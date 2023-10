Le Hamas a libéré deux otages américains – une mère et sa fille – « pour des raisons humanitaires », selon Sky News.

Leurs âges sont d’environ 60 et 18 ans, a déclaré à Sky News une source connaissant les otages.

Abou Ubaida, de la branche armée de l’organisation militante, a déclaré que cette libération était une réponse aux efforts de médiation du Qatar et qu’elle visait à « prouver au peuple américain et au monde que les affirmations formulées par Biden et son administration fasciste sont fausses et sans fondement ».

La Treizième chaîne israélienne a déclaré qu’Israël avait confirmé la libération des deux otages.

On ne sait pas encore exactement où les otages ont été libérés.

Hamas Les combattants ont capturé 203 otages et les ont ramenés à Gaza dans le cadre de leur attaque meurtrière contre Israël le 7 octobre.

Plus tôt aujourd’hui, Israël a déclaré que 20 des otages détenus par le Hamas avaient moins de 18 ans, tandis qu’entre 10 et 20 avaient plus de 60 ans.

Lundi, un haut responsable du Hamas Khaled Meshaal avait exigé 6 000 Palestiniens, hommes et femmes, détenus dans les prisons israéliennes soient libérés en échange des captifs de Gaza.

M. Meshaal, chef du bureau de la diaspora du Hamas, a déclaré que parmi les otages figuraient des officiers de haut rang de la division Gaza des forces de défense israéliennes, chargée de patrouiller autour de la bande de Gaza.

Le responsable des relations politiques et internationales du Hamas, le Dr Basem Naim, a déclaré à Sky News qu’il « ne savait pas » combien de personnes kidnappées étaient encore en vie en raison des communications interrompues en raison des « bombardements intensifs ».

Il a également déclaré que le groupe militant palestinien au pouvoir à Gaza était prêt à libérer les otages civils lorsque « l’agression contre notre peuple serait arrêtée ».

En réponse à la prise d’otages et à l’assaut surprise, Israël a riposté en bombardant la bande de Gaza.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu’au moins 3 785 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la dernière guerre, dont une majorité de femmes, d’enfants et de personnes âgées. Près de 12 500 autres ont été blessés.

