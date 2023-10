Guerre Israël-Hamas : la communauté arabe israélienne montre l’exemple

TEL AVIV, Israël –

Le massacre du Hamas a conduit à une guerre qui se nourrit désormais des vies innocentes des Israéliens et des Palestiniens. À chaque enterrement et à chaque pelle de terre jetée sur un cercueil, une autre famille est brisée et la région est encore plus divisée qu’auparavant.

Pourtant, il existe une enclave arabe et israélienne qui, dans le meilleur des cas, peut servir d’exemple à cette région déchirée par la guerre. En hébreu, son nom signifie beau, et si vous vous promenez dans le quartier de Jaffa, vous ne pourrez pas vous empêcher de vous émerveiller devant son architecture et son charme.

Jaffa est une banlieue majoritairement arabe de Tel Aviv, où vivent ensemble Palestiniens et Israéliens.

C’est une communauté contestée depuis des siècles et habituée aux émeutes, mais ceux qui considèrent la « communauté mixte » de Jaffa comme leur foyer ont largement trouvé le moyen non seulement de coexister, mais aussi de prospérer.

Alors qu’un appel à la prière de la mosquée locale résonne dans leur appartement, la Canadienne Daniella Haliva et son fiancé Alec Burkin réfléchissent sur les deux dernières semaines

« Nos voisins arabes et israéliens sont nos amis. Ils nous ont invités chez eux et nous leur avons rendu la pareille », déclare Alec Burkin, qui poursuit en disant : « Il y a eu vraiment une compassion commune au cours de la semaine dernière et nous pensons qu’il est important pour nous de laisser le monde sachez que c’est la situation ici à Jaffa, et Jaffa est un exemple de la façon dont les Juifs et les Arabes israéliens peuvent vivre ensemble en paix.

Le couple était censé se marier le 12 octobre, lorsque les militants du Hamas ont commencé leur attaque dans le sud. Ils avaient 40 membres de leur famille en Israël qui ont dû se démener pour sortir.

La fiancée de Burkin, qui vivait auparavant à Thornhill, en Ontario, au nord de Toronto, se souvient du matin où elle a entendu la première vague de sirènes de raid aérien. « Je me souviens avoir pensé que je rêvais, que cela ne pouvait pas être réel. »

Malheureusement pour beaucoup, c’était le cas et une autre guerre avait commencé.

« L’acte de guerre ne fonctionne pas », déclare Rula Daood, un Palestinien qui habite également à Jaffa et qui s’empresse de souligner : « Le Hamas ne parle pas pour moi, je ne crois pas au meurtre d’innocents ».

Daood est le directeur national d’un mouvement populaire appelé Standing Together, qui œuvre à mobiliser les citoyens juifs et palestiniens d’Israël dans la poursuite de la paix, de l’égalité et de la justice sociale. Elle a été témoin de l’échec des précédentes guerres à Gaza. « Nous avons toujours le Hamas, que cela nous plaise ou non », dit-elle, « et c’est le seul parti avec lequel vous pouvez parler à Gaza en ce moment, et nous devons trouver un moyen de parler. »

Daood estime qu’il existe des solutions politiques à ce conflit qui dure depuis des décennies, mais ce qui manque, c’est la volonté.

« Des innocents sont morts des deux côtés et je pense que nous devons couper cette chaîne de sang », dit-elle.

Haliva a passé les sept dernières années à enseigner la gymnastique à des enfants de toutes origines ethniques au Centre communautaire juif arabe de Jaffa. Parlant de son expérience, Haliva partage : « C’est comme un microcosme de la façon dont les choses peuvent être. Je pense que nous pouvons apprendre beaucoup des enfants et des enfants et savoir comment s’entendre et vivre ensemble – et avoir un but ensemble.

Dans les rues de Jaffa, des enfants arabes parlent hébreu à leurs voisins juifs tout en jouant ensemble dans un ballon de football. Un petit exemple simple montrant que cette guerre n’a pas besoin de définir une région.

Selon Daood, une voie à suivre à court terme « consiste à mettre fin à l’occupation, à libérer les Palestiniens de Gaza, ainsi que tous les otages pris par le Hamas ».

Elle ajoute que les Palestiniens de Gaza « veulent avoir une chance de vivre, de trouver un emploi, d’élever leurs familles en paix, et que les communautés juives en dehors de Gaza méritent également de vivre en sécurité. Se faire tirer des roquettes sur soi n’est pas une façon de vivre, ce n’est pas une façon d’élever une famille.»

Lorsqu’on lui demande à quoi ressemblent ses conversations avec ses voisins musulmans depuis l’attaque, Burkin répond que « nous avons nos points communs dans la rue et partageons des bavardages entre voisins, en prenant des nouvelles les uns des autres. Cela me donne l’espoir que c’est un endroit où nous pouvons vivre ensemble.

Daood partage un sentiment similaire. « Si nous pouvons reproduire ce qui se passe à Jaffa dans les bons jours, alors ce sera une société formidable pour nous tous. »

Un phare touchant de solidarité, dans une période d’intense division, à travers la région.