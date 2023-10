Un homme a décrit douloureusement comment 10 membres de sa famille ont été tués après qu’une explosion ait réduit leur appartement en ruines – dont huit étaient de très jeunes enfants.

Attention : cet article contient des images d’enfants en détresse et des sacs mortuaires.

Uday Albakri a survécu à l’explosion meurtrière qui a eu lieu hier soir, à quelques mètres du Gaza Hôpital européen de Khan Younis, au sud de la bande de Gaza.

L’homme de 28 ans a raconté à Sky News qu’une minute il dormait profondément, la suivante il « volait dans les airs et heurtait le sol » avant de se retrouver à l’hôpital.

Décrivant les conséquences, M. Albakri a déclaré : « Tous les décombres et les pierres étaient sur nous, et les enfants ont été immédiatement martyrisés.

« Mon fils était entre mes mains. J’espère qu’il sera l’un des oiseaux du paradis. »

Son fils avait un an et demi.

« Mon fils était entre mes mains », Uday Albakri





Le père a déclaré qu’il n’y avait eu « aucune alerte » avant que l’explosion – dont la source n’a pas été vérifiée – ne frappe le bâtiment de quatre étages.

La structure entière s’est effondrée sur eux alors qu’ils s’abritaient au rez-de-chaussée, tuant les trois fils de son frère, deux des garçons de sa sœur et les deux fils de son autre sœur. L’aîné des enfants avait trois ans.

« Ils ont tous été martyrisés. Huit enfants, huit enfants d’une même famille », a déclaré M. Albakri, ajoutant que sa mère, âgée de 60 ans, et la femme de son frère sont également mortes dans l’explosion.

« Il ne reste plus aucun enfant dans notre famille. Nous étions heureux avec eux. Ils étaient la bougie de nos maisons. Et ils sont partis », a-t-il déclaré.

M. Albakri accuse Israël d’être responsable de la vague de frappes frappant Gaza, dont celle-ci.

Un cadavre est transporté dans les rues





Il a dit: « [Netanyahu] vise uniquement les civils et les civils. Il n’a visé aucune résistance. Seuls les civils ont été martyrisés, nos enfants ont été martyrisés. Aucun de nous n’a pris les armes, ni mes frères, ni moi, ni mes sœurs, ni ma mère. »

Israël a déclaré à plusieurs reprises que son objectif dans l’attaque de Gaza était d’éradiquer Hamas et Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu’Israël « ferait tout ce qu’il peut [could] « pour garder les civils hors de danger », lors d’un entretien avec le dirigeant américain Joe Biden jeudi.

Le nombre de morts ne cesse d’augmenter





M. Albakri a imploré que la guerre, qui a commencé après que le Hamas a lancé une attaque meurtrière contre Israël le week-end dernier, « prenne fin ».

Les noms des enfants tués étaient : Zahir, Eileen, Dila, Hamada, Jamal, Auday, Nabil et Asil.

L’hôpital fait face à une situation « catastrophique »

Le docteur Yousef Akkad travaille à l’hôpital européen de Gaza, à environ 200 mètres de l’explosion qui a « secoué tout le bâtiment ».

Le Dr Akkad a déclaré : « Cela a provoqué beaucoup de peur et d’horreur chez tout le monde à l’hôpital, y compris les patients et les personnes qui les accompagnaient, ainsi que les infirmières », ajoutant que les familles utilisaient l’hôpital comme refuge.

Il a décrit les victimes qui entraient chez eux, notamment « un martyr [with] un gros trou dans la tête ».

Le médecin ajoute : « Une femme inquiète est arrivée et elle cherchait ses enfants. Nous lui avons demandé de regarder les cadavres et d’identifier ses enfants. Elle a identifié deux d’entre eux comme étant ses fils. Elle ne connaissait pas le reste. »

Une mère tente d’identifier son enfant décédé





Une rangée de nourrissons morts dans un hôpital de Gaza





Un bébé blessé est soigné





Israël a déclaré qu’il imposait un « blocus total » à Gaza, coupant l’approvisionnement en électricité et stoppant les flux de nourriture et de carburant après l’attaque du Hamas et l’enlèvement de près de 200 personnes.

Décrivant l’état de l’hôpital, le Dr Akkad a déclaré que « la situation est catastrophique ».

Il a déclaré : « Dans les premiers instants de la guerre, ils ont coupé l’électricité, après cela nous avons commencé à compter entièrement sur des générateurs pour produire de l’électricité.

« À Dieu ne plaise que les générateurs s’arrêtent de fonctionner ou que nous soyons à court de carburant, alors l’hôpital deviendra un cimetière pour tous les patients que nous avons. »

Il a déclaré que l’hôpital manquait de médicaments, en particulier ceux nécessaires aux chirurgies osseuses, et il s’attend à ce que les médicaments essentiels durent « des jours, et non des semaines ».

Les hôpitaux de Gaza sont confrontés à une grave pénurie d’approvisionnement





Du côté égyptien de la frontière de Rafah, l’aide humanitaire aux Gazaouis reste stationnaire car le feu vert n’a pas encore été donné.

Lors de la visite de M. Biden en Israël, M. Netanyahu a déclaré qu’il ne contrecarrerait pas la livraison de nourriture, d’eau et de médicaments en provenance d’Égypte pour les civils de Gaza tant que cette aide « n’atteindra pas le Hamas ».

Le Dr Akkad a déclaré qu’il ne fermerait l’hôpital « en aucune circonstance, même si l’hôpital nous tombe sur la tête ».

Son message d’adieu était « S’il vous plaît, arrêtez cette guerre. Aidez à sauver Gaza ».

Sky News a contacté les Forces de défense israéliennes pour obtenir leurs commentaires sur ces décès.