Guerre Israël-Hamas : des familles d’otages manifestent devant la maison de Netanyahu

JERUSALEM (AP) — Les proches de otages détenus par le Hamas à Gaza ont manifesté samedi devant le domicile d’un Israélien Premier ministre Benjamin Netanyahouexprimant sa frustration face à l’absence apparente de progrès de son gouvernement dans la libération des plus de 100 captifs alors que la guerre à Gaza se prolonge.

Un groupe représentant les familles des otages a déclaré avoir « demandé 105 jours » et a maintenant demandé au gouvernement de faire preuve de leadership et de prendre des mesures audacieuses pour libérer les otages. Un membre du cabinet de guerre israélien a appelé un cessez-le-feu est le seul moyen pour obtenir leur libération, un commentaire qui impliquait une critique de la stratégie actuelle d’Israël.

La manifestation devant le domicile du Premier ministre et la remarque de l’ancien chef de l’armée israélienne Gadi Eisenkot faisaient partie des signes d’un conflit croissant en Israël sur la direction de la guerre, qui en est à son quatrième mois.

Des femmes juives chantent ensemble alors qu’elles visitent le site où des centaines de fêtards ont été tués ou capturés par le Hamas le 7 octobre 2023, lors du festival de musique Nova à Re’im, dans le sud d’Israël, près de la frontière entre Israël et Gaza, le vendredi 19 janvier. , 2024. (Photo AP/Maya Alleruzzo)

Les dirigeants israéliens sont confrontés à des pressions contradictoires. Soucieux d’apaiser les membres de sa coalition gouvernementale de droite en intensifiant la guerre contre le Hamas, Netanyahu doit également faire face aux appels à la retenue de la part de son allié, les États-Unis, et des familles des otages, qui craignent une nouvelle escalade de l’activité militaire. met en danger la vie des captifs.

Le dirigeant israélien a déclaré qu’il œuvrerait en faveur d’une « victoire complète » contre le Hamas, mais n’a pas précisé comment il y parviendrait.

Les critiques l’ont accusé d’avoir empêché un débat au niveau du Cabinet sur un scénario d’après-guerre pour Gaza. Ils affirment que Netanyahu temporise pour empêcher un conflit au sein de sa coalition.

Israël a lancé sa guerre contre le Hamas à la suite de l’attaque sans précédent du groupe militant du 7 octobre qui a tué environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, en Israël et a vu environ 250 autres prises en otage dans le sud du pays. Les autorités sanitaires de Gaza, dirigée par le Hamas, affirment que l’offensive israélienne a tué près de 25 000 Palestiniens, pour la plupart les femmes et les enfants.

L’offensive, l’une des campagnes militaires les plus destructrices de l’histoire récente, a pulvérisé une grande partie du territoire et déplacé plus de 80 % de sa population de 2,3 millions d’habitants. Un blocus israélien qui n’autorise qu’un filet d’aide l’entrée à Gaza a entraîné une famine généralisée et des épidémies, ont déclaré des responsables des Nations Unies.

Eli Shtivi, dont le fils Idan, 28 ans, est détenu à Gaza depuis qu’il a été enlevé lors du festival de musique Supernova le 7 octobre, est embrassé par une femme devant la résidence privée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à Césarée. Israël, samedi 20 janvier 2024. Shtivi a entamé une grève de la faim pour protester contre l’absence de progrès visibles du gouvernement sur un nouvel accord d’otages. (Photo AP/Léo Correa)

Netanyahu a insisté que la seule façon d’assurer le retour des otages est d’écraser le Hamas par des moyens militaires. Mais les proches des prisonniers restants ont intensifié leur campagne en faveur d’un accord visant à libérer leurs proches.

Plus de 100 otages, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été libérés au cours d’une brève cessez-le-feu de novembre en échange de la libération des femmes et des mineurs palestiniens emprisonnés par Israël. Israël a déclaré qu’il restait plus de 130 otages à Gaza, mais qu’une centaine seulement seraient en vie.

Eisenkot, qui est l’un des cinq membres du cabinet de guerre israélien et dont le fils a été tué en décembre alors qu’il combattait à Gaza, a remis en question l’insistance de Netanyahu selon laquelle seule l’offensive aérienne et terrestre d’Israël ramènerait les otages chez eux.

Les otages « ne reviendront vivants que s’il y a un accord, lié à une pause significative dans les combats », a déclaré Eisenkot lors d’une interview télévisée jeudi soir.

Vendredi, le père d’un homme de 28 ans détenu par le Hamas depuis le 7 octobre a entamé ce qu’il a appelé une grève de la faim devant le domicile de Netanyahu, dans la ville côtière de Césarée.

Eli Shtivi, dont le fils Idan faisait partie des personnes kidnappées lors d’un festival de musique dans le sud d’Israël, s’est engagé à ne manger qu’un quart de pita par jour – la quantité de nourriture que certains otages recevraient certains jours – jusqu’à ce que le Premier ministre accepte de le rencontrer . Des dizaines de personnes ayant rejoint Shtivi étaient toujours là samedi.

Dans le cadre de sa recherche des otages, l’armée israélienne a largué des tracts sur la ville de Rafah, la plus au sud du territoire, appelant à obtenir des informations. Les tracts, avec des photos de dizaines d’otages, contenaient un message suggérant des avantages pour quiconque s’exprimait.

« Tu veux rentrer chez toi ? Veuillez signaler si vous avez identifié l’un d’entre eux », lit-on dans le message, qui indique également un numéro de téléphone et un lien vers un site Web contenant des images et des noms des otages en arabe.

Al-Majd al-Amni, un média lié aux forces de sécurité intérieure du Hamas, a mis en garde les Palestiniens contre toute fourniture d’informations sur les soldats israéliens retenus en otage à Gaza. L’avertissement est intervenu quelques heures après la diffusion des tracts.

La guerre s’est propagée à tout le Moyen-Orient, avec des groupes soutenus par l’Iran attaquant des cibles américaines et israéliennes. Les combats entre Israël et les militants du Hezbollah au Liban menacent de dégénérer en guerre totale. Les rebelles Houthis soutenus par l’Iran au Yémen continuent de cibler le transport maritime international dans la mer Rouge malgré les frappes aériennes menées par les États-Unis.

Samedi, une frappe israélienne sur la capitale syrienne a détruit un bâtiment utilisé par les Gardiens de la révolution paramilitaires iraniens, tuant au moins quatre Iraniens, ont rapporté les médias officiels syriens et iraniens. Samedi également, une frappe de drone israélien sur une voiture près de la ville portuaire libanaise de Tyr a tué deux personnes, a rapporté l’Agence nationale de presse. On ne savait pas immédiatement qui était la cible.

À Gaza, des habitants joints par téléphone après sept jours de coupure de communication ont fait état d’intenses bombardements et de combats entre militants et troupes israéliennes samedi matin dans et autour de la ville de Khan Younis, dans le sud, et dans le camp de réfugiés urbain de Jabaliya, au nord.

Des Palestiniens traversent les destructions causées par les bombardements israéliens dans le camp de réfugiés de Nusseirat, dans la bande de Gaza, le vendredi 19 janvier 2024. (AP Photo/Adel Hana)

Les avions de guerre israéliens et les bombardements ont bombardé des zones situées à l’intérieur et à l’est de Khan Younis, et des combats ont fait rage toute la nuit jusqu’au petit matin à Bani Suheila, une ville située à la périphérie de la ville, ont indiqué des habitants.

Halima Abdel-Rahman, une femme déplacée du nord de Gaza qui s’est réfugiée à Bani Suheila depuis novembre, a déclaré que les frappes aériennes israéliennes ont touché plusieurs bâtiments au cours des deux derniers jours et que les bombardements ont été intenses dans la nuit de samedi.

Les combats ont contraint de nombreuses familles à quitter leurs maisons, dont beaucoup ont été réduites en ruines, et Bani Suheila est en grande partie vide, a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, en Cisjordanie occupée par Israël, les personnes en deuil se sont rassemblées samedi pour les funérailles de Tawfiq Ajaq, un Palestinien américain de 17 ans tué par balle la veille près de la ville de Ramallah.

Les circonstances de la fusillade restaient floues samedi et la police a déclaré que l’incident faisait l’objet d’une enquête.

La police israélienne a déclaré avoir reçu vendredi un rapport concernant une « décharge d’arme à feu, impliquant apparemment un agent des forces de l’ordre en congé, un soldat et un civil ». Ils n’ont pas identifié qui a tiré, mais ont décrit la fusillade comme ayant eu lieu sur des personnes “supposément engagées dans des jets de pierres” le long d’une autoroute.

Le père de l’adolescent, Hafez Ajaq, a déclaré que son fils était né et avait grandi aux États-Unis et qu’il vivait dans le village natal de la famille en Cisjordanie depuis un an. Ajaq a exprimé sa colère contre le gouvernement américain, qui a fourni un soutien diplomatique et militaire à Israël dans sa guerre contre le Hamas.

« Ce sont des machines à tuer », a-t-il déclaré, faisant référence aux forces israéliennes. « Aux États-Unis, ils utilisent l’argent de nos impôts pour acheter des armes permettant de tuer nos propres enfants. »

Interrogé sur la fusillade, le porte-parole de la sécurité nationale américaine, John Kirby, a déclaré que les responsables de la Maison Blanche étaient « sérieusement préoccupés par ces informations ».

“Nous n’avons pas de contexte parfait sur ce qui s’est passé exactement ici”, a déclaré Kirby. “Et nous allons être en contact constant avec nos homologues de la région pour obtenir plus d’informations.”

Ces derniers mois, l’administration Biden a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude face à la volatilité croissante en Cisjordanie, notamment aux violences des colons contre les Palestiniens.

Becatoros a rapporté d’Athènes. Grèce. Jon Gambrell à Jérusalem et Najib Jobain à Rafah, dans la bande de Gaza, ont contribué à ce rapport.

