Rishi Sunak et le président égyptien Abdel Fatah al-Sisi ont convenu que les dirigeants du monde devaient « faire tout leur possible pour éviter une contagion du conflit ». au Moyen-Orient lors de leurs entretiens au Caire vendredi, a indiqué Downing Street. Sunak a salué les efforts du Caire pour permettre la circulation via Rafah et a évoqué la nécessité de garantir que l’aide puisse parvenir aux Palestiniens « le plus rapidement possible ».