Guerre Israël-Hamas : Gaza pilonnée par des frappes aériennes alors que la prochaine phase du conflit se profile

Le Hamas et d’autres groupes militants à Gaza détiennent en otage environ 150 soldats et civils, selon Israël. Lundi, le Hamas a averti qu’il commencerait à tuer des otages chaque fois qu’Israël lancerait une frappe sur une cible civile à Gaza sans avertissement.

Une question qui se pose est de savoir si Israël lancera une attaque terrestre sur Gaza, une bande de terre de 40 km de long coincée entre Israël, l’Égypte et la mer Méditerranée, qui abrite 2,3 millions d’habitants et est gouvernée par le Hamas depuis 2007.

Israël a intensifié son offensive mardi, portant la mobilisation de réservistes à 360 000. L’armée israélienne a déclaré qu’elle avait repris le contrôle effectif des zones attaquées par le Hamas dans le sud et à la frontière de Gaza.

Nouveaux échanges de tirs au-dessus des frontières nord d’Israël avec des militants au Liban et la Syrie ont souligné mardi le risque d’un conflit régional élargi.

Dans une nouvelle tactique, Israël avertit les civils d’évacuer quartier après quartier, puis inflige des dégâts, ce qui pourrait être un prélude à une offensive terrestre.

Mardi, l’armée a demandé aux habitants du quartier voisin d’al-Daraj d’évacuer. De nouvelles explosions l’ont rapidement secoué ainsi que d’autres zones, se poursuivant jusque dans la nuit.

Des avions de combat sont retournés à plusieurs reprises dans un autre quartier, al-Furqan, frappant 450 cibles en 24 heures, a indiqué l’armée israélienne.

Des bateaux en feu après les frappes israéliennes sur le port maritime de la ville de Gaza. Photo : Reuters

Une explosion a touché le port maritime de la ville de Gaza, incendiant des bateaux de pêche.

« Il n’existe actuellement aucun endroit sûr à Gaza. Vous voyez des gens honnêtes être tués chaque jour », a déclaré le journaliste de Gaza Hasan Jabar après que trois journalistes palestiniens ont été tués dans le bombardement de Rimal. « J’ai vraiment peur pour ma vie. »

Mardi après-midi, le Hamas a tiré des barrages de roquettes sur la ville d’Ashqelon, dans le sud d’Israël, et sur Tel Aviv. Aucune victime n’a été signalée dans l’immédiat.

Ce n’est pas la guerre du Yom Kippour 2.0

Mardi soir, un groupe de militants est entré dans une zone industrielle à Ashqelon, déclenchant une fusillade avec les troupes israéliennes, a indiqué l’armée. Trois militants ont été tués et les troupes fouillaient la zone pour en rechercher d’autres.

La nouvelle tactique d’Israël pourrait indiquer un nouvel objectif.

Les quatre précédentes séries de combats entre Israël et le Hamas entre 2008 et 2021 se sont toutes soldées par des résultats peu concluants, le Hamas étant battu mais toujours aux commandes.

Un aperçu du quartier de Rimal dans la ville de Gaza. L’enclave côtière de Gaza abrite 2,3 millions d’habitants. Photo : Maxar Technologies

Cette fois, le gouvernement israélien subit une intense pression de la part de l’opinion publique pour renverser le Hamas, un objectif considéré comme irréalisable dans le passé car cela nécessiterait une réoccupation de la bande de Gaza, au moins temporairement.

« L’objectif est que cette guerre se termine de manière très différente de toutes les précédentes. Il doit y avoir une victoire claire », a déclaré Chuck Freilich, ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale en Israël. « Tout ce qui doit être fait pour changer fondamentalement la situation devra être fait », a-t-il déclaré.

La dévastation a également aiguisé les questions sur la stratégie et les objectifs du Hamas. Les responsables du Hamas ont déclaré qu’ils prévoyaient toutes les possibilités, y compris une escalade punitive israélienne.

La guerre entre Israël et le Hamas pourrait-elle devenir sur plusieurs fronts impliquant l’Iran et le Hezbollah ?

Le désespoir s’est accru parmi les Palestiniens, dont beaucoup ne voient rien à perdre sous le contrôle israélien incessant et l’augmentation des colonies en Cisjordanie, un blocus de Gaza qui dure depuis 16 ans et ce qu’ils considèrent comme l’apathie du monde.

Le Hamas espérait peut-être que le combat s’étendrait à la Cisjordanie et que le Hezbollah libanais ouvrirait un front dans le nord.

Des jours d’affrontements entre Palestiniens lanceurs de pierres et forces israéliennes en Cisjordanie ont fait 15 morts palestiniens, mais Israël a sévèrement réprimé le territoire, empêchant la circulation entre les communautés.

Les violences se sont également étendues à Jérusalem-Est, où la police israélienne a déclaré avoir tué deux Palestiniens qui avaient lancé des pierres sur la police mardi soir.

L’armée israélienne a déclaré que plus de 1 200 personnes, dont 155 soldats, avaient été tuées en Israël. À Gaza, 900 personnes ont été tuées, dont 260 enfants et 230 femmes, selon les autorités locales ; Israël affirme que des centaines de combattants du Hamas en font partie. Des milliers de personnes ont été blessées des deux côtés.

Les corps d’environ 1 500 militants du Hamas ont été retrouvés sur le territoire israélien, a indiqué l’armée. Il n’était pas clair si ces chiffres coïncidaient avec les décès signalés par les autorités palestiniennes.

Les États-Unis ont envoyé un porte-avions et d’autres navires de guerre en Méditerranée orientale dans le cadre des efforts visant à dissuader une expansion du conflit, et fournissent également d’autres aides, notamment en partageant des renseignements avec Israël.

Les puissances occidentales et de nombreux autres pays ont signalé la mort, l’enlèvement ou la disparition de citoyens. Il s’agit notamment du Brésil, du Cambodge, du Canada, de l’Irlande, du Mexique, du Népal, du Panama, du Paraguay, de la Russie, du Sri Lanka, de la Thaïlande et de l’Ukraine.

À Gaza, plus de 200 000 personnes ont fui leurs foyers, a indiqué l’ONU, un chiffre record depuis l’offensive aérienne et terrestre d’Israël en 2014 qui en avait déraciné environ 400 000. La grande majorité d’entre eux trouvent refuge dans des écoles gérées par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Les dégâts causés à trois sites d’approvisionnement en eau et d’assainissement ont coupé les services à 400 000 personnes, a indiqué l’ONU.

Des dizaines de milliers de personnes dans le sud d’Israël ont été évacuées depuis dimanche.

L’Organisation mondiale de la santé de l’ONU a déclaré que les fournitures qu’elle avait prépositionnées pour sept hôpitaux de Gaza étaient déjà épuisées en raison du flot de blessés.

Le chef du groupe d’aide médicale Médecins Sans Frontières a déclaré que le matériel chirurgical, les antibiotiques, le carburant et d’autres fournitures étaient épuisés dans deux hôpitaux qu’il gère à Gaza.

Reportage complémentaire de l’Agence France-Presse