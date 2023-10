L’ONU prévient que « l’ordre civil » se détériore à Gaza après des semaines de siège et de bombardements, des gens pénétrant par effraction dans les entrepôts pour emporter des produits de première nécessité.

Voici les principaux titres du jour :

En savoir plus sur les cambriolages dans les entrepôts : Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a déclaré dimanche qu’une partie de son aide avait été pillée à Gaza et a mis en garde contre « une faim et un désespoir croissants » dans un communiqué de presse. L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient a déclaré plus tôt dimanche que des « milliers » de personnes avaient pénétré par effraction dans certains de ses entrepôts et centres de distribution dans les zones centrales et méridionales de la bande, « emportant de la farine de blé et d’autres produits de première nécessité ». des articles de survie comme des produits d’hygiène.

Le Conseil de sécurité de l’ONU tiendra une réunion d’urgence lundi : Les Émirats arabes unis, le seul pays arabe disposant actuellement d’un siège au Conseil de sécurité de l’ONU, chercheront à obtenir une résolution contraignante de la part des autres membres du Conseil de sécurité pour une “pause humanitaire immédiate” dans les combats, ont indiqué des sources. Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont opposé leur veto à un projet de résolution du CSNU appelant à une pause humanitaire.

Le deuxième plus grand hôpital de Gaza subit d’importants dégâts : Les frappes aériennes israéliennes ont « causé d’importants dégâts aux services hospitaliers et exposé les résidents et les patients à l’étouffement » à l’hôpital Al-Quds, a déclaré dimanche la Société du Croissant-Rouge palestinien, accusant Israël d’avoir « délibérément » lancé les frappes aériennes à côté du deuxième plus grand hôpital de la ville de Gaza. “dans le but de contraindre le personnel médical, les personnes déplacées et les patients à évacuer l’hôpital.” L’organisation a déclaré avoir reçu dimanche un avertissement d’Israël lui demandant d’évacuer immédiatement l’hôpital avant d’éventuels bombardements, ce qui, selon l’Organisation mondiale de la santé, serait “impossible” sans mettre en danger la vie des patients.

Israël semble avoir avancé de plus de trois kilomètres à l’intérieur de Gaza : Les troupes dans la vidéo, prise samedi, sont vues en train de mettre un drapeau israélien sur le toit d’un hôtel de villégiature à Gaza. CNN a géolocalisé la vidéo dans une zone située à un peu plus de trois kilomètres de la frontière entre Gaza et Israël. La vidéo est l’un des premiers aperçus de l’endroit où se trouvaient les forces terrestres israéliennes et de ce qu’elles ont fait pendant les opérations terrestres élargies à Gaza. Une panne de communication à Gaza a considérablement entravé le flux d’informations, même si les fournisseurs ont déclaré que le service était progressivement rétabli dimanche.

L’Iran affirme qu’Israël a « franchi les lignes rouges » à Gaza : Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré dimanche que les actions d’Israël « pourraient forcer tout le monde à agir ». Certains craignent que la campagne militaire féroce d’Israël à Gaza n’ouvre davantage de fronts. Il y a déjà des échanges de tirs croisés à la frontière entre le nord d’Israël et le sud du Liban – indépendamment des combats entre Israël et le Hamas plus au sud, centrés autour de Gaza. Mais la recrudescence des affrontements avec le Hezbollah fait craindre que le puissant groupe paramilitaire libanais ne participe activement au conflit. Cela survient alors que le conseiller américain à la sécurité nationale a mis en garde contre un « risque élevé » de voir la guerre s’étendre à un conflit plus large au Moyen-Orient.

Des camions humanitaires traversent l’Égypte vers Gaza : Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré avoir reçu 10 camions d’aide via le poste frontière de Rafah, précisant que les camions contenaient « des vivres et des produits médicaux de première nécessité. Le nombre total de camions reçus jusqu’à présent a atteint 94, tandis que le carburant n’a pas encore été autorisé à entrer. Parallèlement, Médecins sans frontières a déclaré avoir envoyé 26 tonnes de fournitures médicales par avion vers l’Égypte pour soutenir la réponse médicale d’urgence à Gaza.

Le bilan des morts à Gaza s’alourdit encore : Le bilan des morts en Gaza Le nombre de cas s’est élevé à 7 960, a annoncé dimanche le ministère palestinien de la Santé à Ramallah, en s’appuyant sur des données provenant de sources situées dans l’enclave contrôlée par le Hamas. Plus de 20 000 personnes ont été blessées, a indiqué le ministère. Près des trois quarts – 73 % – des personnes tuées appartiennent à des populations vulnérables, notamment des enfants, des femmes et des personnes âgées, selon le rapport du ministère, qui ajoute que le nombre total de morts comprend 116 membres du personnel médical.

Une vidéo montre la destruction d’une mosquée et de maisons dans un camp de réfugiés à Gaza : Une vidéo, obtenue par CNN auprès d’un journaliste basé à Gaza, montre les conséquences de la destruction d’une mosquée et des maisons adjacentes dans le camp de réfugiés d’Al-Nuseirat, dans le centre de Gaza, dimanche. Il y a de nombreuses destructions sur le site d’une frappe aérienne, les gens fouillant les décombres à la recherche de survivants.

NOUS a fait pression sur Israël pour rétablir la connectivité à Gaza : Après la coupure des services téléphoniques et Internet à la fin de la semaine dernière, les civils, les groupes humanitaires et les journalistes se sont retrouvés sans aucun moyen de communication avec le monde extérieur. Le service semble être progressivement rétabli dimanche. “Nous sommes convaincus que le rétablissement de ces communications était une chose cruciale”, a déclaré le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan. “Parce que les travailleurs humanitaires doivent pouvoir communiquer, les civils doivent pouvoir communiquer et, bien sûr, les journalistes doivent pouvoir documenter ce qui se passe à Gaza pour en rendre compte au reste du monde.”