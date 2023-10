Guerre Israël-Hamas : Gaza manque d’électricité alors que des « frappes majeures » sont lancées contre une ville israélienne | Nouvelles du monde

Gaza assiégée est à court d’électricité alors qu’Israël poursuit ses bombardements en réponse à une attaque brutale du Hamas ce week-end.

Les avions de guerre israéliens ont bombardé la bande de Gaza dans la nuit et jusqu’à mercredi, réduisant les bâtiments en ruines et auraient frappé plus de 450 cibles dans un conflit qui a coûté la vie à au moins 2 100 personnes au total.

La branche armée du Hamas, quant à elle, affirme mener des « frappes majeures » dans la ville d’Ashkelon, dans le sud d’Israël, affirmant que c’est « en réponse au déplacement continu de civils ».

Un hôpital a déclaré qu’une roquette avait touché son bâtiment, tandis que les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré que des sirènes avaient retenti dans la ville, sans donner plus de détails.

Alors qu’Israël poursuit son « siège total » pour empêcher l’entrée de nourriture, de carburant et de médicaments à Gaza, la ville de 2,3 millions d’habitants s’est retrouvée sans électricité après que sa seule centrale électrique soit tombée à court d’énergie.

Jalal Ismail, de l’autorité énergétique de Gaza, avait déclaré que l’électricité serait coupée dans la ville mercredi à midi.

« La centrale cessera complètement de fonctionner aujourd’hui à 14 heures (minuit, heure du Royaume-Uni), en raison de l’épuisement de la quantité de combustible nécessaire à son fonctionnement », a-t-il déclaré.

Au moins 1 200 Israéliens sont morts et plus de 2 700 ont été blessés, selon les chiffres de Tsahal.

Les dernières informations du ministère de la Santé de Gaza indiquent qu’au moins 1 055 Palestiniens ont été tués et 5 184 blessés lors des frappes israéliennes, les autorités affirmant que les deux tiers des blessés sont des femmes et des enfants.

Sky News comprend 17 ressortissants britanniques figurent parmi les personnes tuées ou portées disparues – y compris les enfants.

Pour souligner le soutien du Royaume-Uni à Israël, le ministre des Affaires étrangères James Cleverly est arrivé dans le pays mercredi après-midi, avec l’intention de rencontrer également les survivants.

Le roi Charles a également demandé à être tenu activement informé, selon Sky News, et il a également offert ses pensées et ses prières aux personnes touchées, en particulier à celles qui ont perdu des êtres chers.

Dans le but de minimiser le nombre de personnes touchées, Israël a déclaré qu’il déplacerait toutes les écoles vers l’enseignement à distance à partir de dimanche et qu’il intensifierait la distribution d’armes à feu aux citoyens titulaires d’un permis.

Autre signe de l’aggravation de la crise, le conflit s’est également étendu à nouveau : le groupe militant du Hezbollah a revendiqué la responsabilité d’une frappe de roquette sur le territoire israélien lancée depuis le Liban dans la matinée.

Le groupe a déclaré avoir tiré des missiles de précision en réponse aux attaques israéliennes qui ont fait trois morts parmi ses combattants plus tôt dans la semaine.

En riposte, Tsahal a confirmé qu’elle frappait le territoire libanais en réponse à ce qu’elle pensait être une « arme antichar » de l’autre côté de la frontière et a déclaré qu’elle avait touché une position de guet du Hezbollah.

Pour renforcer son arsenal, Israël a reçu une livraison d’« armes avancées » des États-Unis, décrites comme une « livraison initiale » par le ministère de la Défense.

Les États-Unis ont également envoyé une équipe d’experts techniques en Israël pour aider à la récupération des otages, le Hamas gardant en captivité des dizaines d’Israéliens.

Le président Joe Biden a déclaré que son administration « augmenterait » les approvisionnements en Israël, mais n’a fourni aucun détail sur ce qui serait envoyé.

Alors qu’Israël s’est engagé à « éliminer » le Hamas et que d’autres signes suggèrent mercredi une offensive terrestre est en préparationles États-Unis voudraient créer un couloir humanitaire pour Gaza.

Alors que les habitants de Gaza sont coincés entre Israël, une frontière égyptienne fermée et la mer, NBC News rapporte que l’administration Biden se coordonne avec d’autres pays sur un plan permettant aux civils de s’échapper.