredi qu’il avait parlé avec une famille qui a perdu un être cher en Israël mardi, mais qu’il n’a pas voulu nommer spécifiquement l’individu.

« Hier, j’ai parlé avec un membre de ma famille qui a perdu quelqu’un en Israël, quelqu’un qui a été tué par les terroristes, et ces derniers jours, j’ai suivi les événements et cela me brise vraiment le cœur de voir ce qui se passe là-bas », il a dit. « Mes pensées vont à toutes les victimes et à toutes les familles d’Ottawa qui ont été touchées par ce qui s’est passé ces derniers jours. »

À ce jour, le gouvernement fédéral a confirmé deux décès canadiens dans le conflit qui a débuté ce week-end. La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly et la sous-ministre adjointe à la sécurité consulaire et à la gestion des urgences d’Affaires mondiales Canada Julie Sunday ont seulement déclaré qu’un troisième décès était « présumé », les autorités israéliennes n’ayant pas fourni de confirmation.