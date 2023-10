Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’en est pris à Israël et a défendu le Hamas lors d’un discours télévisé mercredi, prenant des positions susceptibles d’accroître les tensions entre son gouvernement et ceux des autres membres de l’OTAN, dont les États-Unis.

S’adressant au Parlement devant les législateurs de son parti Justice et Développement, M. Erdogan a accusé Israël d’avoir délibérément attaqué des civils à Gaza et tué un grand nombre d’enfants, de femmes et de personnes âgées.

“Cette image à elle seule suffit à montrer que le but ici n’est pas la légitime défense, mais la sauvagerie pour commettre un acte prémédité de crime contre l’humanité”, a-t-il déclaré.

M. Erdogan a également critiqué les pays occidentaux pour leur ferme soutien à Israël et pour avoir qualifié le Hamas, le groupe armé palestinien qui contrôle Gaza, d’organisation terroriste.

“Le Hamas n’est pas une organisation terroriste”, a-t-il déclaré. “C’est une organisation de libération, de moudjahidines, qui luttent pour protéger leurs terres et leurs citoyens.”

Les commentaires de M. Erdogan contrastent fortement avec les positions des pays occidentaux, qui ont apporté un fort soutien à Israël depuis que le Hamas a mené une attaque dans le sud d’Israël le 7 octobre qui a tué plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils, et fait plus de 1 000 victimes. 220 autres, civils et militaires, sont retournés à Gaza en captivité.

Même avant cette attaque, les États-Unis, l’Union européenne et d’autres pays considéraient le Hamas comme une organisation terroriste.

Mais les critiques de M. Erdogan à l’égard de la réponse israélienne – qui a notamment exhorté plus d’un million de Gazaouis à fuir vers la moitié sud de l’enclave balnéaire et une campagne de bombardements intensifs qui a gravement endommagé des quartiers civils – reflétaient des sentiments devenus courants dans certaines parties du monde arabe. et mondes musulmans. Les bombardements israéliens ont tué plus de 6 500 personnes, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

Israël s’est engagé à éradiquer le Hamas et a massé ses troupes à la frontière de Gaza en prévision d’une éventuelle invasion terrestre. Son armée affirme qu’elle prend des précautions pour éviter de tuer des civils, mais que le Hamas rend cela plus difficile en mélangeant ses forces avec la population civile.

La Turquie a eu des relations turbulentes avec Israël au cours des deux décennies où M. Erdogan était son politicien dominant, souvent liées à la colère de M. Erdogan face au traitement israélien des Palestiniens.

Mais récemment, M. Erdogan a pris des mesures pour se rapprocher de l’État juif.

L’année dernière, la Turquie a accueilli le président israélien Isaac Herzog à Ankara, la capitale, la première visite de ce type d’un chef d’État israélien depuis 2008. Lors d’une visite séparée, le ministre israélien de la Défense a rencontré son homologue turc, et les responsables se sont engagés à reprendre les relations de travail.

M. Netanyahu a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan à New York le mois dernier, sur une photo publiée par le bureau du président turc. Crédit… Bureau de presse de la présidence turque, via l’Agence France-Presse — Getty Images

Et le mois dernier, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, M. Erdogan a rencontré pour la première fois le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ; les deux dirigeants ont convenu de se rendre mutuellement visite, a indiqué le bureau de M. Netanyahu.

Mercredi, M. Erdogan a déclaré que tous ses projets de visite en Israël avaient été abandonnés.

M. Erdogan a également maintenu des liens avec le Hamas. Les membres du groupe passent souvent du temps en Turquie, et nombre de ses dirigeants étaient en Turquie pour des réunions lorsque l’attaque du Hamas contre Israël a eu lieu le 7 octobre.

Bien que le Hamas se consacre à la destruction d’Israël, M. Erdogan a déclaré mercredi qu’il n’avait aucun problème avec Israël en tant que pays et qu’il condamnait le meurtre de civils dans tous les cas. « Nous avons clairement indiqué que nous n’excusons jamais aucun acte visant des civils, y compris des civils israéliens, quel qu’en soit l’auteur », a-t-il déclaré.

Mais il a accusé Israël d’attaquer Gaza avec une férocité qui ressemble moins à celle d’un État qu’à celle d’une « organisation », en utilisant un mot turc normalement utilisé pour décrire les groupes terroristes.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré mercredi qu’il « rejetait de tout cœur » les commentaires de M. Ergodan. “Le Hamas est une organisation terroriste méprisable, pire que l’EI, qui assassine brutalement et intentionnellement des bébés, des enfants, des femmes et des personnes âgées, prend des civils en otage et utilise ses propres citoyens comme boucliers humains”, a déclaré Lior Haiat, porte-parole du ministère, ajoutant que Les « paroles incitatives du dirigeant turc ne changeront rien aux horreurs dont le monde entier a été témoin ».

Le départ de M. Erdogan de la position de la plupart des pays occidentaux sur le conflit à Gaza s’inscrit dans un contexte de divergences avec ses alliés de l’OTAN sur la Russie. Alors que la Turquie a condamné l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière, elle a refusé d’accepter les sanctions occidentales visant à affaiblir la machine de guerre russe, et M. Erdogan a continué de rencontrer le président russe Vladimir V. Poutine, le qualifiant même de « mon ami.”

M. Erdogan a accusé l’Occident de faire deux poids, deux mesures en ne condamnant pas les meurtres de civils par Israël à Gaza de la même manière qu’il l’a fait pour les meurtres de civils par la Russie en Ukraine.

« C’est de l’hypocrisie que ceux qui ont mis le feu au monde hier à cause des pertes dans la guerre en Ukraine soient aveugles à ce massacre explicite à Gaza », a-t-il déclaré.

Nadav Gavrielov a contribué au reportage de Séoul.