Guerre Israël-Hamas du 20 janvier 2024

18 h 29 HE, le 20 janvier 2024

Des militaires américains blessés dans une attaque de missile balistique sur la base aérienne d’Al-Asad en Irak, selon des responsables américains



De Oren Liebermann et Hamdi Alkhshali de CNN







Une photo d’archive de 2019 de la base aérienne d’Al-Asad en Irak.



Nasser Nasser/AP/Fichier



Des membres du personnel américain ont été blessés lors d’une attaque de missile balistique contre la base aérienne d’Al-Asad en Irak, selon deux responsables américains. Commandement central américain (CENTCOM) confirmé que plusieurs missiles balistiques et roquettes ont visé la base et que, même si la plupart ont été interceptés, certains ont effectivement eu un impact.

L’attaque a fait des blessés légers, ont indiqué les deux responsables, même si le nombre de personnes blessées n’a pas été précisé dans l’immédiat. Dans un communiqué, le CENTCOM a déclaré que certains membres du personnel “sont en cours d’évaluation pour des traumatismes crâniens”.

Attaques depuis le 7 octobre : L’attaque de samedi semble être la deuxième fois que des missiles balistiques sont utilisés contre les forces américaines et de la coalition en Irak depuis le 7 octobre 2023, lorsque les milices chiites soutenues par l’Iran ont commencé à lancer des attaques sur les bases de la coalition après le début de la guerre à Gaza. Depuis lors, les forces américaines et de la coalition ont été attaquées plus de 140 fois en Irak et en Syrie, alors que les milices chiites soutenues par l’Iran ont lancé à plusieurs reprises des drones et des roquettes. L’utilisation de missiles balistiques plus puissants – bien plus rares que les roquettes ou les drones d’attaque unidirectionnels – intervient à un moment de tension accrue dans la région alors que la guerre dure depuis 100 jours.

La Résistance islamique en Irak, une milice soutenue par l’Iran, a revendiqué la responsabilité de l’attaque au missile. Le groupe a souligné samedi dans un communiqué son engagement à résister aux « forces d’occupation » américaines dans la région et a cité l’attaque comme une réponse à ce qu’il a appelé les « massacres de l’entité sioniste » contre le peuple palestinien à Gaza. Les forces américaines en Irak et en Syrie opèrent dans le cadre de la coalition visant à vaincre l’Etat islamique.

Dans un communiqué, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l’Irak a averti que la région se trouve à un « moment critique » en raison de la guerre à Gaza qui risque d’entraîner davantage l’Irak dans le conflit.

“Malgré les efforts du gouvernement pour empêcher l’escalade des tensions, les attaques continues – provenant de l’intérieur et de l’extérieur des frontières irakiennes – risquent de mettre à mal la stabilité durement acquise du pays et les progrès qu’il a réalisés ces dernières années”, indique le communiqué.

Lundi, le nord de l’Irak était le cible des frappes de missiles balistiques par le Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran pour avoir ce que l’organisation considère comme une base d’espionnage pour l’agence de renseignement israélienne Mossad. Les États-Unis ont condamné ces frappes comme étant « imprudentes » et imprécises.

