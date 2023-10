Guerre Israël-Hamas : des soldats de Tsahal trouvent une scène de destruction et des enfants tués

KIBBOUTZ BE’ERI, Israël –

En descendant péniblement une impasse transformée en décombres, un commandant de l’armée israélienne s’est arrêté devant une maison incendiée, dont le mur de façade a été grand ouvert. Regardez ce que les militants du Hamas ont fait, dit-il, à cette communauté très unie qui débordait de vie il y a seulement quelques jours.

« Des enfants dans la même pièce et quelqu’un est venu et les a tous tués. Quinze filles et adolescents, ils les ont mis dans la même pièce, ont lancé une grenade à main et c’est fini », a déclaré le général de division Itai Veruv.

«C’est un massacre. C’est un pogrom », a-t-il déclaré, rappelant les attaques brutales contre les Juifs en Europe de l’Est au XIXe et au début du XXe siècle.

L’armée israélienne a dirigé mercredi un groupe de journalistes, dont un journaliste d’Associated Press, dans une visite de ce village situé à quelques kilomètres de la frontière fortifiée entre Israël et Gaza, à la suite d’une longue bataille pour le reprendre aux militants. Avant que les forces israéliennes ne prennent le dessus, les assaillants ont tué plus de 100 habitants, ont indiqué des responsables israéliens.

Be’eri, une colonie d’un peu plus de 1 000 habitants, est l’une des plus de 20 villes et villages pris en embuscade tôt samedi dans le cadre d’une vaste attaque lancée depuis l’enclave palestinienne assiégée.

Avant l’attaque, Be’eri – fondée par des colons sionistes deux ans avant la fondation du pays lui-même – était connue pour son travail acharné, notamment une grande imprimerie qui produisait des permis de conduire israéliens. Aujourd’hui, c’est devenu un horrible symbole de la guerre avec le Hamas, qui, selon les autorités, a fait jusqu’à présent environ 1 200 morts en Israël et environ 1 100 à Gaza.

Veruv, qui avait pris sa retraite de l’armée jusqu’à ce qu’il soit rappelé samedi pour diriger les forces combattant pour reprendre le contrôle des villes attaquées, a déclaré que les combattants du Hamas avaient pris des positions retranchées dans les ruines, se cachant en petits groupes avant de surprendre les soldats israéliens alors qu’ils partaient. de maison en maison.

« Chaque fois que nous pensions avoir nettoyé la zone et que tout était silencieux, 12 ou 20 autres personnes en sortaient soudainement », a-t-il déclaré.

Debout devant la maison en stuc de deux étages où, selon lui, des militants ont tué des adolescents avec une grenade, il a déclaré que les soldats avaient trouvé les corps d’autres résidents, les poignets attachés ensemble. Au cours de sa courte visite, un journaliste a vu des trous béants creusés dans les façades de certaines maisons et des voitures incendiées. Des photos de famille encadrées gisaient au milieu des ruines, ainsi qu’un sac à dos pour enfants.

A l’extérieur, les objets apportés par les militants laissaient entrevoir une préparation minutieuse. Des tapis de prière et des chaussures de rechange gisaient éparpillés sur le sol, non loin d’une brosse à dents, de conteneurs remplis de médicaments et de chargeurs de fusils. Il reste également deux camionnettes Toyota, dont une avec un support de mitrailleuse dans le lit.

Au moment où les journalistes sont arrivés mercredi, peu avant le coucher du soleil, les équipes de secours avaient retiré les corps de la plupart des habitants tués. Mais les cadavres de plusieurs militants sont restés et l’odeur de mort était envahissante.

« Nous frapperons Gaza. Nous frapperons le Hamas. Et nous détruirons », a déclaré Veruv.

——



L’écrivain d’Associated Press, Adam Geller, a contribué à cette histoire depuis New York.