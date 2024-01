Guerre Israël-Hamas et milice Houthi au Yémen : dernières nouvelles

L’administration Biden envisage de désigner la milice Houthi du Yémen comme organisation terroriste, réimposant en partie les sanctions qu’elle a levées il y a près de trois ans contre le groupe soutenu par l’Iran dont les attaques contre le trafic maritime de la mer Rouge ont suscité une réponse militaire américaine.

À partir de la mi-février, les États-Unis considéreront les Houthis comme un « groupe terroriste mondial spécialement désigné », selon un responsable américain, bloquant ainsi leur accès au système financier mondial, entre autres sanctions. Le responsable s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter d’une politique qui n’avait pas encore été officiellement annoncée.

Mais les responsables de Biden ne sont pas allés jusqu’à appliquer une deuxième désignation, plus sévère – celle d’« organisation terroriste étrangère » – que l’administration Trump a imposée aux Houthis dans ses derniers jours. Le Département d’État a révoqué les deux désignations peu de temps après l’entrée en fonction du président Biden début 2021.

Cette mesure supplémentaire aurait rendu beaucoup plus facile la poursuite pénale de quiconque fournit sciemment aux Houthis de l’argent, des fournitures, une formation ou tout autre « soutien matériel ». Mais les groupes humanitaires affirment que cela pourrait également compliquer l’aide humanitaire au Yémen.

Cette décision constitue une réponse et un effort pour mettre fin à des semaines d’attaques de missiles et de drones houthis contre le trafic maritime au large des côtes du Yémen. Ces attaques, que le groupe décrit comme une démonstration de solidarité avec les Palestiniens sous les bombardements israéliens à Gaza, ont contraint certaines grandes compagnies maritimes à réacheminer leurs navires, entraînant des retards et des coûts de transport plus élevés dans le monde entier. Après avoir lancé de multiples avertissements aux Houthis, M. Biden a ordonné des dizaines de frappes contre leurs installations au Yémen, même si les responsables américains affirment que le groupe conserve l’essentiel de sa capacité à attaquer le commerce de la mer Rouge.

Mais cette désignation reflète également un effort minutieux visant à trouver un équilibre, un équilibre qui protège le flux d’aide humanitaire désespérément nécessaire à la population du Yémen, qui a enduré la famine, la maladie et les déplacements pendant plus d’une décennie de guerre civile après la prise du pouvoir par les Houthis. capitale du pays en septembre 2014.

Les responsables américains craignent que qualifier les Houthis d’organisation terroriste étrangère pourrait amener les groupes humanitaires à cesser d’envoyer des fournitures dans les zones contrôlées par les Houthis au Yémen, par crainte d’une responsabilité pénale ou d’autres sanctions américaines.

Mais même la moindre étiquette de groupe terroriste mondial spécialement désigné pourrait mettre en péril les efforts des États-Unis et de l’Arabie Saoudite visant à construire un accord de paix durable pour mettre fin au conflit au Yémen.

Suite à la réponse militaire israélienne à Gaza aux attaques du Hamas du 7 octobre, les Houthis ont cherché à faire preuve de solidarité avec les Palestiniens en attaquant des navires qu’ils pensent être à destination d’Israël. Les Houthis, un groupe chiite d’inspiration religieuse, professent leur haine d’Israël.

S’exprimant mardi au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président Biden, a déclaré qu’il était important de signaler que « le monde entier rejette en bloc l’idée qu’un groupe comme les Houthis puisse fondamentalement détourner le monde ». , comme ils le font.

Les responsables américains n’ont pas accusé les Houthis de préparer des attaques terroristes au-delà de la région, et le groupe a combattu la filiale locale d’Al-Qaïda au Yémenselon un rapport d’octobre 2023 du Centre d’études stratégiques de Sanaa.

La guerre civile au Yémen a été exacerbée par l’intervention de l’Arabie saoudite voisine et, pendant un certain temps, des Émirats arabes unis, qui considèrent tous deux les Houthis comme de dangereux mandataires de l’Iran, qui leur apporte un soutien financier et militaire.

Le conflit a créé une catastrophe humanitaire à laquelle M. Biden, en tant que candidat en 2020, s’est engagé à remédier. Dirigée par Tim Lenderking, l’envoyé spécial américain pour le Yémen, l’administration Biden a contribué à obtenir une trêve dans le conflit et a tenté de contribuer à la conclusion d’un accord de paix durable.

À la suite d’un débat au sein de l’administration Trump, le secrétaire d’État Mike Pompeo a désigné les Houthis comme une organisation terroriste étrangère et un groupe terroriste mondial spécialement désigné à la mi-janvier 2021. Les faucons iraniens étaient impatients de punir les Houthis pour avoir frappé l’Arabie saoudite et les États-Unis. Emirates, ainsi que le transport maritime mondial. Des responsables de lieux tels que l’Agence américaine pour le développement international et les Nations Unies craignaient l’impact de cette décision sur l’aide humanitaire et ont déclaré qu’elle pourrait conduire à la famine.

En février 2021, moins de trois semaines après l’entrée en fonction de M. Biden, le secrétaire d’État Antony J. Blinken a annulé les désignations de M. Pompeo. À l’époque, M. Blinken avait déclaré que « ces désignations pourraient avoir un impact dévastateur sur l’accès des Yéménites aux produits de base comme la nourriture et le carburant » et que les revirements étaient « destinés à garantir que les politiques américaines pertinentes n’empêchent pas l’assistance à ceux qui sont déjà souffrant de ce qui a été appelé la pire crise humanitaire au monde.

Dans un communiqué mardi après L’Associated Press a rapporté pour la première fois Après l’action prévue, le sénateur Tom Cotton, républicain de l’Arkansas, a dénoncé la suppression des Houthis de la liste terroriste par M. Biden en 2021 comme une démonstration de « faiblesse ».

« Les retirer de la liste des organisations terroristes a été une erreur mortelle et une nouvelle tentative ratée d’apaiser l’ayatollah », a déclaré M. Cotton, faisant référence au guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei.

M. Biden envisage cette décision depuis au moins deux ans, déclarant aux journalistes en janvier 2022 que le rétablissement de la désignation terroriste des Houthis était « à l’étude » après que le groupe a mené une frappe transfrontalière meurtrière contre les Émirats arabes unis.

Lorsqu’on lui a demandé la semaine dernière s’il considérait les Houthis comme un groupe terroriste, M. Biden n’a pas hésité. “Je pense qu’ils le sont”, a-t-il répondu.