« Le système humanitaire à Gaza est confronté à un effondrement total avec des conséquences inimaginables pour plus de 2 millions de civils. Les besoins deviennent de plus en plus critiques et colossaux. La nourriture, l’eau, les médicaments et le carburant doivent pouvoir parvenir à tous les civils rapidement, en toute sécurité et à grande échelle. » écrit le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres