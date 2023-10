Guerre Israël-Hamas : Joly dit que 4 Canadiens tués et 3 disparus

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a confirmé samedi que quatre Canadiens ont été tués en Israël et que trois sont toujours portés disparus alors que la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit.

La famille de Shir Georgy, 22 ans, a confirmé sa mort samedi après sa disparition suite à l’attaque du Hamas contre un festival de musique le week-end dernier.

Joly s’est entretenue virtuellement avec des journalistes d’Amman, en Jordanie, en marge de sa visite dans la région pour « comprendre quel a été l’impact humain des pires attaques terroristes qu’Israël a subies en 50 ans ».

Elle a déclaré qu’elle concentrait actuellement ses efforts sur la recherche d’un passage sûr pour les Canadiens hors d’Israël et de Gaza.

Il était prévu que les Canadiens et leurs proches évacuent Gaza samedi via le poste frontière de Rafah avec l’Égypte, mais Joly a déclaré qu’« il y avait des violences » dans la région et que l’opération avait été annulée.

Elle a déclaré qu’elle travaillait toujours pour aider les Canadiens à traverser la frontière de Gaza vers l’Égypte, tout en travaillant également avec l’Autorité palestinienne et la Jordanie pour que d’autres Canadiens puissent évacuer la Cisjordanie en bus, ce qu’elle espère pouvoir commencer mardi.

Elle a réitéré la condamnation par le gouvernement canadien des attaques du Hamas contre Israël samedi dernier, ainsi que la position du gouvernement selon laquelle Israël « a le droit de se défendre ». Elle a également appelé à la protection des civils et à la libération des otages.

« Les civils israéliens sont aussi importants que les civils palestiniens et, à tout moment, le droit humanitaire international doit être respecté », a déclaré Joly.

« Je voudrais dire… que nous sommes extrêmement préoccupés par la situation à Gaza », a-t-elle ajouté. « Gaza est actuellement l’un des pires endroits sur Terre. »

Joly a déclaré que des conversations diplomatiques étaient toujours en cours pour mettre en place un couloir humanitaire permettant d’acheminer de la nourriture et d’autres fournitures aux civils de Gaza.

Joly a déclaré que le gouvernement fédéral avait mis à jour ses avis aux voyageurs pour le Liban en réponse à la situation « volatile » là-bas, et qu’il conseillait aux personnes particulièrement vivant dans le sud du pays d’éviter tout voyage non essentiel.