Guerre Israël-Hamas : Israël ouvre un hôpital dans un parking

Un parking souterrain de l’un des plus grands centres de santé d’Israël a été transformé en hôpital de 2 000 lits – un lieu sûr pour soigner les patients et les soldats blessés si un deuxième front s’ouvrait dans le nord du pays.

« Tout est sous terre, tout est protégé », explique le Dr Michael Halbertal, directeur du centre médical Ram Bam à Haïfa.

Les préparatifs pour l’ouverture de cette installation ont commencé la semaine dernière lorsque les tensions avec le Hezbollah, le groupe militant soutenu par l’Iran dans le sud du Liban, ont commencé à s’intensifier dans le contexte de la guerre en cours entre Israël et le Hamas.

Contrairement aux missiles du Hamas dans le sud, qui, selon Halbertal, « sont extrêmement imprécis », les missiles du Hezbollah sont « beaucoup plus puissants, beaucoup plus explosifs et beaucoup plus précis ».

L’idée de créer cet hôpital fortifié de 140 millions de dollars est née en 2006, pendant la guerre entre Israël et le Hezbollah. Soixante-dix roquettes sont tombées près de l’hôpital et, même si aucune n’a touché directement, elles ont soulevé des questions sur la manière de protéger les patients en temps de guerre.

Non seulement cet hôpital peut soigner des patients, mais au cas où il devrait être bouclé, il dispose également de suffisamment d’eau, de nourriture et d’oxygène pour 8 000 personnes pendant trois jours.

« L’endroit est fortifié pour la guerre conventionnelle et non conventionnelle. Non conventionnel, c’est-à-dire guerre chimique.

La décision d’activer cet hôpital a été prise la semaine dernière, et il a fallu 30 heures au personnel et aux soldats des Forces de défense israéliennes pour le rendre opérationnel.

Halbertal dit que la première étape consistait à retirer les voitures. Le sol a ensuite été nettoyé et des équipements tels que des lits et des berceaux ont été apportés.

Mais la majeure partie de l’infrastructure était déjà construite dans le parking. Chaque place de stationnement est dotée d’un panneau qui se relève pour révéler les connexions d’alimentation et d’oxygène. Il y a une salle d’obstétrique, une salle de dialyse et une salle d’opération.

« Chaque lit de cet hôpital est équipé de tout le nécessaire », explique Halbertal.

L’espoir est que cet hôpital ne sera pas nécessaire. Mais si tel est le cas, Halbertal affirme que le personnel est prêt. Beaucoup ont perdu leurs amis et leur famille dans le sud et c’est pour eux une façon de redonner et d’aider.

« Des événements comme celui-ci sont extrêmement difficiles à absorber, à entendre les histoires », dit-il. « Mais l’engagement de notre personnel est incroyable. »

En plus d’héberger les patients actuellement traités dans l’hôpital en surface, l’hôpital fortifié peut également soigner des soldats et des civils blessés.

Lundi, la guerre a coûté la vie à plus de 4 000 personnes.