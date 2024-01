Guerre Israël-Hamas : Gaza se rapproche de l’effondrement total

RAFAH, Bande de Gaza (AP) — Des camions d’aide sont restés au ralenti à la frontière égyptienne avec Gaza alors que les habitants et les groupes humanitaires ont plaidé lundi pour obtenir de l’eau, de la nourriture et du carburant pour les générateurs mourants, affirmant que le petit territoire palestinien bouclé par Israël après le déchaînement de la semaine dernière par le Hamas était effondrement quasi total.

Le président américain Joe Biden a prévu voyager en Israël mercredi pour signaler le soutien de la Maison Blanche au pays et à la Jordanie pour rencontrer les dirigeants arabes. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a annoncé ce voyage mardi matin à Tel Aviv lors de sa deuxième visite en Israël en moins d’une semaine, craignant que les combats ne se transforment en un conflit régional plus large.

À Gaza, les hôpitaux étaient sur le point de perdre l’électricité, menaçant la vie de milliers de patients, et des centaines de milliers de Palestiniens déplacés de chez eux cherchaient du pain. Israël a maintenu ses frappes aériennes punitives à travers Gaza en tant que une invasion terrestre se profilaittandis que les militants du Hamas poursuivaient un barrage d’attaques à la roquette et que les tensions montaient près de la frontière israélo-libanaise.

Plus d’une semaine après qu’Israël ait coupé l’entrée de tout approvisionnement, tous les regards étaient tournés vers le terminal de Rafah, La seule connexion de Gaza avec l’Egypte. Les médiateurs essayaient de parvenir à un cessez-le-feu qui permettrait l’entrée de l’aide et la libération des étrangers pris au piège. Les frappes aériennes israéliennes ont forcé la fermeture du passage la semaine dernière, mais on ne savait pas clairement lundi lequel des acteurs régionaux maintenait le passage fermé.

Blinken, qui est rentré en Israël après une tournée dans six pays arabes, a déclaré que les États-Unis et Israël étaient convenus d’élaborer un plan pour permettre à l’aide humanitaire d’atteindre les civils à Gaza. Il y avait peu de détails, mais le plan inclurait « la possibilité de créer des zones pour aider à garder les civils hors de danger ».

« Nous partageons la préoccupation d’Israël selon laquelle le Hamas pourrait saisir ou détruire l’aide entrant à Gaza ou l’empêcher d’une autre manière d’atteindre les personnes qui en ont besoin », a déclaré Blinken.

Israël a évacué les villes proches de sa frontière nord avec le Liban, où l’armée a échangé des tirs à plusieurs reprises avec le groupe Hezbollah soutenu par l’Iran.

S’adressant à la Knesset israélienne, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a mis en garde l’Iran et le Hezbollah : « Ne nous testez pas dans le nord. Ne commettez pas l’erreur du passé. Aujourd’hui, le prix que vous paierez sera bien plus lourd », en référence à la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, qui opère depuis le Liban.

Peu de temps après son discours, la salle de la Knesset a été évacuée alors que les roquettes se dirigeaient vers Jérusalem. Les sirènes de Tel Aviv ont incité les responsables américains et israéliens à se réfugier dans un bunker, ont indiqué des responsables.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a, quant à lui, averti qu’une « action préventive est possible » si Israël se rapproche d’une offensive terrestre. La menace d’Hossein Amirabdollahian fait suite à une rhétorique croissante de la part de l’Iran, qui soutient le Hamas et le Hezbollah.

C’est devenu la plus meurtrière des cinq guerres à Gaza pour les deux camps. Au moins 2 778 personnes ont été tuées et 9 700 blessées à Gaza, selon le ministère de la Santé. Plus de 1 400 Israéliens ont été tués, la grande majorité des civils massacrés en Attaque du Hamas le 7 octobre.

L’armée israélienne a déclaré lundi qu’au moins 199 otages avaient été emmenés à Gaza, soit plus que prévu. Le Hamas a déclaré qu’il détenait entre 200 et 250 otages, dont des étrangers, qu’il promettait de libérer lorsque cela serait possible.

Lundi également, la branche militaire du Hamas a publié une vidéo de prise d’otage montrant une femme hébétée ayant le bras enveloppé de bandages. La femme, qui s’est identifiée dans la vidéo comme étant Mia Schem, 21 ans, se balançait légèrement pendant qu’elle parlait, le bruit des explosions résonnant en arrière-plan. Dans sa déclaration, Schem a été emmenée du kibboutz Reim, où elle assistait à une rave près de la frontière entre Israël et Gaza. Le Hamas a déclaré qu’elle avait subi une opération de trois heures.

L’armée israélienne a déclaré que la famille de Schem avait été informée de son enlèvement la semaine dernière, et les autorités ont qualifié la vidéo de propagande.

Le le sort de l’otage Les journalistes ont dominé les médias israéliens depuis l’attaque, avec des interviews de leurs proches diffusées presque constamment. Les responsables israéliens se sont engagés à maintenir le siège de Gaza jusqu’à ce que les otages soient libérés.

Le chef du service de sécurité israélien Shin Bet, chargé de surveiller les groupes militants, a assumé la responsabilité de son échec à empêcher l’attaque surprise du Hamas. En tant que directeur de l’agence, “c’est moi qui en suis responsable”, a déclaré Ronen Bar.

« Il sera temps d’enquêter – le moment est venu de faire la guerre », a-t-il écrit dans une lettre adressée aux travailleurs du Shin Bet et à leurs familles.

La combinaison des frappes aériennes, de la diminution des approvisionnements et de l’ordre d’évacuation massif d’Israël pour le nord de la bande de Gaza a plongé les 2,3 millions d’habitants de ce petit territoire dans un désespoir croissant. Plus d’un million de personnes ont fui leur foyeret 60 % se trouvent désormais dans la zone d’environ 14 kilomètres de long (8 milles) au sud de la zone d’évacuation, selon l’ONU.

L’armée israélienne affirme qu’elle tente d’évacuer les civils pour assurer leur sécurité avant une campagne majeure contre le Hamas dans le nord de Gaza, où, selon elle, les militants disposent de vastes réseaux de tunnels et de lance-roquettes. Une grande partie de l’infrastructure militaire du Hamas se trouve dans des zones résidentielles.

Ceux qui fuyaient le nord de Gaza étaient toujours confrontés à des frappes aériennes dans le sud. Lundi avant l’aube, une frappe dans la ville de Rafah a détruit un bâtiment abritant trois familles évacuées de la ville de Gaza. Au moins 12 personnes ont été tuées et neuf autres sont restées ensevelies sous les décombres, selon les survivants. La frappe a réduit la maison à un vaste cratère recouvert de décombres.

Hôpitaux On s’attend à ce que les générateurs soient à court de carburant dans les prochaines 24 heures, ce qui signifie que les équipements vitaux tels que les incubateurs et les ventilateurs cesseront de fonctionner et mettront des milliers de vies en danger, a déclaré l’ONU.

Les gens étaient de plus en plus désespérés dans leur recherche de nourriture et d’eau. Les robinets étant secs, nombreux sont ceux qui se contentent de boire de l’eau sale ou remplie d’eaux usées, risquer la propagation de la maladie.

Plus de 400 000 personnes déplacées dans le sud se sont rassemblées dans les écoles et autres installations de l’agence des Nations Unies pour les Palestiniens, l’UNRWA. Mais l’agence ne peut pas leur fournir de fournitures. L’UNRWA a déclaré qu’elle ne disposait que d’un litre d’eau par jour pour chacun des membres de son personnel bloqués sur le territoire.

« Gaza est manquer d’eau, et Gaza manque de vie », a déclaré le chef de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, appelant à la levée du siège. “Nous en avons besoin maintenant.”

Les quelques boulangeries en activité avaient de longues files de gens serpentant. Ahmad Salah, de la ville de Deir al-Balah, a déclaré avoir attendu 10 heures pour obtenir un kilo (2 livres) de pain pour nourrir 20 à 30 membres de sa famille.

Dans le nord de Gaza, un nombre inconnu de personnes sont restées, ne voulant pas ou ne pouvant pas partir.

L’UNRWA a déclaré que 170 000 personnes se réfugiaient dans ses écoles du nord lorsque l’ordre de partir est arrivé. Mais elle n’a pas pu les évacuer et ne sait pas s’ils sont restés. Plus de 40 000 personnes se sont rassemblées dans et autour de l’hôpital al-Shifa de la ville de Gaza, espérant qu’il sera à l’abri des bombardements.

Le Hamas a exhorté la population à ignorer l’ordre d’évacuation. L’armée israélienne a publié dimanche des photos montrant un barrage routier du Hamas empêchant la circulation de se déplacer vers le sud.

Les médecins et de nombreux membres du personnel hospitalier ont refusé d’évacuer, affirmant que cela entraînerait la mort de patients gravement malades et de nouveau-nés sous respirateur. L’organisation humanitaire Médecins sans frontières a déclaré qu’une grande partie de son personnel avait décidé de rester pour soigner les blessés. Ils n’avaient plus d’analgésiques et le personnel a signalé « des blessés hurlant de douleur », indique le communiqué.

Du côté de Gaza du terminal de Rafah, des foules de Palestiniens ayant la double nationalité attendaient anxieusement, assis sur des valises ou accroupis sur le sol, certains réconfortant des nourrissons en pleurs.

« Ils sont censés être un pays développé, parlant tout le temps des droits de l’homme », a déclaré à propos des États-Unis Shurouq Alkhazendar, dont les deux enfants sont citoyens américains. « Vous devez d’abord protéger vos citoyens, ne pas les laisser seuls souffrir. »

Après avoir intensifié les échanges transfrontaliers avec le Hezbollah dans le nord, l’armée israélienne a ordonné aux habitants d’évacuer 28 communautés dans un rayon de 2 kilomètres de la frontière libanaise.

« Israël est prêt à opérer sur deux fronts, et même plus », a déclaré le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole militaire.

Le Hezbollah a publié une vidéo montrant des tireurs d’élite tirer sur des caméras sur plusieurs postes de l’armée israélienne le long de la frontière, apparemment pour empêcher Israël de surveiller les mouvements du côté libanais.

Le gouvernement américain a commencé à évacuer quelque 2 500 citoyens américains par bateau depuis la ville portuaire israélienne de Haïfa vers Chypre. Les compagnies aériennes commerciales ont en grande partie cessé de desservir l’aéroport international Ben Gourion d’Israël.

Cette version de l’histoire corrige le fait que Schem a été extrait d’une rave au kibboutz Reim, et non d’une fête à Sderot.

Kullab a rapporté de Bagdad. Krauss a rapporté de Jérusalem. Les rédacteurs d’Associated Press Julia Frankel et Amy Teibel à Jérusalem, Abby Sewell à Beyrouth et Samy Magdy au Caire ont contribué à ce rapport.