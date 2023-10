Depuis que les militants du Hamas fait irruption en Israël début 7 octobre, un flot de vidéos et de photos prétendant montrer le conflit ont rempli les réseaux sociauxce qui rend difficile pour les spectateurs du monde entier de distinguer les faits de la fiction.

Bien que beaucoup de images réelles et comptes Au-delà du carnage qui a suivi, ils ont été mêlés à des utilisateurs poussant de fausses déclarations et déformant des vidéos d’autres événements.

Parmi les inventions, les utilisateurs ont partagé de fausses affirmations selon lesquelles un haut commandant israélien avait été kidnappé, ont fait circuler une fausse vidéo imitant un reportage de la BBC News et ont diffusé d’anciens clips sans rapport avec le président russe Vladimir Poutine avec des légendes en anglais inexactes.

Voici un aperçu plus approfondi de la désinformation diffusée en ligne – et des faits.

RÉCLAMATION : Des vidéos prises à un jour d’intervalle montrent un « acteur de crise » palestinien faisant semblant d’être grièvement blessé dans un lit d’hôpital un jour et complètement en forme le lendemain.

LES FAITS : Deux personnes différentes apparaissent dans les vidéos. Par ailleurs, la vidéo du blessé dans un lit d’hôpital date du mois d’août.

Les vidéos sont partagées pour prétendre à tort qu’un homme blessé est un acteur jouant le rôle d’une victime palestinienne.

Une publication sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, met deux vidéos côte à côte. Dans l’une d’elles, un homme grièvement blessé est allongé dans un lit d’hôpital avec deux autres hommes à ses côtés. Dans l’autre, un homme parle devant une caméra alors qu’il marche parmi les décombres après une attaque à Gaza. Le message affirme que les vidéos montrent le même homme, celui à l’hôpital étant pris un jour plus tôt.

« Un blogueur palestinien a été « miraculeusement » guéri en un jour des « bombardements israéliens ». Hier, il a été “hospitalisé”, aujourd’hui il marche et marche comme si de rien n’était”, peut-on lire sur le post sur X, avec plus de 9 000 likes.

Mais les vidéos montrent deux personnes différentes et la vidéo de l’hôpital est antérieure à la dernière guerre entre Israël et le Hamas.

La vidéo de l’homme s’adressant à la caméra est celle de Saleh Aljafarawi, de Gaza. Aljafarawi a posté le vidéo originale le 25 octobre à son Instagram compte. “Plus de 30 missiles ont atterri sous mes yeux”, a-t-il écrit en légende de la vidéo. Aljafarawi n’a pas répondu à la demande de commentaires de l’AP. Aljafarawi a également un Chaîne Youtube où il se décrit comme un Palestinien vivant à Gaza.

La vidéo du jeune homme dans son lit d’hôpital était en ligne au moins en août avec la première version disponible posté le 18 août 2023, sur TikTok. Un autre vidéo sous un angle différent a été partagé un jour plus tôt sur TikTok.

L’un des hashtags de la vidéo du 18 août indique « #Nour_Shams_Camp_ », qui est un camp de réfugiés situé en Cisjordanie. Un 25 août rapport du Mouvement de Solidarité Internationale, un groupe dirigé par des Palestiniens, montre une photo du même homme dans la vidéo de l’hôpital. Le rapport l’identifie comme étant Mohammed Zendiq, 16 ans, dont la jambe a été amputée à l’hôpital après avoir été blessé lors des affrontements du 24 juillet dans le camp. Autres points de vente signalé sur le événements à l’époque.

— La rédactrice d’Associated Press Karena Phan à Los Angeles a contribué à ce rapport.

___

RÉCLAMATION : Une vidéo montre un grand nombre de Marines américains arrivant dans un aéroport en Israël au milieu de la dernière guerre entre Israël et le Hamas.

LES FAITS : Le vidéo date de 2022 et montre des soldats de la 101e division aéroportée de l’armée américaine arrivant en Roumanie.

Les images montrent des soldats habillés en treillis descendant d’un avion la nuit, transportant leurs affaires et marchant sur le tarmac.

Une publication contenant la vidéo sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a reçu plus de 9 000 likes avec le texte suivant : « CELA SE PASSE MAINTENANT : Des milliers de marines américains viennent d’atterrir en Israël, HAUTE ALERTE DE LA Troisième Guerre Mondiale ».

Cependant, la vidéo ne montre ni les Marines ni Israël, et elle n’est pas récente.

L’original peut être consulté sur le site Web de distribution des médias du ministère de la Défense, qui indique qu’il montre des soldats de l’armée américaine arrivant en Roumanie en juin de l’année dernière. « Les soldats de la 101e Division aéroportée (assaut aérien) arrivent à Mihail Kogainiceani, en Roumanie, le 28 juin 2022 », lit-on dans la description de la vidéo.

Le site indique que l’unité était là « pour renforcer le flanc oriental de l’OTAN » et mener des exercices multinationaux avec des alliés à travers l’Europe.

Des heures après le Attaque du Hamas le 7 octobre sur Israël, les États-Unis l’ont fait commencer à bouger des navires de guerre et des avions dans la région. Dans une interview sur « 60 Minutes » diffusée dimanche, la vice-présidente Kamala Harris a déclaré que les États-Unis n’avaient pas l’intention d’envoyer des troupes de combat en Israël ou à Gaza.

— Karéna Phan.

___

RÉCLAMATION : Une grande mosquée en Iran a hissé un drapeau noir pour appeler les musulmans à la guerre contre les attaques israéliennes sur Gaza.

LES FAITS : Le sanctuaire de l’Imam Reza a déclaré que le drapeau avait été hissé en symbole de deuil pour les vies perdues lors des frappes israéliennes sur Gaza. Les experts de l’Islam et de l’Iran ont confirmé que le drapeau comporte un passage du Coran destiné à réconforter les musulmans en leur disant que leurs sacrifices seront un jour récompensés.

Les utilisateurs des réseaux sociaux partagent cette fausse affirmation aux côtés d’images et de vidéos du dôme doré distinctif de le sanctuaire — un lieu de pèlerinage majeur pour les musulmans chiites dans le nord-est de l’Iran qui comprend une mosquée, une bibliothèque et d’autres institutions — avec une bannière noire flottant sur un mât de drapeau.

« RUPTURE : Le drapeau noir a été hissé sur le sanctuaire Razavi à Mashhad, dans la province du Khorasan, en Iran », a écrit un utilisateur de Facebook qui a partagé l’image le 18 octobre, en utilisant un autre nom pour le complexe. “C’est un appel à la guerre ou à la vengeance.”

D’autres prétendaient que le drapeau noir et son inscription en farsi étaient censés annoncer la venue du Mahdi, le dernier dirigeant censé apparaître à la fin des temps pour diriger le peuple musulman.

Mais le drapeau noir n’est pas un appel à la guerre, et ni le texte du drapeau ni la déclaration du sanctuaire concernant la bannière ne font référence à l’arrivée du Mahdi ou à la fin des temps.

En fait, une annonce sur la page Facebook en anglais du sanctuaire le 17 octobre, le décrit spécifiquement comme un « drapeau de deuil » qui a été hissé en réponse à la explosion mortelle qui a secoué un hôpital dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas ce jour-là.

“Dans un geste sans précédent et sur ordre du gardien de l’Astan Qods-e Razavi, le drapeau noir a été hissé au-dessus du dôme illuminé et pur de Razavi, et les tambours ne seront pas joués demain”, indique le message, incluant #chagrin #deuil. #tristesse #chagrin et autres hashtags.

Des experts islamiques et iraniens ont confirmé que le drapeau comprend une ligne du Coran traduite grossièrement par « aide d’Allah et victoire imminente » ou « conquête d’Allah et la victoire est proche ».

Cette phrase n’est pas traditionnellement utilisée pour déclarer la guerre, mais vise à apporter réconfort et espoir à ceux qui luttent ou sont engagés dans la bataille, que leur sacrifice n’est pas vain et qu’Allah leur accordera éventuellement la victoire, ont-ils déclaré.

Hamid Dabashi, professeur d’études iraniennes à l’Université Columbia à New York, a déclaré que le verset coranique, dans le contexte de la publication Facebook du sanctuaire, signifie « solidarité » avec la cause palestinienne et non une déclaration pure et simple de guerre contre Israël.

« Pour moi, cela ne dit rien d’autre qu’une évidence : le gouvernement iranien au pouvoir soutient le Hamas et le Jihad islamique », a-t-il écrit dans un courrier électronique. “Ni plus ni moins.”

Le Middle East Media Research Institute, un groupe de réflexion basé à Washington et fondé par des analystes israéliens, est du même avis, notant que les militants islamiques ont tendance à utiliser un passage différent du Coran lorsqu’ils déclarent la guerre.

L’organisation a noté que les déclarations des milices irakiennes soutenues par l’Iran revendiquant la responsabilité des récentes attaques contre des bases américaines en Syrie et Irak commencez par ce verset coranique : « La permission (de combattre) est donnée à ceux contre lesquels la guerre est faite parce qu’ils sont opprimés, et certainement Allah est bien capable de leur accorder la victoire. »

— L’écrivain d’Associated Press Philip Marcelo à New York a contribué à ce rapport.

___

RÉCLAMATION : Une vidéo montre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un disant dans un discours qu’il blâme le président Joe Biden pour la dernière Guerre Israël-Hamas.

LES FAITS: La vidéo date de 2020 et la version qui circule actuellement en ligne présente des légendes en anglais incorrectes. Les images montrent en fait Kim célébrant le 75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs coréens ; il ne fait à aucun moment référence au conflit au Moyen-Orient ou à Biden.

Dans la vidéo trompeuse qui circule en ligne, les légendes en anglais affirment que Kim dit : « Sous l’administration Biden, des conflits éclatent chaque année. Cette année, une guerre commence entre Israël et la Palestine.

“Je crains que si l’administrateur Biden ne cesse pas d’exister lors des prochaines élections, la Troisième Guerre mondiale puisse commencer”, poursuivent les légendes. « Qui sait ce que sera la guerre de l’année prochaine. Je soutiens Donald Trump à la présidence en 2024. Bonne chance à M. Trump.

La vidéo a été partagée sur Instagram et TikTok, où une publication a recueilli plus de 223 000 likes.

Cependant, la vidéo est ancienne et les sous-titres sont totalement inexacts.

Extraits et images du même discours peut être vu dans les reportages d’octobre 2020 sur un événement célébrant le 75e anniversaire du Parti des travailleurs coréens.

UN transcription du discours complet traduit en anglais par Le Comité national sur la Corée du Nord, une organisation basée aux États-Unis, ne mentionne rien de la guerre entre Israël et le Hamas ni de la course à la présidentielle américaine de 2024.

Plusieurs intervenants coréens et un expert qui a examiné la partie du discours circulant en ligne ont également confirmé que Kim ne disait rien de tel dans les images.

Au lieu de cela, Kim remercie son peuple et ses militaires, en disant : « L’engagement patriotique et héroïque démontré par les soldats de notre Armée populaire sur les lignes de front inattendues de la prévention des épidémies et du rétablissement après les catastrophes naturelles cette année est quelque chose qui suscite des larmes de gratitude de la part de tout le monde. »

Ji-Young Lee, professeur d’études coréennes à l’université américaine, qui a confirmé que les légendes étaient inexactes, a noté que l’attaque surprise contre Israël par des militants du Hamas a créé des inquiétudes en Corée du Sud à propos d’une attaque similaire venant du Nord.

— Karéna Phan.

___

RÉCLAMATION : L’armée israélienne a confirmé avoir bombardé un hôpital à Gaza dans une publication sur les réseaux sociaux écrite en…