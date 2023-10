Les communications téléphoniques et la connectivité Internet ont progressivement repris dans la bande de Gaza tôt dimanche matin, selon les médias palestiniens.. La destruction des connexions téléphoniques et Internet a plongé Gaza dans une panne de communication vendredi soir, créant un vide d’information au milieu du bombardement aérien le plus intense de la guerre jusqu’à présent. Les 2,3 millions d’habitants de Gaza se trouvaient déjà dans l’obscurité après que la majeure partie de l’électricité ait été coupée et que le carburant pour les générateurs soit épuisé. Aucune aide internationale n’est entrée dans la bande de Gaza samedi, selon le Croissant-Rouge palestinien.