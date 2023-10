Deux femmes ont été arrêtées parce qu’elles étaient soupçonnées d’incitation à la haine raciale à la suite d’un incident survenu hier à Trafalgar Square. Le chef de la police du Met a averti que “de nombreuses autres arrestations suivraient” alors que les manifestations pro-palestiniennes se poursuivent à Londres.

Les forces de Sir Mark Rowley ont été critiquées sur la façon dont les manifestations à Londres ont été gérées – mais il a déclaré dimanche matin avec Trevor Phillips que ses officiers travaillaient « sans pitié » pour arrêter toute personne qui « franchissait la ligne » en commettant un crime de haine.

Les détectives examinaient hier un éventuel « incident de crime de haine » dans le centre de Londres, à la suite de chants faisant référence à la bataille de Khaybar – un massacre de Juifs en 628 par les forces islamiques.

Sir Mark a déclaré à Sky News que même si le Royaume-Uni dispose de lois solides pour lutter contre les crimes haineux, il existe une « lacune » en matière d’extrémisme.

Il a déclaré : « Je pense qu’il est possible d’être beaucoup plus strict dans la manière dont nous traitons l’extrémisme dans ce pays. La loi n’a jamais été conçue pour lutter contre l’extrémisme.

“Il y a beaucoup à voir avec le terrorisme et les crimes haineux, mais nous n’avons pas de législation traitant de l’extrémisme, ce qui crée un fossé.”

Le gouvernement britannique aurait l’intention de reconsidérer sa définition de l’extrémisme, craignant que la police du Met ne soit pas assez dure à l’égard des manifestants qui, selon elle, incitent à la haine.

Il y a eu de la colère après que le Met a déclaré qu’il n’avait identifié aucune infraction à partir d’un extrait d’une manifestation au cours de laquelle un membre de la foule » pouvait-on entendre scander le mot « jihad ».

Sir Mark Rowley a déclaré qu’il y avait eu des scènes « déplaisantes » lors des récentes manifestations pro-palestiniennes, mais que certaines de ces actions n’étaient pas d’un niveau suffisant pour donner lieu à des poursuites.

“Nous avons ces grandes manifestations et certaines de ce qui s’y passe, les gens trouvent cela bouleversant et de mauvais goût et parfois les gens donnent une vision instinctive qui ne doit pas être légale.

“Mais cela ne sert à rien d’arrêter des centaines de personnes si cela ne donne pas lieu à des poursuites, cela ne fait qu’enflammer les choses.”

Il a ajouté que la police “appliquait rigoureusement la loi” et qu’environ 100 personnes avaient été arrêtées lors de manifestations organisées depuis l’attaque du Hamas contre Israël il y a trois semaines.

“Nous allons être absolument impitoyables et nous l’avons été et vous verrez de nombreuses autres arrestations au cours de la semaine prochaine.”

Certains ministres du gouvernement ont critiqué le contrôle des rassemblements pro-palestiniens – qui ont lieu dans un contexte d’aggravation du conflit au Moyen-Orient.

Le nombre de personnes tuées à Gaza depuis le début du conflit est passé à 8 005, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. La bande de Gaza est bombardée en réponse aux attaques meurtrières du Hamas du 7 octobre, au cours desquelles au moins 1 400 personnes ont été tuées sur le sol israélien.

La secrétaire à la Science, Michelle Donelan, a déclaré à Trevor Phillips que le gouvernement « souhaite voir une répression plus stricte » des manifestations, affirmant que certaines ont « franchi la ligne ».

Elle a donné l’exemple des gens brandissant des images de parapentistes du Hamasdéclarant : “Personnellement, je pense qu’il s’agit d’une incitation à la haine et que la police devrait s’en occuper”.

“Le ministre de l’Intérieur travaille avec la police parce que nous voulons une répression plus stricte”, a-t-elle ajouté.

Cependant, elle a déclaré qu’elle pensait que la loi existante était « adaptée à son objectif » lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement pourrait revoir la définition de l’extrémisme.

Le Sunday Telegraph a rapporté que des responsables du ministère de la Mise à niveau, du Logement et des Communautés examinaient une nouvelle définition suggérée de l’extrémisme haineux dans le cadre d’une démarche visant à contrer la haine, y compris l’antisémitisme.

Interrogée sur les rapports, Mme Donelan a déclaré : « Tout est toujours soumis à un examen constant. En termes d’examen formel, ce que nous avons dit jusqu’à présent, c’est que nous pensons que la loi existante est suffisamment solide et que la police devrait l’appliquer de manière cohérente. ces circonstances.

“Bien sûr, si nous sentons dans les semaines à venir que cela ne suffit pas, ce que je dis, c’est que bien sûr nous (agirions).”