J’ai arrêté de compter après qu’une neuvième personne ait été abattue devant nous lors d’une autre journée de manifestations en Cisjordanie.

Il s’agissait clairement d’une tactique des Forces de défense israéliennes (FDI) visant à envoyer un message – aux suspects habituels qui lancent régulièrement des pierres sur leurs véhicules et leurs postes de sécurité – qu’aujourd’hui, ils n’allaient pas déconner.

Alors même que nous nous arrêtions et enfilions notre équipement de protection, j’entendais les premiers coups de feu.

À ce stade, la route était plutôt vide, il n’y avait que quelques jeunes qui se préparaient pour le théâtre presque quotidien de lancers de pierres suivis de tirs à balles réelles.

La chose la plus remarquable à mes yeux – et j’ai couvert les émeutes et les manifestations violentes partout dans le monde pendant des décennies – est que tous ceux qui se préparent à cet échange de pierres et de balles savent exactement ce qui va se passer.

Dernières relations entre Israël et Gaza : une mère et sa fille libérées par le Hamas

Les adolescents mettront le feu à des pneus et utiliseront des frondes pour lancer des pierres, et les FDI leur tireront dessus.

Aujourd’hui, c’était principalement dans les jambes, les autres jours, c’était dans la tête et la poitrine.

Je ne comprends tout simplement pas pourquoi quelqu’un pense que risquer sa vie pour lancer une pierre qui ne peut pas atteindre la cible et qui n’y parviendra certainement pas est une bonne idée.

Mais c’est le cas, je les ai observés, et ils font cela depuis des générations.

Image:

Tireurs d’élite israéliens





Je doute fort qu’il existe un meilleur exemple du cycle de violence qui a submergé le Moyen-Orient pendant des décennies.

Et combien souvent cela s’avère totalement futile et improductif.

Mon caméraman Toby Nash a filmé trois jeunes utilisant la carcasse incendiée d’un camion comme couverture – et pour obtenir un meilleur angle pour lancer des pierres.

Ils avancent, un tireur d’élite tire. Le blessé est aidé à s’éloigner de la ligne de tir et une ambulance arrive pour le récupérer.

Nous regardons ensuite un autre adolescent à l’avant prendre un autre pneu pour faire plus de fumée et couvrir ses mouvements.

Image:

Les gens se mettent à couvert





Il saute en revenant, essayant de déjouer les tireurs d’élite.

Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’ils ont une autre cible, qui s’est présentée sous un autre angle.

Mais il n’est pas allé très loin, lui aussi a été abattu.

Les ambulanciers interviennent.

De l’autre côté de la route, les gens se cachent dans une station-service, c’est là que des dizaines de personnes viennent voir tout cela, souvent avec leurs enfants.

Soudain, une autre balle est tirée. Cette fois, deux ou trois personnes sont touchées par le tireur embusqué, avec la même balle.

Ils ne jetaient même pas de pierres ; ils étaient juste là à regarder.

Loin des violences au poste de contrôle, les rues de Ramallah résonnaient avec écho des chants des manifestants contre les actions d’Israël ici et à Gaza.

Image:

Deux garçons protestent contre les attaques contre des civils





En savoir plus:

Instagram s’excuse d’avoir inséré le mot « terroriste » dans les profils palestiniens

Un navire de guerre américain abat « potentiellement » des missiles se dirigeant vers Israël

Biden dit que Poutine et le Hamas veulent « anéantir » les démocraties voisines

Ils protestent également contre les pays qui ont apporté leur soutien à Israël.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne arrivent en tête de liste.

J’ai rencontré le militant palestinien Jamal Jomaa dans la foule. Il m’a dit que ça durait depuis trop longtemps.

« Depuis 75 ans, nous luttons pour nos droits simples, comme n’importe quel autre peuple dans le monde, de vivre en paix dans notre État et nous n’avons pas trouvé cela.

« Maintenant, cela s’est terminé ainsi et cela est soutenu par les Américains et les Européens. C’est inacceptable pour les Palestiniens », a-t-il déclaré.

Image:

Le militant palestinien Jamal Jomaa





Il a poursuivi : « Vous entendez les gens ici – il est devenu plus clair que notre ennemi n’est pas seulement Israël, notre ennemi est le gouvernement des États-Unis, pas le peuple. Nous apprécions chaque voix qui s’élève, en particulier la voix juive en faveur de la paix et toutes ces voix. Des voix juives se sont levées et ont dit de ne pas commettre ce massacre en notre nom.

« Ce sont nos alliés, ce sont les gens avec lesquels nous sommes alliés, pas avec Biden et son gouvernement raciste, pas avec Sunak. Tous sont venus soutenir le génocide à Gaza. C’est dommage, ils devraient avoir honte d’eux-mêmes. »

Le centre-ville s’est retrouvé à l’arrêt. Hommes, femmes et enfants se sont joints au cortège qui parcourait les rues.

Beaucoup ici pensent que les soldats israéliens entreront à Gaza ; tous reconnaissent que cela conduira à davantage de violence, ici en Cisjordanie et au-delà.

Image:

Un homme et un jeune garçon portent des T-shirts patriotiques assortis en Cisjordanie





Une solution est désespérément nécessaire.

Dans la foule se trouve également Bassam Al-Salhi, membre du Conseil législatif palestinien.

Il m’a dit qu’il craignait qu’Israël commette des crimes de guerre avec le plein soutien des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de « tous les pays venus soutenir Israël dans sa guerre contre les Palestiniens ».

« Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est que tout le peuple mette fin à cette agression contre les Palestiniens et entreprenne un processus sérieux pour mettre fin à l’occupation et mettre en œuvre les résolutions des Nations Unies », a-t-il déclaré.

Le cycle de protestation et de violence se poursuit. La colère enflammée des Palestiniens dans le monde arabe se fait de plus en plus vive de jour en jour.

La composition de la foule est toujours intéressante : au premier rang il y a les hommes, au milieu il y a les familles, et puis, ayant décidé de marcher ensemble, il y a des groupes de femmes.

Image:

Une manifestante parle à Stuart Ramsay de Sky





Parmi eux se trouvait une femme qui ne voulait pas être nommée, mais elle a accepté de me parler de ses craintes.

Sa colère était si passionnée – et pour moi elle représentait les Palestiniens ordinaires qui ne sont pas impliqués dans la politique ou dans la résistance armée.

« J’ai vécu toute ma vie sous occupation, maintenant j’ai peur pour mes enfants, pour mes collègues », m’a-t-elle dit.

« Je veux dire, ce gouvernement a tous les Palestiniens, cinq millions de Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza, sous son contrôle total. Nous sommes des civils, et ils ont les meilleures armes au monde pour faire ce qu’ils veulent. »