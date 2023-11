Guerre Israël-Hamas en direct : Israël prolonge les pauses quotidiennes dans les combats à Gaza, selon les États-Unis

Moshe Ajami, un archéologue israélien chevronné, a passé des décennies à fouiller le désert du sud du pays pour fouiller des ruines perdues datant de plus de 2 000 ans. Mais ces dernières semaines, il s’est concentré sur la fouille des cendres des maisons incendiées par les terroristes du Hamas lors de l’attaque surprise du mois dernier, à la recherche des os, du sang et des dents des Israéliens toujours portés disparus.

« En tant qu’archéologues, nous sommes formés pour identifier les restes humains que d’autres pourraient manquer », a déclaré M. Ajami, directeur adjoint de l’Autorité israélienne des antiquités, lors d’un entretien dans son bureau à Jérusalem.

M. Ajami, à la voix douce, est l’un des quelque 15 archéologues, avec une expérience dans les fouilles allant des manuscrits anciens aux tombes enterrées, qui se sont mobilisés pour tenter de mettre un terme aux Israéliens qui attendent toujours des nouvelles de leurs proches. L’équipe a jusqu’à présent retrouvé les restes d’au moins 60 personnes, a-t-il indiqué, la plupart à Beeri, un village de 1 000 habitants qui a subi des pertes dévastatrices lors de l’attaque.

L’assaut du 7 octobre a fait environ 1 400 morts, 240 enlevés et de nombreux disparus en Israël. Le pays est encore sous le choc, avec des milliers de personnes évacuées de leurs foyers et une réponse tardive du gouvernement. Quelques semaines après la catastrophe, certains corps n’ont pas encore été identifiés et leurs familles restent dans l’ignorance.

Les responsables de la santé israéliens, habitués à traiter quelques dizaines de cas par semaine, ont été submergés par l’afflux de corps, dont certains, disent-ils, ont été profanés ou brûlés. Tandis que l’armée mène les efforts d’identification, une poignée d’organisations et d’initiatives indépendantes – allant de groupes d’observateurs d’oiseaux aux unités K-9 – parcourent la zone touchée à la recherche de traces des disparus.

Une maison du kibboutz Be’eri, en Israël, détruite lors de l’attaque du Hamas le mois dernier. Crédit… Tamir Kalifa pour le New York Times

Yossi Cohen, un colonel de réserve supervisant les efforts visant à identifier les disparus, s’est rendu le 15 octobre dans ce qui restait de la maison de Ram et Lili Itamari, dans le village de Kfar Aza, au sud d’Israël. Cette visite l’a incité à appeler le chef de l’Autorité des antiquités et demander de l’aide archéologique, a-t-il déclaré.

Alors que des hommes armés du Hamas prenaient d’assaut le village, Lili Itamari, 63 ans, a déclaré à sa famille qu’elle s’était cachée dans une pièce sécurisée renforcée, a déclaré son fils Tomer. Comme dans d’autres villages frontaliers, des militants ont incendié la maison et lorsque les militaires sont finalement arrivés au domicile de Mme Itamari, ils n’ont trouvé aucune trace d’elle.

« J’ai réalisé qu’avec plus de 200 personnes portées disparues et des dizaines de bâtiments et de corps incendiés, nous devions aborder ces recherches différemment », a déclaré le Colonel Cohen.

Le lendemain, M. Ajami et une équipe ont commencé à fouiller la maison de Mme Itamari. Dans les semaines qui ont suivi, les archéologues ont fouillé d’autres maisons rasées près de la frontière avec Gaza, à la recherche de fragments d’os et de dents, même infimes.

“D’une certaine manière, ce travail ressemble à notre pratique quotidienne”, a déclaré M. Ajami, y compris l’utilisation d’équipements standards comme des tamis et des pelles à poussière. « Mais c’est aussi très différent. Les ossements que nous trouvons habituellement appartiennent à des personnes sans visage décédées il y a des milliers d’années.

En fouillant dans les restes de la maison de Mme Itamari, les archéologues ont trouvé de petits restes qu’ils ont envoyés pour analyse ADN, permettant aux autorités de l’identifier, a déclaré son fils. Dans un autre cas à Beeri, les équipes ont découvert des dents et des tissus sanguins dans un tapis, a déclaré M. Ajami.

Lundi, le colonel Cohen est entré dans une maison incendiée à Beeri. À l’intérieur, un archéologue et un soldat se sont agenouillés dans un gros tas de cendres, mettant les restes dans un seau pour examen.

Les équipes peuvent encore retrouver des restes après qu’une personne ait déjà été enterrée. Un responsable militaire israélien a déclaré que dans de tels cas, ils sont placés dans la tombe, sans en informer les familles.

Pendant la première semaine après l’attaque, Joe Uziel, un expert des manuscrits de la mer Morte – une collection d’anciens manuscrits juifs – est resté chez lui « se sentant impuissant », a-t-il déclaré. Lorsque les militaires lui ont demandé de l’aide, il s’est engagé.

«Nous disposons d’un ensemble unique de compétences applicables», a déclaré le Dr Uziel. “C’est réconfortant de savoir que j’apporte quelque chose.”