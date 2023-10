Guerre Israël-Hamas : Expliquer ce qui s’est passé et ce qui pourrait arriver ensuite | Nouvelles du monde

Sur Sky News Daily, Niall Paterson est rejoint par notre correspondant au Moyen-Orient Alistair Bunkall pour examiner de plus près la guerre entre Israël et le Hamas – y compris la réaction israélienne à l’attaque du week-end et ce qu’elle pourrait faire ensuite.

Alistair rend compte des centaines de personnes qui ont perdu la vie jusqu’à présent et des questions posées sur les renseignements israéliens.

De plus, notre rédacteur politique adjoint, Sam Coates, explique comment le conflit est discuté lors de la conférence du Parti travailliste à Liverpool.

