Le commissaire de la police métropolitaine, Sir Mark Rowley, a déclaré qu’il soutiendrait une révision de la définition juridique de l’extrémisme et de la manière dont il devrait être réprimé.

Il a déclaré à l’émission Trevor Phillips On Sunday sur Sky News : « Il est possible d’être beaucoup plus précis dans la manière dont nous traitons l’extrémisme dans ce pays.