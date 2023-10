Guerre Israël-Hamas : des images satellite montrent des destructions dans la ville de Gaza

Alors que la guerre se poursuit entre Israël et le Hamas, de nouvelles photos satellite publiées par la société américaine Maxar Technologies montrent les destructions causées par les frappes aériennes à Gaza.

Publiées mardi, les images de quatre sites proches de la côte méditerranéenne de la ville montrent des bâtiments, dont les mosquées Al-Soussi et Al-Gharbi Ouest, détruits ces derniers jours.

Un communiqué des Forces de défense israéliennes (FDI) publié le même jour décrit une expansion des frappes en cours, avec « plus de 2 100 cibles terroristes à travers Gaza » identifiées par l’armée.

Les photos de Maxar apparaissent alors que des rapports indiquent que des quartiers entiers ont été démolis par les frappes aériennes mercredi dans un contexte de pénurie persistante de fournitures médicales et de carburant, le dernier d’une série rapide d’échanges violents entre Israël et le Hamas dans et autour de Gaza depuis ce week-end.

Selon le dernier bilan, 2 200 personnes ont perdu la vie des deux côtés depuis le début de la guerre.

Mosquée Al-Gharbi Ouest, au nord-ouest de Gaza

Images satellite de Google (en haut) et Maxar Technologies (en bas, 10 octobre 2023) de la mosquée Al-Gharbi Ouest, au nord-ouest de Gaza, avant et après sa destruction cette semaine.

Mosquée Al-Soussi près du camp Al-Shati à Gaza

Images satellite de Google (en haut) et Maxar Technologies (en bas, 10 octobre 2023) de la mosquée Al-Soussi près du camp d’Al-Shati à Gaza avant et après sa destruction cette semaine. (Image satellite ©2023 Maxar Technologies via AP)

Zone balnéaire au nord de Gaza

Images satellite de Google (en haut) et Maxar Technologies (en bas, 10 octobre 2023) montrant des panaches de fumée au-dessus d’une zone balnéaire du nord de Gaza après une grande explosion cette semaine.

Tour Watan à Gaza

Images satellite de Google (en haut) et Maxar Technologies (en bas, 10 octobre 2023) de la tour Watan à Gaza avant et après sa destruction cette semaine. (Image satellite ©2023 Maxar Technologies via AP)