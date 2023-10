Guerre Israël-Hamas : Israël dit qu’il publiera des preuves qui, selon lui, montrent qu’une roquette du Jihad islamique a touché l’hôpital de Gaza | Nouvelles du monde

L’armée israélienne a annoncé qu’elle publierait des preuves – notamment des images de drones et une conversation interceptée – qui, selon elle, prouveraient qu’un groupe militant islamiste était responsable d’une explosion meurtrière dans un hôpital de Gaza et non d’une frappe aérienne israélienne.

« Nous courons dessus parce que quelqu’un fait un faux sur nous, sur Israël », a déclaré le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI).

Il n’a pas été possible de vérifier de manière indépendante cette affirmation.

Des centaines de personnes ont été tuées dans une explosion dévastatrice à Hôpital arabe Ahli dans une attaque que les responsables palestiniens ont imputée à Israël. Il s’agit jusqu’à présent de l’événement le plus meurtrier de la guerre entre Israël et le Hamas.

Ce carnage a déclenché de nouvelles protestations contre une campagne sans précédent de bombardements aériens israéliens sur Gaza en réponse à une attaque meurtrière contre Israël par le Hamas, qui contrôle l’enclave palestinienne, le 7 octobre.

Cherchant à repousser ces allégations, le contre-amiral Hagari a déclaré qu’aucun avion israélien n’opérait dans la zone de l’hôpital au moment de l’explosion.

Suivez en direct : Des « centaines » de morts dans une grève à l’hôpital

Il a également insisté sur le fait que l’impact de l’explosion ne pouvait pas avoir été causé par le type d’armes utilisées par les avions israéliens.

En outre, les responsables ont vérifié les activités terrestres et navales israéliennes et ont confirmé qu’aucun des deux domaines ne menait d’opérations à Gaza à ce moment-là, a-t-il déclaré.

Lire la suite : Le sommet entre dirigeants arabes annulé à la veille de la visite de Biden au Moyen-Orient

En revanche, l’officier a partagé une image de ce qu’il prétend être une séquence radar capturée par l’armée qui montrait le passage d’un barrage de roquettes tirées depuis Gaza vers Israël, la route passant au-dessus du site de l’hôpital.

Image:

Une image radar qui, selon Israël, montre la trajectoire des roquettes du Jihad islamique passant au-dessus de l’hôpital au moment de l’explosion. Photo : Forces de défense israéliennes





Il a déclaré qu’un drone israélien avait reçu l’ordre de se déplacer au-dessus du site de l’explosion après l’annonce de l’attaque dévastatrice.

L’amiral Hagari a déclaré que les images prises par le drone seraient diffusées dans quelques heures.

Il a déclaré que cela semblait montrer que le site d’impact de l’explosion se trouvait dans un parking plutôt que dans l’un des bâtiments de l’hôpital.

« Il n’y a pas de frappe extérieure directe », a-t-il déclaré.

« Il y a des dégâts sur le parking, peut-être d’autres choses mais cela ne vient pas directement [hit] de l’exterieur. »

L’amiral a affirmé que les preuves indiquaient que le Jihad islamique était à l’origine de l’explosion.

Il a déclaré que cette affirmation était étayée par un certain nombre de conversations interceptées entre militants – l’une de ces prétendues conversations sera également rendue publique.

Il a indiqué que Tsahal espère publier l’intégralité des documents rassemblés d’ici là. Le président américain Joe Biden arrive en Israël dans le cadre d’une visite organisée à la hâte pour montrer son soutien à Israël à la suite des atrocités du Hamas et pour envoyer un signal à l’Iran de ne pas s’immiscer.